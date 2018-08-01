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    Марадона: «У «Динамо» есть деньги, чтобы совершать большие трансферы. Клуб хочет в Лигу чемпионов»

    Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона рассказал, что у клуба есть деньги для осуществления громких трансферов.

    «Я должен увидеть, что футболисты принимают меня. Я подписал Кампестрини. У клуба есть деньги, чтобы совершать большие трансферы.

    Клуб хочет играть в Лиге чемпионов, что меня заинтересовало больше всего в их предложении. Я не мог отказаться от такого трехлетнего контракта «, – заявил Марадона Ole.

    В текущем сезоне «Динамо-Брест» после 17 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Беларуси седьмое место. Отставание от лидирующего БАТЭ составляет 18 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2018 11:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 августа 2018, 18:37

      сейчас вначале он полон энтузиазма, а вот как будет некоторое время спустя посмотрим. не расхочет ли заниматься этим "проектом")

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 1 августа 2018, 17:35

      как его туда занесло?!завлекли Диего хорошим товаром?удивительно.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 15:39

      Аргентинский десант не за горами.

      4
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 1 августа 2018, 14:40

      Дайте ему срочно зеленой картошки!

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 1 августа 2018, 12:04

      Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона...Звучит прикольно,а еще можно первый секретарь обкома Диего Марадона...

      5
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 1 августа 2018, 12:02

      Агенты лучших игроков топ-клубов Европы уже записываются в очередь на приём к Диего))))

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 1 августа 2018, 11:55

      спасибо диего , мы уже сегодня смеялись

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 11:47

      Какая там на фиг ЛЧ для "Динамо-Брест" ?... Они в чемпе Белоруссии середнячки. Если когда-нибудь и станут чемпионами Белоруссии, то в квалификационном раунде ЛЧ и отсеются.

      7
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