Марадона: «У «Динамо» есть деньги, чтобы совершать большие трансферы. Клуб хочет в Лигу чемпионов»

Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона рассказал, что у клуба есть деньги для осуществления громких трансферов.

«Я должен увидеть, что футболисты принимают меня. Я подписал Кампестрини. У клуба есть деньги, чтобы совершать большие трансферы.

Клуб хочет играть в Лиге чемпионов, что меня заинтересовало больше всего в их предложении. Я не мог отказаться от такого трехлетнего контракта «, – заявил Марадона Ole.

В текущем сезоне «Динамо-Брест» после 17 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Беларуси седьмое место. Отставание от лидирующего БАТЭ составляет 18 очков.