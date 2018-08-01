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  • Марадона: «У «Динамо» есть деньги, чтобы совершать большие трансферы. Клуб хочет в Лигу чемпионов»

Марадона: «У «Динамо» есть деньги, чтобы совершать большие трансферы. Клуб хочет в Лигу чемпионов»

1 августа 2018, 11:32
8

Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона рассказал, что у клуба есть деньги для осуществления громких трансферов.

«Я должен увидеть, что футболисты принимают меня. Я подписал Кампестрини. У клуба есть деньги, чтобы совершать большие трансферы.

Клуб хочет играть в Лиге чемпионов, что меня заинтересовало больше всего в их предложении. Я не мог отказаться от такого трехлетнего контракта «, – заявил Марадона Ole.

В текущем сезоне «Динамо-Брест» после 17 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Беларуси седьмое место. Отставание от лидирующего БАТЭ составляет 18 очков.

Источник: Бомбардир.ру
Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Марадона Диего
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1533113246
Какая там на фиг ЛЧ для "Динамо-Брест" ?... Они в чемпе Белоруссии середнячки. Если когда-нибудь и станут чемпионами Белоруссии, то в квалификационном раунде ЛЧ и отсеются.
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Project Бабангида
1533113724
спасибо диего , мы уже сегодня смеялись
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zatonn
1533114126
Агенты лучших игроков топ-клубов Европы уже записываются в очередь на приём к Диего))))
Ответить
KOLBIS
1533114272
Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона...Звучит прикольно,а еще можно первый секретарь обкома Диего Марадона...
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Бабушка Зильзиля
1533123627
Дайте ему срочно зеленой картошки!
Ответить
zigbert
1533127154
Аргентинский десант не за горами.
Ответить
МВС
1533134153
как его туда занесло?!завлекли Диего хорошим товаром?удивительно.
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OfaZavr
1533137860
сейчас вначале он полон энтузиазма, а вот как будет некоторое время спустя посмотрим. не расхочет ли заниматься этим "проектом")
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