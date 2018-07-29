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  • Экс-биатлонист Тихонов: «Присвоение ЗМС футболистам – безобразие. Это чистый пиар со стороны властей»

Экс-биатлонист Тихонов: «Присвоение ЗМС футболистам – безобразие. Это чистый пиар со стороны властей»

29 июля 2018, 15:12
23

Официально лучший биатлонист прошлого века Александр Тихонов прокомментировал присвоение игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта. Ранее по этому поводу высказалась экс-волейболистка Екатерина Гамова.

«В нашей стране любое безобразие воспринимается нормально. Что сверху сказали, то и произошло. В нашем поколении, когда человек становился один раз чемпионом мира, то ему не присваивали ЗМС.

Здесь 32 года тратим огромные деньги на футбол, из них 90% бюджетные деньги и ничего. Со стороны властей чистый пиар. И так в любой отрасли!» – сказал Тихонов.

На чемпионате мира-2018 россияне дошли до четвертьфинала.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (23)
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DOCTOR PENALTY
1532866444
Абсолютно прав!!! Подписываюсь под этими словами!
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Serjoga
1532866676
Обесценивание звания! Есть же требования, по которым присваивается ЗМС и МСМК! Выход в четверть финал ЧМ под эти требования не подходит! Сам себя не похвалишь-никто не похвалит! Вроде так получается!
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Eddyson
1532866990
Хоть кто-то из спортсменов назвал вещи своими именами, а то все недовольные ходили вокруг да около.
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21082014
1532868854
Настоящий Гражданин своей Страны.а вообще,быть обласканным нынешней властью-невелика заслуга.раздают кому не попадя при том,что успехи все мельче и мельче.
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yorgenbarenz
1532869206
Власть этой шумихой пыталась заглушить провал в футбольном хозяйстве.Всё,вроде бы, делалось правильно,когда сумели завоевать право на проведение ЧМ : прокукарекал Фурсенко,что станем чемпионами,непотопляемый мутко рыскал по России,строились дорогущие стадионы,но сборная показывала отстойный и безвольный футбол.Не было главного:не вливались большие деньги в юношеский футбол,чтобы в пожарном порядке вырастить смену зажравшимся миллионерам,пригласив тренерами отыгравших своё больших мастеров из-за бугра.Ведь козе же ясно,где у нас "бермудский треугольник" ! Вырастают талантливые ребята и всё! В лучшем случае попадают в дубль,где прокисают.Теперь этих денег на молодых не дадут(праздник кончился,всё пропито,санкции душат),а,значит,и сборная будет ковылять в прежнем стиле.
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Мары
1532869667
Аплодирую стоя Александру Тихонову. Сказал так как есть власть придержавшим и лизоблюдам их поддерживающим.
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Юрий Крутько
1532870134
Самый популярный вид спорта в мире-ФУТБОЛ,потом с огромным отрывом-другие виды спорта.Поэтому,войти в 8 сильнейших в футболе это намного труднее и почётнее многих золотых медалей разных дисциплин спорта,отсюда-всё логично,награды и звания ЗАСЛУЖЕНЫ!
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Вомбат
1532871223
После этого награждения звание ЗМС потеряло прежнюю ценность. Теперь оно уже не будет стимулом для спортсменов в тех видах спорта, где мы традиционно сильны. А значит в этих видах спорта мы станем чуточку слабее. Неужели нельзя было по-другому отметить этот результат, господа кто-у-нас-там-сейчас-рулит-спортом Мутко?
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САДЫЧОК
1532874269
И сразу повылазили негодяи Бородюк и тд , которые типа говорят что это согласно регламента! ПОЗОР !
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Полная Канистра
1532884869
а ведь он прав и смело высказал в сторону властей не то что эти шестёрки лебедев журова бородюк и др подхалимажи
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