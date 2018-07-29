Экс-биатлонист Тихонов: «Присвоение ЗМС футболистам – безобразие. Это чистый пиар со стороны властей»

Официально лучший биатлонист прошлого века Александр Тихонов прокомментировал присвоение игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта. Ранее по этому поводу высказалась экс-волейболистка Екатерина Гамова.

«В нашей стране любое безобразие воспринимается нормально. Что сверху сказали, то и произошло. В нашем поколении, когда человек становился один раз чемпионом мира, то ему не присваивали ЗМС.

Здесь 32 года тратим огромные деньги на футбол, из них 90% бюджетные деньги и ничего. Со стороны властей чистый пиар. И так в любой отрасли!» – сказал Тихонов.

На чемпионате мира-2018 россияне дошли до четвертьфинала.