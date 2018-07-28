Волейболистка Гамова – о сборной России: «Кому-то для получения мастера спорта достаточно дойти до 1/4 ЧМ. Жаль, что это звание обесценивают»

Двукратный призер Олимпийских игр по волейболу Екатерина Гамова выразила сожаление в связи с тем, что футболистам сборной России присвоили звания заслуженных мастеров спорта за выступление на чемпионате мира.

На домашнем ЧМ-2018 российская команда дошла до четвертьфинала.

«Я предполагала, что будет так, к сожалению. Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то чтобы получить звание ЗМС нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!

За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС. Списали на то, что они игроки не основного состава. Но мы же команда. Своe звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее в 2000 году, не будучи игроком стартовой шестерки. Но я была в команде, я оттренировалась все сборы и выходила играть тоже, Карл! Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта», – написала Гамова в инстаграме.