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  • Волейболистка Гамова – о сборной России: «Кому-то для получения мастера спорта достаточно дойти до 1/4 ЧМ. Жаль, что это звание обесценивают»

Волейболистка Гамова – о сборной России: «Кому-то для получения мастера спорта достаточно дойти до 1/4 ЧМ. Жаль, что это звание обесценивают»

28 июля 2018, 14:38
92

Двукратный призер Олимпийских игр по волейболу Екатерина Гамова выразила сожаление в связи с тем, что футболистам сборной России присвоили звания заслуженных мастеров спорта за выступление на чемпионате мира.

На домашнем ЧМ-2018 российская команда дошла до четвертьфинала.

«Я предполагала, что будет так, к сожалению. Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то чтобы получить звание ЗМС нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!

За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС. Списали на то, что они игроки не основного состава. Но мы же команда. Своe звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее в 2000 году, не будучи игроком стартовой шестерки. Но я была в команде, я оттренировалась все сборы и выходила играть тоже, Карл! Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта», – написала Гамова в инстаграме.

Источник: Instagram
Чемпионат мира Россия
Комментарии (92)
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Avaretz
1532778274
Полностью согласен с Гамовой, прям в точку. ЗМС уже не тот
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ufos73
1532779569
Вот это по делу! В Европе такие "мастера" лавки протирают
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matvei_72
1532779846
Полностью согласен с Екатериной, ЗМС обесценивается так же как звание Народного и Заслуженного артиста
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Добрый Бобер
1532780251
Всё правильно сказала.
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САДЫЧОК
1532780714
Молодец Гамова ! Обыграли саудитов и египтян проиграли уругваю и по пенальти разобранную испанию .... И приз в студию ... ЗМС !.... Крайне не справедливо !
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Валерий2705
1532784383
Хренею с тех, кто говорит тут про зависть... Ей то чего завидовать? Екатерина давно ЗМС, здесь обида за своих девчонок, которые стали чемпионками мира, и все они действительно мастера своего вида спорта... а тут к примеру Габулов, «по братски» Стасом вызванный, не сыгравший не одного матча, и даже в нечемпионской команде, но теперь ЗМС... так ещё и на домашнем ЧМ... А этим девочкам в своё время, было не так важно, дома выигрывать или за бугром...
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zigbert
1532784959
Екатерина права.
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Krossmen73
1532790306
Катя абсолютно права!Она имеет полное право на такую оценку.С её то заслугами...Не хочу умалить заслуги наших парней,они молодцы!!!Мы ими гордимся!нНо они просто стали заложниками очередного кремлёвского "шоу"...
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OfaZavr
1532791172
полностью согласен, даже добавить нечего.
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Рубик Докоян
1532792330
"Екатерина ты была не права" , когда-то пела группа Любэ. Екатерина Гамова, выдающаяся наша волейболистка права на все 300%. Просто руководители нашего спорта и государства люди в спорте не выдающиеся, а конъюнктурные...
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