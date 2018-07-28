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РПЛ. «Ростов» в большинстве обыграл «Ахмат» 

28 июля 2018, 23:24
19

«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче 1-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный гол забил нападающий Бьорн Сигурдарсон. В середине первого тайма у гостей был удален защитник Андрей Семенов.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сигурдарсон, 45+1.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Гулиев, 69), Ионов, Юсупов, Скопинцев (Мирзов, 63), Сигурдарсон (Шомуродов, 75).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Милад, Ромеро, Роши, Бериша (Иванов, 82), Швец, Исмаэл (Мусалов, 79), Думбия, Садаев (Плиев, 28).

Удаление: нет – Семенов, 25.

Календарь УПЛ

Турнирная таблица УПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Ростов
Комментарии (19)
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turist82
1532809672
Валерию Карпину - мои поздравления )
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ROSTOV SUPER
1532810481
Ростовчан с победой !
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GoLenaStop
1532810862
Ростсельмаш!!! ЭйяфьятлайёокудлЬ действует! Голова...
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bol161r
1532815060
С почином! Молодцы! Хорошо отыграли, жаль, что не реализовали все моменты.
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Вомбат
1532815223
Да, Ростов сыграл неплохо, но и Ахмат смотрелся достойно. Обеим командам зачет, а вот Семенову персональный незачет. Проиграл позицию и подвел команду.
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FanatSerj
1532818262
Порадовали 27975 болельщиков из 28000, возможных. Все ж надо до ума все довести, чтобы не было закрытых секторов по непонятным причинам.
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alexis02lion
1532819217
Всё по схеме. Ростову не надо многго забивать. Что при Бердыеве, лучше 1-0, чем 3-2, что сейчас. Защита сыграла хорошо, тут всё наиграно ещё с того сезона и исландцы делают результат. Надеюсь Мирзов будет играть как в конце сезона прошлого за Тосно. И Абаев хорошо, возможно он сейчас первый номер в команде, чего заслужил, ибо судя по игре в Анжи и не только Пися может страшно косячить, а Илья намного спокойней и уверенней играет.
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омск55
1532822449
Молодцы
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богатяновский
1532829986
Классный стадион хорошо играли для зрителей и заслужили победу всё как надо
Ответить
woyser
1532835297
С почином!
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