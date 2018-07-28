РПЛ. «Ростов» в большинстве обыграл «Ахмат» 

«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче 1-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный гол забил нападающий Бьорн Сигурдарсон. В середине первого тайма у гостей был удален защитник Андрей Семенов.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сигурдарсон, 45+1.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Гулиев, 69), Ионов, Юсупов, Скопинцев (Мирзов, 63), Сигурдарсон (Шомуродов, 75).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Милад, Ромеро, Роши, Бериша (Иванов, 82), Швец, Исмаэл (Мусалов, 79), Думбия, Садаев (Плиев, 28).

Удаление: нет – Семенов, 25.

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