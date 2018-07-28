Путин: «Пенальти, отбитый Акинфеевым ногой, станет легендой футбола»

Президент РФ Владимир Путин считает, что сэйв голкипера сборной России Игоря Акинфеева войдет в историю. Вратарь ногой отбил решающий пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов во встрече 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

Сегодня, 28 июля, в Кремле прошло присуждение государственных наград футболистам и главному тренеру национальной команды.

Станислава Черчесова наградили орденом Александра Невского, а Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича орденом Почета.

«Особые слова тем, кто удостоен государственных наград, прежде всего это, конечно, тренер нашей национальной сборной Станислав Саламович Черчесов. Мы все свидетели, как мощно «выстрелила» его стратегия отбора, подготовки игроков, как велико его мастерство, талант психолога, наставника и лидера.

Заслуженную награду получит и капитан сборной России вратарь Игорь Владимирович Акинфеев. Он не раз спасал ситуацию на поле, сам определял, по сути, исход матчей. А момент, когда и, главное, как на чемпионате он отбил последний пенальти, думаю, станет легендой и нашего, и мирового футбола.

Ещe один орден будет вручeн Сергею Николаевичу Игнашевичу. На счету защитника нашей сборной 127 игр за национальную сборную и более 20 лет в профессиональном футболе в целом. Игры чемпионата стали достойным финалом долгой, яркой карьеры Сергея Николаевича, и мы благодарим его за вклад в развитие российского футбола и, безусловно, желаем удачи», – сказал Путин.