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  • Путин: «Пенальти, отбитый Акинфеевым ногой, станет легендой футбола»

Путин: «Пенальти, отбитый Акинфеевым ногой, станет легендой футбола»

28 июля 2018, 17:10
25

Президент РФ Владимир Путин считает, что сэйв голкипера сборной России Игоря Акинфеева войдет в историю. Вратарь ногой отбил решающий пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов во встрече 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

Сегодня, 28 июля, в Кремле прошло присуждение государственных наград футболистам и главному тренеру национальной команды.

Станислава Черчесова наградили орденом Александра Невского, а Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича орденом Почета.

«Особые слова тем, кто удостоен государственных наград, прежде всего это, конечно, тренер нашей национальной сборной Станислав Саламович Черчесов. Мы все свидетели, как мощно «выстрелила» его стратегия отбора, подготовки игроков, как велико его мастерство, талант психолога, наставника и лидера.

Заслуженную награду получит и капитан сборной России вратарь Игорь Владимирович Акинфеев. Он не раз спасал ситуацию на поле, сам определял, по сути, исход матчей. А момент, когда и, главное, как на чемпионате он отбил последний пенальти, думаю, станет легендой и нашего, и мирового футбола.

Ещe один орден будет вручeн Сергею Николаевичу Игнашевичу. На счету защитника нашей сборной 127 игр за национальную сборную и более 20 лет в профессиональном футболе в целом. Игры чемпионата стали достойным финалом долгой, яркой карьеры Сергея Николаевича, и мы благодарим его за вклад в развитие российского футбола и, безусловно, желаем удачи», – сказал Путин.

Источник: Kremlin.ru
Чемпионат мира Россия Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей Черчесов Станислав Путин Владимир
Комментарии (25)
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a-rakhmatov
1532787259
Акинфеев поистине герой ЧМ-2018 и победа над сборной Испании его заслуга))
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Project Бабангида
1532787691
надеюсь они её бальзамировать не собираются, для публичной демонстрации
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insider_retro
1532787865
Не умаляя заслуг награждённых, к сожалению, у нас нет практики подобных триумфальных награждений металлургов, хлеборобов и других заслуженных работников не менее нужных профессий, чем футболисты... Хотя, артистов и учёных, иногда, балуют...
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Добрый Бобер
1532788941
По-моему, это перебор.
Ответить
Smithy
1532789261
Мне интересно а учёным, например, вручают награды?
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amazonaws
1532789667
Игорь Акинфеев величайший МАСТЕР своего вратарского дела. Многие годы играет на высшем уровне. За сборную России он выступил очень ЗДОРОВО и помог нашей сборной переиграть испанцев в серии пенальти! Спасение Игоря ШЕДЕВРАЛЬНОЕ и ЛЕГЕНДАРНОЕ! На такое он вполне способен. Благодарим Игоря за отличное выступление на чемпионате Мира по футболу в России! Желаем ему больших футбольных успехов и крепкого здоровья. Равнение на Игоря Акинфеева.
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Gornostay
1532791078
Отбил пенальти - получи орден. Идиотизм!
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омск55
1532794875
Ты в космос не полетел, планету не открыл, вакцину не придумал ,но орден получил - ИДИОТИЗМ
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ЮНик
1532797388
"... На домашнем(!!!) чемпионате мира 2002 сборная Республики Корея в своей группе обыграла сборную Польши (2:0), сборную Португалии (1:0) и сыграв вничью со сборной США вышла из группы с первого места. В 1/8 финала сборная в дополнительное время сенсационно обыграла Италию благодаря голу Ан Джон Хвана. В четвертьфинале обыграв сборную Испании в серии пенальти, они сотворили ещё одну сенсацию. В полуфинальном матче сборная Республики Корея, уступив Германии со счетом 0:1, не смогла пробиться в финал. (из "Википедии"). КТО-ТО ПОМНИТ ЭТИХ "ЛЕГЕНДАРНЫХ"??? Кстати, интересно сравнить соперников корейцев и нынешних ЗМС - орденоносцев...
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Полная Канистра
1532802466
тошнит уже от этого шоу
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