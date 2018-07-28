Каррера – болельщикам «Спартака»: «Давайте вместе начнем новый поход за чемпионством»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к болельщикам команды в преддверии старта нового сезона.

Сегодня красно-белые сыграют в матче 1-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Давайте вместе начнем сегодня новый поход за чемпионством. «Спартак» – семья. Команда всегда будет играть для вас. Наши болельщики – наша сила, мотивация и 12-й игрок! Вперед, «Спартак»!» – написал Каррера на странице в инстаграме.