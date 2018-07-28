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  • Каррера – болельщикам «Спартака»: «Давайте вместе начнем новый поход за чемпионством»

Каррера – болельщикам «Спартака»: «Давайте вместе начнем новый поход за чемпионством»

28 июля 2018, 10:45
21

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к болельщикам команды в преддверии старта нового сезона.

Сегодня красно-белые сыграют в матче 1-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Давайте вместе начнем сегодня новый поход за чемпионством. «Спартак» – семья. Команда всегда будет играть для вас. Наши болельщики – наша сила, мотивация и 12-й игрок! Вперед, «Спартак»!» – написал Каррера на странице в инстаграме.

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Публикация от text (@massimocarrera_official)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (21)
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Боцман59rus
1532764478
Удачи нам парни и хорошей игры, а результат придет, не может быть иначе!!!))))
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Мары
1532764996
Я за обеими руками.Ради этого готов на яблоню за кокосом полезть, пока арбузами не придавило. Вперёд Спартак и удачи !!!
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OfaZavr
1532766845
очень зажигательно и классно сказал! Вперед Спартак!
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Кинстифа
1532767223
за титулом!!!! Массимо. МЫ в тебя верим
Ответить
Полная Канистра
1532769441
МЫ ВСЕГДА БУДЕМ С ВАМИ !!!!!!!! ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО УСПЕХОВ!!!!! ух жду не дождусь
Ответить
VVM1964
1532770694
Я только за - " как пионер всегда готов "
Ответить
mialkov
1532775702
Ждем и верим, вперед Спартак!
Ответить
Сибирь за Спартак
1532776526
Замечательный призыв, обеими руками ЗА, сегодня и начнем.
Ответить
zigbert
1532780084
Хороший призыв. Вперед Спартак!!!
Ответить
derrik2000
1532785390
А что, может быть как-то по -другому? Вчера посмотрел Локомотив-ЦСКА. И такие команды опасаться? Смешно. Только ПЕРВОЕ МЕСТО. Только ЧЕМПИОНЫ!
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