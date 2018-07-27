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«Шахтер» расстанется с Тайсоном. Он вернется в Бразилию

27 июля 2018, 08:44
2

Нападающий «Шахтера» Тайсон покинет донецкую команду этим летом.

Руководство клуба приняло решение расстаться с футболистом. Бразилец вернется на родину, где в его услугах заинтересован «Сан-Паулу». Ранее футболист заявлял о желании вернуться в «Интернасьонал».

30-летний Тайсон перешел в «Шахтер» из «Металлиста» в 2013 году. Сумма трансфера составила 16 миллионов евро.

За все это время игрок провел 203 матча, забив 36 голов. На его счету четыре победы в чемпионате Украины и столько же кубков страны.

Действующий контракт Тайсона с «Шахтером» рассчитан до 2021 года.

Источник: Football.ua
Украина. Премьер-лига Бразилия. Серия А Трансферы Шахтер Сан-Паулу Интернасьонал Тайсон
Комментарии (2)
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Рубик Докоян
1532670429
В " Шахтёре" как и в ЦСКА перезагрузка. Будет строиться новая команда.
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Михаил Шевченко
1532686695
он стоит сейчас лямов 15 точно,в Бразилии клубы столько не платят...
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