«Шахтер» расстанется с Тайсоном. Он вернется в Бразилию

Нападающий «Шахтера» Тайсон покинет донецкую команду этим летом.

Руководство клуба приняло решение расстаться с футболистом. Бразилец вернется на родину, где в его услугах заинтересован «Сан-Паулу». Ранее футболист заявлял о желании вернуться в «Интернасьонал».

30-летний Тайсон перешел в «Шахтер» из «Металлиста» в 2013 году. Сумма трансфера составила 16 миллионов евро.

За все это время игрок провел 203 матча, забив 36 голов. На его счету четыре победы в чемпионате Украины и столько же кубков страны.

Действующий контракт Тайсона с «Шахтером» рассчитан до 2021 года.