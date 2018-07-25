Игнашевич: «Нравится быть в роли помощника тренера. Хочу поделиться своим опытом»

Помощник главного тренера молодежного состава ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о первом рабочем дне. Специалисту новая должность пришлась по душе.

«Вот так вчера прошeл мой первый день на новой работе. «Молодeжка» ЦСКА под руководством Андрея Аксeнова победила молодeжный состав «Локомотива» 3:2.

Я наблюдал за игрой с трибуны, а в перерыве поделился наблюдениями с главным тренером. Мне очень нравится в этой роли. Хочу поделиться своим практическим опытом с Андреем и помочь ему и команде достойно выступить в сезоне», – написал экс-футболист.

Игнашевич играл за ЦСКА 14 лет.