Игнашевич: «Нравится быть в роли помощника тренера. Хочу поделиться своим опытом»

Талантливый футболист, должен быть и талантливым тренером. Успехов и удачи на новом поприще.
Помощник главного тренера молодежного состава ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о первом рабочем дне. Специалисту новая должность пришлась по душе.
«Вот так вчера прошeл мой первый день на новой работе. «Молодeжка» ЦСКА под руководством Андрея Аксeнова победила молодeжный состав «Локомотива» 3:2.
Я наблюдал за игрой с трибуны, а в перерыве поделился наблюдениями с главным тренером. Мне очень нравится в этой роли. Хочу поделиться своим практическим опытом с Андреем и помочь ему и команде достойно выступить в сезоне», – написал экс-футболист.
Игнашевич играл за ЦСКА 14 лет.