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    Игнашевич: «Нравится быть в роли помощника тренера. Хочу поделиться своим опытом»

    Помощник главного тренера молодежного состава ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о первом рабочем дне. Специалисту новая должность пришлась по душе.

    «Вот так вчера прошeл мой первый день на новой работе. «Молодeжка» ЦСКА под руководством Андрея Аксeнова победила молодeжный состав «Локомотива» 3:2.

    Я наблюдал за игрой с трибуны, а в перерыве поделился наблюдениями с главным тренером. Мне очень нравится в этой роли. Хочу поделиться своим практическим опытом с Андреем и помочь ему и команде достойно выступить в сезоне», – написал экс-футболист.

    Игнашевич играл за ЦСКА 14 лет.

    Источник: Instagram

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    25.07.2018 16:52
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 25 июля 2018, 18:01

      Талантливый футболист, должен быть и талантливым тренером. Успехов и удачи на новом поприще.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 25 июля 2018, 17:55

      Нет сомнений, что у Сергея всё сложится успешно в новой роли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 25 июля 2018, 16:56

      удачи Серёга!

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