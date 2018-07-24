Черчесов – кандидат на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

ФИФА назвала список из 11 тренеров, претендующих на звание лучшего по итогам 2018 года.

В него вошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов, под руководством которого команда добралась до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Претенденты на звание лучшего тренера 2018 года по версии ФИФА:

Массимилиано Аллегри («Ювентус»)

Станислав Черчесов (сборная России)

Златко Далич (сборная Хорватии)

Дидье Дешам (сборная Франции)

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Роберто Мартинес (сборная Бельгии)

Диего Симеоне («Атлетико»)

Гарет Саутгейт (сборная Англии)

Эрнесто Вальверде («Барселона»)

Зинедин Зидан («Реал»).