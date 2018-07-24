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    Черчесов – кандидат на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

    ФИФА назвала список из 11 тренеров, претендующих на звание лучшего по итогам 2018 года.

    В него вошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов, под руководством которого команда добралась до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

    Претенденты на звание лучшего тренера 2018 года по версии ФИФА:

    Массимилиано Аллегри («Ювентус»)

    Станислав Черчесов (сборная России)

    Златко Далич (сборная Хорватии)

    Дидье Дешам (сборная Франции)

    Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

    Юрген Клопп («Ливерпуль»)

    Роберто Мартинес (сборная Бельгии)

    Диего Симеоне («Атлетико»)

    Гарет Саутгейт (сборная Англии)

    Эрнесто Вальверде («Барселона»)

    Зинедин Зидан («Реал»).

    Источник: ФИФА

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    24.07.2018 15:37
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 25 июля 2018, 17:03

      Ставлю на Дешама. Далич и Зидан - тоже молодцы! Ценность победы на ЧМ - самая высокая, поэтому победит тренер сборной Франции.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +67

      Rustam85 25 июля 2018, 09:38

      и черсесов мало что сделал, игроки сами творили на поле,кроме одного

      2
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    • ...
      Рейтинг: +67

      Rustam85 25 июля 2018, 09:37

      хорваты были сильны, но французы еще сильнее.... далич сильнее на мой взгляд

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 25 июля 2018, 09:32

      все ему надо че выигрывать обязательно

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 25 июля 2018, 03:50

      куда катится мир) это было бонусом оговорено?

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 25 июля 2018, 00:13

      приятно хоть , то что номинирован и на этом сойдёт)

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      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 21:00

      У Далича хорошие шансы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 24 июля 2018, 19:17

      Привет Канчельскису)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 19:13

      в такой компании замечательных специалистов ему вряд ли что-то светит, ну хотя бы побудет среди номинантов) думаю выберут Дешама или Зидана.

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 24 июля 2018, 18:37

      Златко Далич выиграет.он со средней командой дошел до финала

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