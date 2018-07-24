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  • Черчесов – кандидат на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Черчесов – кандидат на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

24 июля 2018, 15:37
25

ФИФА назвала список из 11 тренеров, претендующих на звание лучшего по итогам 2018 года.

В него вошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов, под руководством которого команда добралась до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Претенденты на звание лучшего тренера 2018 года по версии ФИФА:

Массимилиано Аллегри («Ювентус»)

Станислав Черчесов (сборная России)

Златко Далич (сборная Хорватии)

Дидье Дешам (сборная Франции)

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Роберто Мартинес (сборная Бельгии)

Диего Симеоне («Атлетико»)

Гарет Саутгейт (сборная Англии)

Эрнесто Вальверде («Барселона»)

Зинедин Зидан («Реал»).

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Россия Франция Хорватия Бельгия Англия Ювентус Манчестер Сити Ливерпуль Атлетико Барселона Реал Черчесов Станислав Саутгейт Гарет Вальверде Эрнесто Клопп Юрген Гвардиола Хосеп Аллегри Массимилиано Мартинес Роберто Дешам Дидье Симеоне Диего Зидан Зинедин Далич Златко
Комментарии (25)
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red-white fox
1532436082
Зидан, Дешам, Далич. Черчесову в этот список рановато.
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hevbn 28
1532436380
Конечно приятно ,что наш тренер попал в этот список , но по моему должно быть всем понятно приз должен получить кто то из пары Зидан-Дешам , забавно , что оба они играли в чемпионской сборной Франции образца 1998 г.
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Ailend
1532438929
Златко Далич тоже не хуже..
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САДЫЧОК
1532439025
Смешно ! Мартинес и Черчесов - это вообще НЕ тренеры . А лучший это Дешам- не понятно зачем каких то претендентов назначать !
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овертайм
1532440991
зизу или дешам
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GreyDM
1532441469
не ,ну если посмотреть на тот "материал",с которым Саламыч работал,то не факт,что остальные из этого списка в 1/4 ЧМ вышли бы
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amazonaws
1532446045
Черчесов номинирован??? Попасть можно и пальцем в небо, а что толку. Так все 32 можно номинировать, чтоб попали, а победит Дешам! Он и тренер года и результат у него ЗОЛОТОЙ. А у Черчесова никакой, а точнее только 8-ой сзади! А восьмой никогда не может быть лучшим, потому что ЛУЧШИМ должен быть всегда ЗОЛОТОЙ и ПЕРВЫЙ!!! Дешам первый. Черчесову до лучшего очень далеко в этом году. А в последующих, так и вовсе он им стать не сможет. Не по Сеньке шапка лучшего сшита для награждения. не каждый до такого додумается??? А Черчесову деваться было некуда. От безысходности решился на последний отчаянный шаг в игре с испанцами. Но есть ещё футбольное чудо, везение и поддержка родных стен. Они сыграли в первую очередь. А его автобусная тактика в последнюю очередь. Но за это звание лучшего не дают. Выдвинуть можно только для массовки.
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OfaZavr
1532448816
в такой компании замечательных специалистов ему вряд ли что-то светит, ну хотя бы побудет среди номинантов) думаю выберут Дешама или Зидана.
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Rustam85
1532500716
и черсесов мало что сделал, игроки сами творили на поле,кроме одного
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Serg--015
1532527434
Ставлю на Дешама. Далич и Зидан - тоже молодцы! Ценность победы на ЧМ - самая высокая, поэтому победит тренер сборной Франции.
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