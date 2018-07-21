«Барселона» не собирается продавать Дембеле

Руководство «Барселоны» не намерено рассматривать какие-либо предложения по нападающему Усмане Дембеле.

Каталонцы верят в 21-летнего футболиста, несмотря на то, что первый сезон в клубе получился для него скомканным из-за травм. «Барселона» ценит его технические способности и молодой возраст.

Ранее СМИ сообщили, что каталонский клуб может включить француза в сделку по хавбеку «Челси» Эдену Азару.

Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года за 105 миллионов евро.