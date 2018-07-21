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    «Барселона» не собирается продавать Дембеле

    Руководство «Барселоны» не намерено рассматривать какие-либо предложения по нападающему Усмане Дембеле.

    Каталонцы верят в 21-летнего футболиста, несмотря на то, что первый сезон в клубе получился для него скомканным из-за травм. «Барселона» ценит его технические способности и молодой возраст.

    Ранее СМИ сообщили, что каталонский клуб может включить француза в сделку по хавбеку «Челси» Эдену Азару.

    Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года за 105 миллионов евро.

    Источник: Mundodeportivo

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    21.07.2018 18:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1055

      3ton 21 июля 2018, 21:41

      Глупо будет продавать его.
      Дембеле хорош.
      Травмы помешали ему показать себя.
      Неймар тоже первый сезон не фонтан был.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 21 июля 2018, 20:17

      кредит доверия у него есть.да и приличных денег на данный момент за него никто не даст.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 июля 2018, 18:30

      Да

      0
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