Каррера – Буффону: «Рад был увидеть тебя, капитан!»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выложил в своем инстаграме фотографию с голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Буффоном.

«Смотрите, кого я встретил в Австрии! Рад был увидеть тебя, капитан!» – написал Каррера.

Ранее пресс-служба московского клуба опубликовала фото, на котором Каррера, защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти и Буффон вместе пьют кофе.

Тренер и вратарь хорошо знакомы по совместной работе в «Ювентусе»: Буффон выступал за туринцев с 2001 по 2018 год, а Каррера с 2009 по 2014 год работал в клубе помощником главного тренера.

«ПСЖ» так же как и «Спартак» проводит предсезонный сбор в австрийском городе Филлах.