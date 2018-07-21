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    Каррера – Буффону: «Рад был увидеть тебя, капитан!»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выложил в своем инстаграме фотографию с голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Буффоном.

    «Смотрите, кого я встретил в Австрии! Рад был увидеть тебя, капитан!» – написал Каррера.

    Ранее пресс-служба московского клуба опубликовала фото, на котором Каррера, защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти и Буффон вместе пьют кофе.

    Тренер и вратарь хорошо знакомы по совместной работе в «Ювентусе»: Буффон выступал за туринцев с 2001 по 2018 год, а Каррера с 2009 по 2014 год работал в клубе помощником главного тренера.

    «ПСЖ» так же как и «Спартак» проводит предсезонный сбор в австрийском городе Филлах.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    21.07.2018 15:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 19:40

      Неожиданная встреча.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 июля 2018, 19:06

      Надеюсь ещё встретитесь по ходу сезона в ЛЧ, где-нибудь так на стадии 1/2 финала))

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 21 июля 2018, 19:04

      Приятно, что им приятно!

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июля 2018, 18:14

      Так.ну Буффон со всеми спартаковцами сфоткался,теперь очередь Неймара...

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