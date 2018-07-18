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  • Сборная России на следующей неделе посетит Госдуму. Команде вручат почетные грамоты

Сборная России на следующей неделе посетит Госдуму. Команде вручат почетные грамоты

18 июля 2018, 19:58
7

Вице-спикер Государственной думы РФ Игорь Лебедев рассказал о решении наградить футболистов сборной России. Церемония запланирована на следующую неделю.

«Предложения о награждении организаторов чемпионата мира и сборной России вместе со Станиславом Черчесовым разработаны и утверждены. Также принято решение наградить тренера и команду почeтной грамотой за существенный вклад и высокие достижения, проявленные в ходе подготовки и участия в чемпионате мира по футболу.

Пригласим всех в Государственную думу, сделаем всe в торжественной обстановке. Думаю, в начале следующей недели это сделаем», – сказал депутат.

Наша команда дошла на чемпионате мира-2018 до четвертьфинала.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия
Комментарии (7)
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Александр52
1531935642
И видимо приложения к почётным грамотам. Иначе зачем идти.
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Garrincha58
1531940648
13 миллиардов получили теперь делить будут всем сестрам по серьгам
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polt
1531941291
Команде вручат почетные грамоты в виде бонусов по несколько лямов
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zigbert
1531944919
Нужны им эти грамоты.
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мы_не_рабы
1531948144
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. В нашем случае - не работало. Вот и депутаты нашли новую игрушку - футболист называется. Вместо того что бы обсуждать законы об НДС и пенсионной реформе - футболистов награждают. Сначала дума, потом кремль. Так, глядишь эти "лунатики" покусают наших футболистов и те правда поверят что они - лучшие!
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OfaZavr
1531982062
грамоты это как вишенка на торте, мелочь но приятно)
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