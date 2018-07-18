Сборная России на следующей неделе посетит Госдуму. Команде вручат почетные грамоты

Вице-спикер Государственной думы РФ Игорь Лебедев рассказал о решении наградить футболистов сборной России. Церемония запланирована на следующую неделю.

«Предложения о награждении организаторов чемпионата мира и сборной России вместе со Станиславом Черчесовым разработаны и утверждены. Также принято решение наградить тренера и команду почeтной грамотой за существенный вклад и высокие достижения, проявленные в ходе подготовки и участия в чемпионате мира по футболу.

Пригласим всех в Государственную думу, сделаем всe в торжественной обстановке. Думаю, в начале следующей недели это сделаем», – сказал депутат.

Наша команда дошла на чемпионате мира-2018 до четвертьфинала.