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    Сборная России на следующей неделе посетит Госдуму. Команде вручат почетные грамоты

    Вице-спикер Государственной думы РФ Игорь Лебедев рассказал о решении наградить футболистов сборной России. Церемония запланирована на следующую неделю.

    «Предложения о награждении организаторов чемпионата мира и сборной России вместе со Станиславом Черчесовым разработаны и утверждены. Также принято решение наградить тренера и команду почeтной грамотой за существенный вклад и высокие достижения, проявленные в ходе подготовки и участия в чемпионате мира по футболу.

    Пригласим всех в Государственную думу, сделаем всe в торжественной обстановке. Думаю, в начале следующей недели это сделаем», – сказал депутат.

    Наша команда дошла на чемпионате мира-2018 до четвертьфинала.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2018 19:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 09:34

      грамоты это как вишенка на торте, мелочь но приятно)

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 июля 2018, 00:09

      Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. В нашем случае - не работало. Вот и депутаты нашли новую игрушку - футболист называется. Вместо того что бы обсуждать законы об НДС и пенсионной реформе - футболистов награждают. Сначала дума, потом кремль. Так, глядишь эти "лунатики" покусают наших футболистов и те правда поверят что они - лучшие!

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 23:15

      Нужны им эти грамоты.

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 18 июля 2018, 22:14

      Команде вручат почетные грамоты в виде бонусов по несколько лямов

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 18 июля 2018, 22:04

      13 миллиардов получили теперь делить будут всем сестрам по серьгам

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 18 июля 2018, 20:40

      И видимо приложения к почётным грамотам. Иначе зачем идти.

      1
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder > Александр52 18 июля 2018, 21:58

      Бесплатное приложение на прослушивание музыки в контакте

      2
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