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    Канчельскис: «Если Головин перейдет в «Челси», готов помочь ему в Лондоне. Безвозмездно»

    Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис пообещал помочь в бытовом плане полузащитнику ЦСКА Александру Головину, если тот перейдет в «Челси».

    «Если он поедет в «Челси», буду только рад. Если нужно, готов буду помочь. У меня много друзей в Лондоне.

    Я понимаю, что «Челси» за ним будет следить. Но я имею в виду мелкие какие-то вопросы: поиски дома, квартиры, подсказки какие-то – он может без проблем ко мне обращаться. Помогу безвозмездно.

    А что касается футбола, то это хорошо, если он уедет в английский чемпионат. Я давно говорил, что надо уезжать. Молодец, что рискует, что не цепляется за то, что есть. Если он там себя зарекомендует, его любая команда возьмет.

    Это будет хорошо для его развития. Увидит мир, посмотрит отношение к футболу в Англии. И для сборной это будет очень хорошо, потому что он будет прогрессировать. Будем болеть за Александра», – заявил Канчельскис.

    Источник: Rusfootball.info

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    18.07.2018 08:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 18 июля 2018, 12:01

      Почти,добавил Андрей мечтательно подсчитывая что-то у себя в голове...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 18 июля 2018, 11:30

      Буду делать и говорить что угодно, лишь бы обо мне вЕликом не забывали. На ...уй ты кому нужен, "эксперт"?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 18 июля 2018, 08:35

      Походу Андрюха никак не может сдать хату в Лондоне

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 08:24

      Если это произойдёт, то парню безусловно помощь понадобится, особенно в быту с его английским и отсутствием жизненного опыта.

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