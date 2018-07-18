Канчельскис: «Если Головин перейдет в «Челси», готов помочь ему в Лондоне. Безвозмездно»

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис пообещал помочь в бытовом плане полузащитнику ЦСКА Александру Головину, если тот перейдет в «Челси».

«Если он поедет в «Челси», буду только рад. Если нужно, готов буду помочь. У меня много друзей в Лондоне.

Я понимаю, что «Челси» за ним будет следить. Но я имею в виду мелкие какие-то вопросы: поиски дома, квартиры, подсказки какие-то – он может без проблем ко мне обращаться. Помогу безвозмездно.

А что касается футбола, то это хорошо, если он уедет в английский чемпионат. Я давно говорил, что надо уезжать. Молодец, что рискует, что не цепляется за то, что есть. Если он там себя зарекомендует, его любая команда возьмет.

Это будет хорошо для его развития. Увидит мир, посмотрит отношение к футболу в Англии. И для сборной это будет очень хорошо, потому что он будет прогрессировать. Будем болеть за Александра», – заявил Канчельскис.