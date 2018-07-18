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  • Канчельскис: «Если Головин перейдет в «Челси», готов помочь ему в Лондоне. Безвозмездно»

Канчельскис: «Если Головин перейдет в «Челси», готов помочь ему в Лондоне. Безвозмездно»

18 июля 2018, 08:17
4

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис пообещал помочь в бытовом плане полузащитнику ЦСКА Александру Головину, если тот перейдет в «Челси».

«Если он поедет в «Челси», буду только рад. Если нужно, готов буду помочь. У меня много друзей в Лондоне.

Я понимаю, что «Челси» за ним будет следить. Но я имею в виду мелкие какие-то вопросы: поиски дома, квартиры, подсказки какие-то – он может без проблем ко мне обращаться. Помогу безвозмездно.

А что касается футбола, то это хорошо, если он уедет в английский чемпионат. Я давно говорил, что надо уезжать. Молодец, что рискует, что не цепляется за то, что есть. Если он там себя зарекомендует, его любая команда возьмет.

Это будет хорошо для его развития. Увидит мир, посмотрит отношение к футболу в Англии. И для сборной это будет очень хорошо, потому что он будет прогрессировать. Будем болеть за Александра», – заявил Канчельскис.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Челси Головин Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1531891464
Если это произойдёт, то парню безусловно помощь понадобится, особенно в быту с его английским и отсутствием жизненного опыта.
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Vickont
1531892100
Походу Андрюха никак не может сдать хату в Лондоне
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Yev
1531902632
Буду делать и говорить что угодно, лишь бы обо мне вЕликом не забывали. На ...уй ты кому нужен, "эксперт"?!
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KOLBIS
1531904497
Почти,добавил Андрей мечтательно подсчитывая что-то у себя в голове...
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