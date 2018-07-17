Венгер: «Не бывает идеальных игроков. Даже Месси имеет недостатки»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своем видении идеального футболиста.

«Не существует идеального игрока. Все они имеют недостатки.

Например, Месси является самым совершенным из всех, потому что он может заставить играть других, и он может забить сам. Но у него есть недостатки, вопреки тому, что думают некоторые люди.

Если вы проанализируете его игру, то увидите, что он не очень хорош в воздухе и в обороне. Но вы не зарабатываете на жизнь своими слабостями, вы зарабатываете своими сильными сторонами. Поэтому тренер должен максимально подчеркнуть сильные стороны и поставить игроков вокруг этого человека, которые скроют его слабости», – цитирует Венгера football.london.