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    Венгер: «Не бывает идеальных игроков. Даже Месси имеет недостатки»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своем видении идеального футболиста.

    «Не существует идеального игрока. Все они имеют недостатки.

    Например, Месси является самым совершенным из всех, потому что он может заставить играть других, и он может забить сам. Но у него есть недостатки, вопреки тому, что думают некоторые люди.

    Если вы проанализируете его игру, то увидите, что он не очень хорош в воздухе и в обороне. Но вы не зарабатываете на жизнь своими слабостями, вы зарабатываете своими сильными сторонами. Поэтому тренер должен максимально подчеркнуть сильные стороны и поставить игроков вокруг этого человека, которые скроют его слабости», – цитирует Венгера football.london.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2018 13:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 17 июля 2018, 15:00

      Из книги "1000 и 1 очевидность"

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