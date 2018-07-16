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    Марадона: «Наверное, останусь жить в Бресте, если закончу тут карьеру»

    Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона рассказал о планах на будущее.

    «Хочу поблагодарить мою маму, которая находится на небесах. Она направляет меня во всех поступках. Благодарю «Динамо» за то, что клуб сделал мне это предложение.

    Когда я с «Аль-Фуджейрой» не поднялся из второго дивизиона в первый, мне предложили позицию президента «Динамо». Увидел, что это серьезный проект. Ни секунды не сомневался.

    Если закончу свою карьеру в Бресте, я, наверное, останусь здесь жить. Мы очень много мечтаем. И многое нам предстоит узнать.

    Сегодня я просто рад быть на этой презентации. Люди, которые сегодня здесь присутствуют, это заслужили», – цитирует Марадону «Прессболл».

    Марадона стал председателем правления брестского «Динамо»

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2018 21:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 16 июля 2018, 22:35

      Мир сходит с ума??))

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