Марадона: «Наверное, останусь жить в Бресте, если закончу тут карьеру»

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона рассказал о планах на будущее.

«Хочу поблагодарить мою маму, которая находится на небесах. Она направляет меня во всех поступках. Благодарю «Динамо» за то, что клуб сделал мне это предложение.

Когда я с «Аль-Фуджейрой» не поднялся из второго дивизиона в первый, мне предложили позицию президента «Динамо». Увидел, что это серьезный проект. Ни секунды не сомневался.

Если закончу свою карьеру в Бресте, я, наверное, останусь здесь жить. Мы очень много мечтаем. И многое нам предстоит узнать.

Сегодня я просто рад быть на этой презентации. Люди, которые сегодня здесь присутствуют, это заслужили», – цитирует Марадону «Прессболл».

Марадона стал председателем правления брестского «Динамо»