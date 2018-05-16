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    Марадона стал председателем правления брестского «Динамо»

    Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона подписал контракт с белорусским клубом «Динамо-Брест». Экс-спортсмен будет занимать должность председателя правления организации.

    «Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».

    Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России», – сказано в заявлении динамовцев.

    Предыдущим местом работы аргентинца была «Аль-Фуджайра» из ОАЭ, где южноамериканец был главным тренером.

    Источник: Twitter

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    16.05.2018 00:06
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 16 мая 2018, 20:03

      Скоро будет министром спорта в РБ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > VAD07 17 мая 2018, 00:15

      Откуда такая уверенность ?
      Кто назначать будет?
      Если ты,то прощай спорт в РБ....)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 16 мая 2018, 10:45

      Видимо пошел рост экономики у усатого)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 10:21

      побалуется немного да уйдет, с такими как он дела иметь очень сомнительно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 мая 2018, 09:12

      Надолго ли...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 мая 2018, 08:56

      Напишите ему цену проституток

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > BlackMurder 16 мая 2018, 09:31

      Постой,постой ,
      так Диега ,что получается ,жэнскую команду принял?
      ...ну и Бацька ,ну и даёт!))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 мая 2018, 08:56

      Крахмал не кокаин, тут сильнее штырит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 08:54

      Будет работать не отходя от постели.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 16 мая 2018, 08:16

      ого, вот так новость))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 мая 2018, 08:08

      Ехал бы в Монголию сразу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Danish Dynamite 16 мая 2018, 09:29

      ,,Твои,,
      вчерась лабусам проср...играли,
      Переживаешь? )))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > alex1951 16 мая 2018, 10:03

      Нет, только за футбольную сборную переживаю)))

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 16 мая 2018, 06:59

      ,,ПУМА,, готовится к прыжку.....в Беловежской Пущщщще.
      ........................................................................................................
      Это,О - Анжи
      А.Карлос - Анжи
      Р.Гуллит - Терек
      ...однако тенденция....
      Ноу-Хау постсоветскага футбола)))

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