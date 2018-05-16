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  • Марадона стал председателем правления брестского «Динамо»

Марадона стал председателем правления брестского «Динамо»

16 мая 2018, 00:06
23

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона подписал контракт с белорусским клубом «Динамо-Брест». Экс-спортсмен будет занимать должность председателя правления организации.

«Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».

Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России», – сказано в заявлении динамовцев.

Предыдущим местом работы аргентинца была «Аль-Фуджайра» из ОАЭ, где южноамериканец был главным тренером.

Источник: Twitter
Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Марадона Диего
Комментарии (23)
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vladik12
1526418472
Куда ж Вас, сударь, к черту занесло...
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GoldPlayFIFARus9
1526419711
Наркота до добра не доведёт....
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Валентий
1526420468
И о клубе больше людей узнает, и о стране то же))
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Dellleone
1526441213
С чем говорите была эта картошка ? Армандо теперь кортофельный наркобарон... это не с проста.
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Черкизовский Кот
1526443179
Зачем ему часы на обеих руках? Или он уже живёт по двум часовым поясам?
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alex1951
1526443192
,,ПУМА,, готовится к прыжку.....в Беловежской Пущщщще. ........................................................................................................ Это,О - Анжи А.Карлос - Анжи Р.Гуллит - Терек ...однако тенденция.... Ноу-Хау постсоветскага футбола)))
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zigbert
1526450088
Будет работать не отходя от постели.
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OfaZavr
1526455293
побалуется немного да уйдет, с такими как он дела иметь очень сомнительно.
Ответить
Антибиотик111
1526456717
Видимо пошел рост экономики у усатого)))
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VAD07
1526490225
Скоро будет министром спорта в РБ
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