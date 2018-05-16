Марадона стал председателем правления брестского «Динамо»

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона подписал контракт с белорусским клубом «Динамо-Брест». Экс-спортсмен будет занимать должность председателя правления организации.

«Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».

Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России», – сказано в заявлении динамовцев.

Предыдущим местом работы аргентинца была «Аль-Фуджайра» из ОАЭ, где южноамериканец был главным тренером.