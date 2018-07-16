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    Яновский: «В «Монако» Головину будет легче себя проявить и потом отправиться в топ-клуб, чем сейчас перейти в «Ювентус» и сесть на лавку»

    Бывший полузащитник ЦСКА и «ПСЖ» Игорь Яновский высказал мнение о дальнейшем будущем хавбека московского клуба Александра Головина.

    Сегодня стало известно, что «Монако» сделал ЦСКА предложение по трансферу 22-летнего футболиста. Помимо монегасков в его услугах заинтересованы «Ювентус», «Челси», «Арсенал» и «Барселона».

    – Стоит Головину принимать такое предложение? Это от ЦСКА зависит, насколько их сумма устроит. Если же смотреть с точки зрения игрока, то «Монако» считается кузницей талантов, они берут хороших, перспективных футболистов, выращивают их и продают в большие клубы. Почему и не рассмотреть этот вариант? В любом случае, может быть ему там будет легче показать себя и уже потом перейти в более элитный коллектив, чем сейчас подписать договор, допустим, с «Ювентусом» и сесть на лавку.

    – Он в таком случае не поменяет шило на мыло, потому что РПЛ ненамного уступает лиге 1, а ЦСКА всегда выступает в Лиге чемпионов и претендует на высокие места в России?

    – «Монако» в любом случае приоритетный вариант. Команда в год несколько футболистов продает, примеров можно много привести. К тому же чемпионат Франции интереснее нашего. Там и стадионы, и инфраструктура лучше, и профессионализма больше, мне кажется.

    – Если на столе у Головина будут лежать предложения от «Монако» и от клубов Англии и Италии, куда ему переезжать?

    – Это зависит от позиции тренера в клубе-покупателе, насколько он на Александра рассчитывает. Может так быть, что взяли игрока, а новый специалист, как, например, в «Челси», пришел и сказал, что я его не вижу в составе. И получается, что минимум на год пропал человек.

    – «Монако» предлагает Головину заключить пятилетний договор. Не слишком ли долгий срок?

    – Считаю, нормальный, ведь Саша молод. Три года маловато. Если проявит себя, может и раньше уйти, вряд ли его держать станут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2018 18:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 июля 2018, 07:23

      Монако- не плохая партия для Головина. Подобное высказвывания Яновского я написал ещё месяц назад.

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > +50/-50 17 июля 2018, 13:40

      И я так думаю!!! Плюс ещё в том, что во Франции зимой играют. Если плавно переходить на европейский год, в Монако лучше всего.

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 17 июля 2018, 01:48

      что мы всё гадаем, без нас всё решат...

      3
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      Рейтинг: +20924

      derrik2000 16 июля 2018, 22:56

      "Монако" - прекрасный клуб со славными традициями.
      В Европе, я полагаю, находится в числе 10-12-ти лучших команд.
      Чем не топ-клуб?

      1
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      Рейтинг: +468

      Alemann 16 июля 2018, 22:01

      Да хватит цену набивать, ясно же, что никуда он не поедет. Кроме Китая и Катара, но там он никому не нужен.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 июля 2018, 21:17

      Головин в Ювентусе может заиграть, он в хорошей спортивной форме....уровень команды обяжет играть классно

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 16 июля 2018, 20:41

      Не совсем это тот вариант мне кажется...

      2
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      Рейтинг: +1819

      gor77 16 июля 2018, 19:21

      Очень интересное мнение человека, который живёт и работает в Европе!
      Для справки:
      Игорь Яновский - В 1998 продан во французский «Пари Сен-Жермен», где играл 3 сезона. В 2001 перешёл в ЦСКА. Объявил о завершении игровой карьеры в июле 2006 года. После завершения спортивной карьеры занимается консультациями в финансовой сфере и юридической помощью при сделках с испанской недвижимостью. Живёт в Марбелье. Владеет испанским и французским языками.
      И ещё.
      С 2011 года — основной владелец футбольного клуба «Монако» Вадим Викторович Васильев.
      Решение за клубами!!! А вариант перехода в "Монако" очень хороший!!!!

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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 июля 2018, 19:02

      Я бы сказал что Монако супер вариант. 95% в основе. Легкий чемпионат чтобы пообвыкнуться, но также есть возможность показать себя и перейти на повышение в будущем. Хорошие шансы на кубок/чемпионство/проход группы ЛЧ

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июля 2018, 18:58

      Все стратеги и знатоки со стороны советовать, а как оно произойдёт не знает никто. Клуб заинтересован в максимальной сумме которую он озвучил за игрока. У Саши свой интерес. По "личке" его никто не обидит, а вот место в составе никто не гарантирует ни в одном клубе. Его надо будет завоёвывать в жёсткой конкуренции. Уходить в аренду он тоже не хочет. Поэтому и идут все эти торги так натужно.

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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 июля 2018, 19:02

      я тоже не вижу причин ему в ювентусе не закрепится. так это ж уровень совершенно другой

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 июля 2018, 19:14

      Когда его хотят купить, то интересно где и кто его видит в составе, на какой позиции, как будут использовать. А просто купить, а там посмотрим, то такая перспектива думаю Саню не устраивает. Всё таки он парнишка амбициозный и хочет играть, а не полировать лавку или уйти в аренду в условный "Витесс".

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