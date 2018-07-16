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  • Яновский: «В «Монако» Головину будет легче себя проявить и потом отправиться в топ-клуб, чем сейчас перейти в «Ювентус» и сесть на лавку»

Яновский: «В «Монако» Головину будет легче себя проявить и потом отправиться в топ-клуб, чем сейчас перейти в «Ювентус» и сесть на лавку»

16 июля 2018, 18:50
16

Бывший полузащитник ЦСКА и «ПСЖ» Игорь Яновский высказал мнение о дальнейшем будущем хавбека московского клуба Александра Головина.

Сегодня стало известно, что «Монако» сделал ЦСКА предложение по трансферу 22-летнего футболиста. Помимо монегасков в его услугах заинтересованы «Ювентус», «Челси», «Арсенал» и «Барселона».

– Стоит Головину принимать такое предложение? Это от ЦСКА зависит, насколько их сумма устроит. Если же смотреть с точки зрения игрока, то «Монако» считается кузницей талантов, они берут хороших, перспективных футболистов, выращивают их и продают в большие клубы. Почему и не рассмотреть этот вариант? В любом случае, может быть ему там будет легче показать себя и уже потом перейти в более элитный коллектив, чем сейчас подписать договор, допустим, с «Ювентусом» и сесть на лавку.

– Он в таком случае не поменяет шило на мыло, потому что РПЛ ненамного уступает лиге 1, а ЦСКА всегда выступает в Лиге чемпионов и претендует на высокие места в России?

– «Монако» в любом случае приоритетный вариант. Команда в год несколько футболистов продает, примеров можно много привести. К тому же чемпионат Франции интереснее нашего. Там и стадионы, и инфраструктура лучше, и профессионализма больше, мне кажется.

– Если на столе у Головина будут лежать предложения от «Монако» и от клубов Англии и Италии, куда ему переезжать?

– Это зависит от позиции тренера в клубе-покупателе, насколько он на Александра рассчитывает. Может так быть, что взяли игрока, а новый специалист, как, например, в «Челси», пришел и сказал, что я его не вижу в составе. И получается, что минимум на год пропал человек.

– «Монако» предлагает Головину заключить пятилетний договор. Не слишком ли долгий срок?

– Считаю, нормальный, ведь Саша молод. Три года маловато. Если проявит себя, может и раньше уйти, вряд ли его держать станут.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Ювентус Яновский Игорь Головин Александр
Комментарии (16)
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Рубик Докоян
1531756704
Все стратеги и знатоки со стороны советовать, а как оно произойдёт не знает никто. Клуб заинтересован в максимальной сумме которую он озвучил за игрока. У Саши свой интерес. По "личке" его никто не обидит, а вот место в составе никто не гарантирует ни в одном клубе. Его надо будет завоёвывать в жёсткой конкуренции. Уходить в аренду он тоже не хочет. Поэтому и идут все эти торги так натужно.
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panmon
1531756926
Я бы сказал что Монако супер вариант. 95% в основе. Легкий чемпионат чтобы пообвыкнуться, но также есть возможность показать себя и перейти на повышение в будущем. Хорошие шансы на кубок/чемпионство/проход группы ЛЧ
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gor77
1531758068
Очень интересное мнение человека, который живёт и работает в Европе! Для справки: Игорь Яновский - В 1998 продан во французский «Пари Сен-Жермен», где играл 3 сезона. В 2001 перешёл в ЦСКА. Объявил о завершении игровой карьеры в июле 2006 года. После завершения спортивной карьеры занимается консультациями в финансовой сфере и юридической помощью при сделках с испанской недвижимостью. Живёт в Марбелье. Владеет испанским и французским языками. И ещё. С 2011 года — основной владелец футбольного клуба «Монако» Вадим Викторович Васильев. Решение за клубами!!! А вариант перехода в "Монако" очень хороший!!!!
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KOLBIS
1531762889
Не совсем это тот вариант мне кажется...
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a-rakhmatov
1531765023
Головин в Ювентусе может заиграть, он в хорошей спортивной форме....уровень команды обяжет играть классно
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Alemann
1531767687
Да хватит цену набивать, ясно же, что никуда он не поедет. Кроме Китая и Катара, но там он никому не нужен.
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derrik2000
1531770996
"Монако" - прекрасный клуб со славными традициями. В Европе, я полагаю, находится в числе 10-12-ти лучших команд. Чем не топ-клуб?
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vovan55
1531781310
что мы всё гадаем, без нас всё решат...
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+50/-50
1531801427
Монако- не плохая партия для Головина. Подобное высказвывания Яновского я написал ещё месяц назад.
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