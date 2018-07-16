Яновский: «В «Монако» Головину будет легче себя проявить и потом отправиться в топ-клуб, чем сейчас перейти в «Ювентус» и сесть на лавку»

Бывший полузащитник ЦСКА и «ПСЖ» Игорь Яновский высказал мнение о дальнейшем будущем хавбека московского клуба Александра Головина.

Сегодня стало известно, что «Монако» сделал ЦСКА предложение по трансферу 22-летнего футболиста. Помимо монегасков в его услугах заинтересованы «Ювентус», «Челси», «Арсенал» и «Барселона».

– Стоит Головину принимать такое предложение? Это от ЦСКА зависит, насколько их сумма устроит. Если же смотреть с точки зрения игрока, то «Монако» считается кузницей талантов, они берут хороших, перспективных футболистов, выращивают их и продают в большие клубы. Почему и не рассмотреть этот вариант? В любом случае, может быть ему там будет легче показать себя и уже потом перейти в более элитный коллектив, чем сейчас подписать договор, допустим, с «Ювентусом» и сесть на лавку.

– Он в таком случае не поменяет шило на мыло, потому что РПЛ ненамного уступает лиге 1, а ЦСКА всегда выступает в Лиге чемпионов и претендует на высокие места в России?

– «Монако» в любом случае приоритетный вариант. Команда в год несколько футболистов продает, примеров можно много привести. К тому же чемпионат Франции интереснее нашего. Там и стадионы, и инфраструктура лучше, и профессионализма больше, мне кажется.

– Если на столе у Головина будут лежать предложения от «Монако» и от клубов Англии и Италии, куда ему переезжать?

– Это зависит от позиции тренера в клубе-покупателе, насколько он на Александра рассчитывает. Может так быть, что взяли игрока, а новый специалист, как, например, в «Челси», пришел и сказал, что я его не вижу в составе. И получается, что минимум на год пропал человек.

– «Монако» предлагает Головину заключить пятилетний договор. Не слишком ли долгий срок?

– Считаю, нормальный, ведь Саша молод. Три года маловато. Если проявит себя, может и раньше уйти, вряд ли его держать станут.