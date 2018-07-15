Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Инфантино: «Официально: Россия – чисто футбольная страна. Забудьте хоккей»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о проведении ЧМ-2018 в России.

    «Думаю, в этой стране за последний месяц произошли два события, помимо чудесного футбола. Первое – Россия превратилась в настоящую футбольную страну. Забудьте хоккей, все зимние виды спорта, потому что сейчас это официально: Россия — чисто футбольная страна.

    За это следует сказать спасибо игре сборной России – Черчесову, Акинфееву… Они подарили эмоции не только россиянам, а всем нам на стадионах и улицах, которые ликовали.

    Второе, что изменилось, – это восприятие, которое есть у мира в отношении России. Свидетели здесь – здесь мир. И мир, более 4 миллиардов человек, смотрят этот чемпионат мира, эту красоту страны, этой невероятно богатой страны в плане культуры и истории. Мы обнаружили это, мир узнал это. Мы за это признательны», – сказал Инфантино.

    Путин: «После ЧМ все мифы и предубеждения о России рухнули»

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2018 00:57
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      независимый 15 июля 2018, 16:59

      +++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 15 июля 2018, 13:59

      Тебе б ,Джанни, для полноты картины "нашего мира", пожить бы в хрущевке где-нибудь в Урюпинске на нашу среднюю зарплату или пенсию месяцев пять-шесть. Твоя признательность вообще б не знала границ.Руки бы и ноги целовал "последнему русскому" когда б узнал что домой в Италию отпускают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 15 июля 2018, 13:50

      раскукарекался дядя..облизан со всех сторон,вот и пищит от радости.что еще кроме хоккея забыть требуется?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 12:21

      Слишком громко сказано.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 15 июля 2018, 11:33

      че инфант кроме вратарей никого не знает в сборной россии

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 15 июля 2018, 10:07

      А интересно в какой ещё футбольной стране два клуба самой высшей лиги прекращают свое существование почти обновременно из-за финансовых проблем как "Амкар" и "Тосно". Причем "Тосно" сразу же после завоевания главного кубка этой футбольной страны. Как пел Тальков :"Покажите мне такую страну..." Кстати о хоккее. После триумфальных побед над легендарными профи НХЛ в 1972 году не помню столько воплей счастья на грани всеобщего помешательства. Произошла девальвация достижений.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      2013 15 июля 2018, 08:27

      Что касается климата, то Россия очень даже футбольная страна.
      Только Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, это 618 тыс. кв. км. - самая большая "страна" Европы по площади.
      И население порядка 26 млн. человек - в среднем половина от Англии, Франции,Италии или Испании. Гораздо больше Португалии, Нидерландов, Бельгии и тем более Дании с Хорватией.
      Дело в организации детского футбола и главное (!!!) , огромной любви к этому виду спорта.
      Латиноамериканские страны постоянно выдают в мир десятки футбольных талантов, без безупречной системы финансирования и организации детского футбола.
      В Африке ситуация намного хуже, но из-за огромного желания чёрных пацанов выбится в люди, стать богатыми и реализоваться в жизни, успех к ним приходит нередко.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 июля 2018, 05:33

      Джанни Инфантино очень сильно впечатлен уровнем организации чемпионата России и поэтому выскочила фраза "Россия – чисто футбольная страна"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      Kollljan 15 июля 2018, 05:27

      Это сегодня мы футбольная страна. А невыход из отборочного турнира к ЧЕ как будет восприниматься? Потом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 15 июля 2018, 03:33

      Россия спортивная страна, главное не суйте палки в колеса.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11