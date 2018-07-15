Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о проведении ЧМ-2018 в России.

«Думаю, в этой стране за последний месяц произошли два события, помимо чудесного футбола. Первое – Россия превратилась в настоящую футбольную страну. Забудьте хоккей, все зимние виды спорта, потому что сейчас это официально: Россия — чисто футбольная страна.

За это следует сказать спасибо игре сборной России – Черчесову, Акинфееву… Они подарили эмоции не только россиянам, а всем нам на стадионах и улицах, которые ликовали.

Второе, что изменилось, – это восприятие, которое есть у мира в отношении России. Свидетели здесь – здесь мир. И мир, более 4 миллиардов человек, смотрят этот чемпионат мира, эту красоту страны, этой невероятно богатой страны в плане культуры и истории. Мы обнаружили это, мир узнал это. Мы за это признательны», – сказал Инфантино.

Путин: «После ЧМ все мифы и предубеждения о России рухнули»