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  • Инфантино: «Официально: Россия – чисто футбольная страна. Забудьте хоккей»

Инфантино: «Официально: Россия – чисто футбольная страна. Забудьте хоккей»

15 июля 2018, 00:57
21

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о проведении ЧМ-2018 в России.

«Думаю, в этой стране за последний месяц произошли два события, помимо чудесного футбола. Первое – Россия превратилась в настоящую футбольную страну. Забудьте хоккей, все зимние виды спорта, потому что сейчас это официально: Россия — чисто футбольная страна.

За это следует сказать спасибо игре сборной России – Черчесову, Акинфееву… Они подарили эмоции не только россиянам, а всем нам на стадионах и улицах, которые ликовали.

Второе, что изменилось, – это восприятие, которое есть у мира в отношении России. Свидетели здесь – здесь мир. И мир, более 4 миллиардов человек, смотрят этот чемпионат мира, эту красоту страны, этой невероятно богатой страны в плане культуры и истории. Мы обнаружили это, мир узнал это. Мы за это признательны», – сказал Инфантино.

Путин: «После ЧМ все мифы и предубеждения о России рухнули»

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (21)
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AHTUNGBOL
1531605973
Ну да, забудем мы зимние виды спорта, 2/3 страны живёт в мерзлоте, с мыслями только о футболе, ну может иногда о гольфе..
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Yev
1531610294
Когда-то великий Пеле сказал, что СССР станет чемпионом по футболу, когда сборная Бразилии выиграет чемпионат по хоккею. Ну что на этом ЧМ Россия дошла до того же уровня, что и Бразилия. Теперь дело за малым, увидить Бразилию в числе четветьфиналистов на ЧМ по хоккею :)
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Ailend
1531613579
Ай какой подстрикатель.. Забудьте хоккей.. Для РФ забыть хоккей, это как родную Маму.
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Ден71
1531614818
Россия спортивная страна, главное не суйте палки в колеса.
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2013
1531632475
Что касается климата, то Россия очень даже футбольная страна. Только Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, это 618 тыс. кв. км. - самая большая "страна" Европы по площади. И население порядка 26 млн. человек - в среднем половина от Англии, Франции,Италии или Испании. Гораздо больше Португалии, Нидерландов, Бельгии и тем более Дании с Хорватией. Дело в организации детского футбола и главное (!!!) , огромной любви к этому виду спорта. Латиноамериканские страны постоянно выдают в мир десятки футбольных талантов, без безупречной системы финансирования и организации детского футбола. В Африке ситуация намного хуже, но из-за огромного желания чёрных пацанов выбится в люди, стать богатыми и реализоваться в жизни, успех к ним приходит нередко.
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ЮНик
1531638471
А интересно в какой ещё футбольной стране два клуба самой высшей лиги прекращают свое существование почти обновременно из-за финансовых проблем как "Амкар" и "Тосно". Причем "Тосно" сразу же после завоевания главного кубка этой футбольной страны. Как пел Тальков :"Покажите мне такую страну..." Кстати о хоккее. После триумфальных побед над легендарными профи НХЛ в 1972 году не помню столько воплей счастья на грани всеобщего помешательства. Произошла девальвация достижений.
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спанчес
1531643584
че инфант кроме вратарей никого не знает в сборной россии
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zigbert
1531646477
Слишком громко сказано.
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Vladarg
1531651813
раскукарекался дядя..облизан со всех сторон,вот и пищит от радости.что еще кроме хоккея забыть требуется?!
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Патронташ
1531652350
Тебе б ,Джанни, для полноты картины "нашего мира", пожить бы в хрущевке где-нибудь в Урюпинске на нашу среднюю зарплату или пенсию месяцев пять-шесть. Твоя признательность вообще б не знала границ.Руки бы и ноги целовал "последнему русскому" когда б узнал что домой в Италию отпускают.
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