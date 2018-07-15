Путин: «После ЧМ все мифы и предубеждения о России рухнули»

О самом футболе и игроках ни слова, основная задача, это
болельщикам понравиться. Накрой им поляну, на холяву
напои и накорми их, им это очень понравится и будут
говорить, что Россия гостеприимная и открытая страна.
Президент РФ Владимир Путин поделился мнением о проведении ЧМ-2018.
«Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа. Рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны.
Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения. Знаем, что зарубежные гости, болельщики не раз говорили, что хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, друзей», – сказал Путин.