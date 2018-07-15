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Путин: «После ЧМ все мифы и предубеждения о России рухнули»

15 июля 2018, 00:44
14

Президент РФ Владимир Путин поделился мнением о проведении ЧМ-2018.

«Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа. Рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны.

Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения. Знаем, что зарубежные гости, болельщики не раз говорили, что хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, друзей», – сказал Путин.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Путин Владимир
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Yev
1531612620
Судя по тому, что я слышу и вижу о чемпионате, и это не только российские СМИ, народ становится более адекватным, и это заслуга не репресивных методов, просто страна развивается в нормальном направлении, никакие мы не дикие, грубые, нелюдимые. Такие же, а может и ещё лучше некоторых "цивилизованных" наций. Спасибо, во многом и Президенту, за этот праздник!!! Россия - вперёд!!!
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SEREGA 64
1531625859
НУ ДА НА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ СДЕЛАЛ ЧЕМПИОНАТ А СТАДА И ЛОХИ ПУТИНСКИИ ПОСМОТРЯТ КАК БУДЕТ ХОРОШО ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА
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Бан
1531626179
Ну теперь, когда все прошло без эксцессов и сборная хорошо выступила, можно появиться и присвоить себе лавры. Без риска для имиджа. А так ... ни-ни ... для этого есть ручной Димон.
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Полная Канистра
1531635974
футбол отгремел на славу теперь следующий не менее значимый праздник на века это пенсионная реформа где мы вам очень признательны и семьи и друзья открыли широко глаза на наше идиотское правительство
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САДЫЧОК
1531636461
а по мне так всё равно в России он проходит или в Катаре ! народу от этого лучше не стало , за время чемпионата отняли пенсии , повысили тарифы ЖКХ во всей стране и повысили НДС -а это повышение цен на всё !...так что нечем гордиться !... а на счет стадионов для народа -это блеф ! клуб Ростов заявил что не будет играть на новой арене ПОТОМУ ЧТО ДОРОГО ! ( аренда )
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KOLBIS
1531637281
Привезти свои семьи, друзей и все свои сбережения,добавил Владимир Владимирович...
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vladimir-7
1531637924
О самом футболе и игроках ни слова, основная задача, это болельщикам понравиться. Накрой им поляну, на холяву напои и накорми их, им это очень понравится и будут говорить, что Россия гостеприимная и открытая страна.
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