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    Путин: «После ЧМ все мифы и предубеждения о России рухнули»

    Президент РФ Владимир Путин поделился мнением о проведении ЧМ-2018.

    «Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа. Рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны.

    Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения. Знаем, что зарубежные гости, болельщики не раз говорили, что хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, друзей», – сказал Путин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2018 00:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2018, 09:58

      О самом футболе и игроках ни слова, основная задача, это
      болельщикам понравиться. Накрой им поляну, на холяву
      напои и накорми их, им это очень понравится и будут
      говорить, что Россия гостеприимная и открытая страна.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Diter Bolen 15 июля 2018, 12:34

      Считал, что ты больной, а оказывается просто, ДУРАК.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 09:48

      Привезти свои семьи, друзей и все свои сбережения,добавил Владимир Владимирович...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 15 июля 2018, 09:34

      а по мне так всё равно в России он проходит или в Катаре ! народу от этого лучше не стало , за время чемпионата отняли пенсии , повысили тарифы ЖКХ во всей стране и повысили НДС -а это повышение цен на всё !...так что нечем гордиться !... а на счет стадионов для народа -это блеф ! клуб Ростов заявил что не будет играть на новой арене ПОТОМУ ЧТО ДОРОГО ! ( аренда )

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 июля 2018, 09:26

      футбол отгремел на славу теперь следующий не менее значимый праздник на века это пенсионная реформа где мы вам очень признательны и семьи и друзья открыли широко глаза на наше идиотское правительство

      6
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      Рейтинг: +532

      Бан 15 июля 2018, 06:42

      Ну теперь, когда все прошло без эксцессов и сборная хорошо выступила, можно появиться и присвоить себе лавры. Без риска для имиджа.
      А так ... ни-ни ... для этого есть ручной Димон.

      8
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 15 июля 2018, 06:37

      НУ ДА НА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ СДЕЛАЛ ЧЕМПИОНАТ А СТАДА И ЛОХИ ПУТИНСКИИ ПОСМОТРЯТ КАК БУДЕТ ХОРОШО ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > SEREGA 64 15 июля 2018, 08:47

      Совсем головой поехал на своей политике от зависти?Это праздник длинной в месяц был для российского народа.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Тraumtanzеr 15 июля 2018, 09:00

      в частности для гражданина России Traumtanzera

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > спанчес 16 июля 2018, 08:04

      Именно. Но я хотя бы пишу грамотно, в отличии от некоторых.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Тraumtanzеr 17 июля 2018, 17:20

      Да,это большой плюс , просто внезапно.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 15 июля 2018, 02:57

      Судя по тому, что я слышу и вижу о чемпионате, и это не только российские СМИ, народ становится более адекватным, и это заслуга не репресивных методов, просто страна развивается в нормальном направлении, никакие мы не дикие, грубые, нелюдимые. Такие же, а может и ещё лучше некоторых "цивилизованных" наций. Спасибо, во многом и Президенту, за этот праздник!!!
      Россия - вперёд!!!

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Yev 15 июля 2018, 08:40

      теперь бы разобраться с стадионами...

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Yev 15 июля 2018, 09:01

      Россия-страна хамства и беспредела, поощряемого государственными органами(МВД)

      0
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