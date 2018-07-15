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    Игнашевич: «ЦСКА воспринимаю как родной клуб. Идеально было бы остаться тут и помогать Гончаренко»

    Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о планах на будущее.

    «Мне хотелось бы получить опыт помощника, работая со взрослой командой и с сильным тренером. Как это в свое время было у Сергея Семака, которому довелось поработать и с Андре Виллаш-Боашем, и с Лучано Спаллетти. Хочется изучить все механизмы этой работы, сопоставить увиденное с собственным футбольным опытом. А уже потом браться за что-то более серьезное.

    ЦСКА, безусловно, я воспринимаю как свой родной клуб. Если представится возможность остаться и помогать Виктору Гончаренко, я бы посчитал это идеальным для себя вариантом», – сказал Игнашевич.

    Игнашевич − образцовый русский футболист

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2018 00:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 11:18

      Для него в идеале конечно будет ЦСКА.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 09:49

      Намекнул Сергей Маклаутович...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 15 июля 2018, 09:16

      Где бы ни оказался, удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 15 июля 2018, 06:24

      Да будет так !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6101

      subbotaspartak 15 июля 2018, 04:43

      Логично, что в конюшню рвётся в бой
      Местный ковбой...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 июля 2018, 02:47

      ПРавильно вместо Онопки и 0вчинникова!!!
      Своих надо тренерами назначать!!!
      А этих по своим клубам отправить!!!

      3
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      Рейтинг: +6101

      subbotaspartak > Nerlinger 15 июля 2018, 04:46

      Онопко мне не сват и не брат,
      В Спартаке я б ему был не рад.
      Свой тренер - конечно мечта.
      Ещё та...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert > Nerlinger 15 июля 2018, 11:17

      Правильная мысль. Тоже об этом подумал.

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 июля 2018, 02:25

      И в чем проблема, и команда, и клуб, а главное, мы, болельщики, будем только рады

      1
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 15 июля 2018, 01:54

      Отдыхать, а потом тренировать.

      1
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 15 июля 2018, 01:25

      Все таки Игнашевич ассоциируется с ЦСКА, я знаю что он играл и за Локомотив и за Крылья Советов, и начинал в школе Торпедо, но все таки львиную долю своей карьеры он был верен ЦСКА, хорошо или плохо, но делал свое дело на совесть и с отдачей! Благодарен ему за игру, за защиту, и забитые голы! И буду счастлив, если он останется в структуре клуба!

      4
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      Рейтинг: +840

      vovan55 15 июля 2018, 01:01

      сергею удачи...это был бы самый правильный и справедливый вариант...

      4
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