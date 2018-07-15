Игнашевич: «ЦСКА воспринимаю как родной клуб. Идеально было бы остаться тут и помогать Гончаренко»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о планах на будущее.

«Мне хотелось бы получить опыт помощника, работая со взрослой командой и с сильным тренером. Как это в свое время было у Сергея Семака, которому довелось поработать и с Андре Виллаш-Боашем, и с Лучано Спаллетти. Хочется изучить все механизмы этой работы, сопоставить увиденное с собственным футбольным опытом. А уже потом браться за что-то более серьезное.

ЦСКА, безусловно, я воспринимаю как свой родной клуб. Если представится возможность остаться и помогать Виктору Гончаренко, я бы посчитал это идеальным для себя вариантом», – сказал Игнашевич.

Игнашевич − образцовый русский футболист