Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игнашевич: «ЦСКА воспринимаю как родной клуб. Идеально было бы остаться тут и помогать Гончаренко»

Игнашевич: «ЦСКА воспринимаю как родной клуб. Идеально было бы остаться тут и помогать Гончаренко»

15 июля 2018, 00:30
16

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о планах на будущее.

«Мне хотелось бы получить опыт помощника, работая со взрослой командой и с сильным тренером. Как это в свое время было у Сергея Семака, которому довелось поработать и с Андре Виллаш-Боашем, и с Лучано Спаллетти. Хочется изучить все механизмы этой работы, сопоставить увиденное с собственным футбольным опытом. А уже потом браться за что-то более серьезное.

ЦСКА, безусловно, я воспринимаю как свой родной клуб. Если представится возможность остаться и помогать Виктору Гончаренко, я бы посчитал это идеальным для себя вариантом», – сказал Игнашевич.

Игнашевич − образцовый русский футболист

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игнашевич Сергей Гончаренко Виктор
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vovan55
1531605715
сергею удачи...это был бы самый правильный и справедливый вариант...
Ответить
lex_ex
1531607156
Все таки Игнашевич ассоциируется с ЦСКА, я знаю что он играл и за Локомотив и за Крылья Советов, и начинал в школе Торпедо, но все таки львиную долю своей карьеры он был верен ЦСКА, хорошо или плохо, но делал свое дело на совесть и с отдачей! Благодарен ему за игру, за защиту, и забитые голы! И буду счастлив, если он останется в структуре клуба!
Ответить
GoLenaStop
1531608858
Отдыхать, а потом тренировать.
Ответить
арейская
1531610743
И в чем проблема, и команда, и клуб, а главное, мы, болельщики, будем только рады
Ответить
Nerlinger
1531612068
ПРавильно вместо Онопки и 0вчинникова!!! Своих надо тренерами назначать!!! А этих по своим клубам отправить!!!
Ответить
subbotaspartak
1531619021
Логично, что в конюшню рвётся в бой Местный ковбой...
Ответить
77SAM
1531625044
Да будет так !
Ответить
directorpg
1531635372
Где бы ни оказался, удачи!
Ответить
KOLBIS
1531637366
Намекнул Сергей Маклаутович...
Ответить
zigbert
1531642733
Для него в идеале конечно будет ЦСКА.
Ответить
Главные новости
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
1
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
4
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Все новости
Все новости
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
2
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
4
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
4
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
2
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
7
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
4
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
5
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
16
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+