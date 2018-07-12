Глава ФФУ: «Слава Украине» от Виды творит чудеса. Удача улыбается тем, кто любит и уважает Украину»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко отреагировал на выход сборной Хорватии в финал чемпионата мира-2018. Ранее игрок команды Домагой Вида скандировал «Слава Украине».
«Удача улыбается тем, кто любит и уважает Украину! Хорватия, поздравляю с победой!
«Слава Украине» от Домагоя Виды творит чудеса! Пожелание Домагою забить решающий гол в финале остается в силе! HVALA Hrvatska! Слава Украине!» – написал функционер.
Хорваты в финале сыграют с французами.
Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день
Источник: Facebook.com
Судя по всему на Украине начнутся гуляния по поводу того, что о них на ЧМ неожиданно вспомнили. Иных достижений у них не наблюдается.