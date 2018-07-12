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  • Глава ФФУ: «Слава Украине» от Виды творит чудеса. Удача улыбается тем, кто любит и уважает Украину»

Глава ФФУ: «Слава Украине» от Виды творит чудеса. Удача улыбается тем, кто любит и уважает Украину»

12 июля 2018, 00:41
64

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко отреагировал на выход сборной Хорватии в финал чемпионата мира-2018. Ранее игрок команды Домагой Вида скандировал «Слава Украине».

«Удача улыбается тем, кто любит и уважает Украину! Хорватия, поздравляю с победой!

«Слава Украине» от Домагоя Виды творит чудеса! Пожелание Домагою забить решающий гол в финале остается в силе! HVALA Hrvatska! Слава Украине!» – написал функционер.

Хорваты в финале сыграют с французами.

Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день

Источник: Facebook.com
Чемпионат мира Украина. Плей-офф Хорватия Вида Домагой
Комментарии (64)
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Михаил_Боярский
1531348203
Че сортиры некому чистить? Повылазили из своих нор великие укры XD
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Mario84
1531348269
Когда же вы сами будете любить и уважать Украину? Хорошая страна была, трудились люди, а сейчас только на майдане сидят.
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la verdad
1531350733
Красава, расшевелил ватку:))))
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docndoc
1531354792
Сказочный долб"*%б... Просто не верится, что взрослый человек, да ещё при должности. Хотя... у них там возможно всё.
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Муруал
1531356283
Все адекватные простые люди в России и на Украине понимают,что в ходе конфликта,придуманного и реализованного политиками и чиновниками,хуже становится только народу(в том числе и материально),а горе-руководители с обеих сторон и подстрекатели слева греют на этом руки.
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Тони Монтана Б
1531363160
может пора перестать выкладывать сюда все что связано с ФФУ?
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Федя Кабак
1531368461
пожалуйста, перестаньте сюда выкладывать этот хохляцкий бред. Надоела уже эта политика и эта чушь
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Viper for CSKA
1531368859
По его логике сборная Украины не любит и не уважает Украину. На ЧМ они то не вышли, удача не улыбалась.
Судя по всему на Украине начнутся гуляния по поводу того, что о них на ЧМ неожиданно вспомнили. Иных достижений у них не наблюдается.
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zidane 2006
1531376957
На украине сходят с ума. оказывается хорваты выйграли из-за украины. а давайте и кубок мира им отдадим. слава украине
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Argon
1531380780
Выходит Англия не любит и не уважает Украину? Смешные эти хохлоинопланетяне. Любую фигню повернут себе во благо.
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