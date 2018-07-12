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    Глава ФФУ: «Слава Украине» от Виды творит чудеса. Удача улыбается тем, кто любит и уважает Украину»

    Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко отреагировал на выход сборной Хорватии в финал чемпионата мира-2018. Ранее игрок команды Домагой Вида скандировал «Слава Украине».

    «Удача улыбается тем, кто любит и уважает Украину! Хорватия, поздравляю с победой!

    «Слава Украине» от Домагоя Виды творит чудеса! Пожелание Домагою забить решающий гол в финале остается в силе! HVALA Hrvatska! Слава Украине!» – написал функционер.

    Хорваты в финале сыграют с французами.

    Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день

    Источник: Facebook.com

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    12.07.2018 00:41
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 июля 2018, 13:59

      Только дали повод называется...

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 11:05

      Пиндосы тоже любят залежавшуюся.так вот только на ЧМ даже и не попали...

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 12 июля 2018, 10:56

      Подлизнул так подлизнул

      1
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 12 июля 2018, 10:54

      Между прочим, именно Хорватия выкинула Украину из списка участников ЧМ.
      Причем, выкинула жестко, обыграв и в Киеве.
      Хотя, извращенный язык, извращенная логика. Вот, и Павелка дуркует.
      С другой стороны, вывод то очевиден. Хохлоорки, затаив дыхание и глотая слюни, следят за ЧМ. И правильно делают. ЧМ получился крутой и знатный.

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 12 июля 2018, 10:33

      Выходит Англия не любит и не уважает Украину?
      Смешные эти хохлоинопланетяне. Любую фигню повернут себе во благо.

      5
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      Рейтинг: +536

      19831170 12 июля 2018, 09:53

      Залезь в конуру псина и не лай.

      4
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      Рейтинг: +86

      zidane 2006 12 июля 2018, 09:29

      На украине сходят с ума. оказывается хорваты выйграли из-за украины. а давайте и кубок мира им отдадим. слава украине

      6
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 12 июля 2018, 09:19

      *рукалицо

      1
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 12 июля 2018, 08:59

      Казалось бы, что особенного сказал Вида, ну - "Слава Украине!", где он провел свои лучшие годы, видать на "воре шапка горит", коль такая реакция.

      2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 июля 2018, 08:54

      чего у россиян то так бомбит?(((Вида равно как Вукоевич поиграли в или на Украине достаточно долгое время и НИКОГО НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИЗЫВАЛИ ,чего их то травят хз((

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Михаил Шевченко 12 июля 2018, 08:59

      есть такое понятие,как напряженность в отношении .... это когда слова,не совсем значимые в обыденное время,принимают "эффект разорвавшейся бомбы" в период обострения

      4
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Михаил Шевченко 12 июля 2018, 09:18

      А слова Sieg heil всего лишь означают "Да здравствует победа", но почему-то ни одному вменяемому человеку не приходит в голову их кричать. Наверное, окрас у них теперь слишком коричневый, ассоциации плохие.
      Но вы утешайте себя, что в словах ничего страшного нет. Для вас и 2-го мая в Одессе ничего особенного не случилось.

      6
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > general.lizyukov 12 июля 2018, 10:13

      для них и в Мариуполе ментовку сепаратисты захватили(азов расстреливал местных ментов которые отказались стрелять по своим гражданам города).Потом медали родственникам погибших давали посмертно которых сами же и убили.Для них всегда хата с краю,а когда их начнут жечь живыми тогда и прозреют.

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