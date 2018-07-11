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Самедов прорекламировал новый аромат от Hugo Boss

11 июля 2018, 15:40
12

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов прорекламировал новый аромат от Hugo Boss с названием Bottled United.

«Сила командного духа, самоотверженность и уверенность – это качества, о которых говорится в новой кампании самого футбольного аромата Hugo Boss Bottled United, необходимые каждому спортсмену.

Соглашусь с этим и добавлю от себя, что еще очень важна поддержка болельщиков. Спасибо всем, кто болел, болел как профи!» – написал Самедов в своем инстаграме.

В свое время в рекламе парфюмерии Hugo Boss принимали участие такие известные голливудские актеры, как Райан Рейнольдс, Джаред Лето, Джонатан Рис-Майерс и Джерард Батлер.

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Публикация от text (@19samedov84)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Самедов Александр
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1531313209
Заслужил! Просто бог угловых!
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Nikita Suarez
1531315429
Парфюм с нотками шашлыка и арбуза?) Нашли звезду рекламировать..
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Cules2013
1531315472
Ну теперь ребята поднимутся в глазах рекламщиков, этого стоило ожидать.
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Александр52
1531316146
Ещё один гламурный. Все снимки сделаны ещё до открытия ЧМ.Ну ждите, скоро и Черчесов что нибудь нам покажет.
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Blossiya
1531319856
А чертовски хорош на этой фотографии. Всяко лучше Джерарда Батлера)))
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alex1951
1531321913
Ну наконец-то,награда нашла героя!))) Молоток! Всегда говорил и буду говорить,что заниматься надо тем,что тебе легче дается, это я не о футболе ...там все всё видели сами, Черчес отпустил парня с игры : говорит ,тебе пора на рекламу)))))
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KOLBIS
1531322657
Вот они с Федей как к ЧМ готовились...
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