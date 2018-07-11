Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов прорекламировал новый аромат от Hugo Boss с названием Bottled United.

«Сила командного духа, самоотверженность и уверенность – это качества, о которых говорится в новой кампании самого футбольного аромата Hugo Boss Bottled United, необходимые каждому спортсмену.

Соглашусь с этим и добавлю от себя, что еще очень важна поддержка болельщиков. Спасибо всем, кто болел, болел как профи!» – написал Самедов в своем инстаграме.

В свое время в рекламе парфюмерии Hugo Boss принимали участие такие известные голливудские актеры, как Райан Рейнольдс, Джаред Лето, Джонатан Рис-Майерс и Джерард Батлер.