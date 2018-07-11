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    Самедов прорекламировал новый аромат от Hugo Boss

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов прорекламировал новый аромат от Hugo Boss с названием Bottled United.

    «Сила командного духа, самоотверженность и уверенность – это качества, о которых говорится в новой кампании самого футбольного аромата Hugo Boss Bottled United, необходимые каждому спортсмену.

    Соглашусь с этим и добавлю от себя, что еще очень важна поддержка болельщиков. Спасибо всем, кто болел, болел как профи!» – написал Самедов в своем инстаграме.

    В свое время в рекламе парфюмерии Hugo Boss принимали участие такие известные голливудские актеры, как Райан Рейнольдс, Джаред Лето, Джонатан Рис-Майерс и Джерард Батлер.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    11.07.2018 15:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 июля 2018, 18:24

      Вот они с Федей как к ЧМ готовились...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 11 июля 2018, 18:11

      Ну наконец-то,награда нашла героя!)))
      Молоток! Всегда говорил и буду говорить,что
      заниматься надо тем,что тебе легче дается,
      это я не о футболе ...там все всё видели сами,
      Черчес отпустил парня с игры : говорит ,тебе пора на рекламу)))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3843

      BP > alex1951 11 июля 2018, 22:30

      это неотъемлемая часть проведения ЧМ- обязательства перед спонсорами и рекламодателями.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 11 июля 2018, 17:37

      А чертовски хорош на этой фотографии. Всяко лучше Джерарда Батлера)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 11 июля 2018, 16:35

      Ещё один гламурный. Все снимки сделаны ещё до открытия ЧМ.Ну ждите, скоро и Черчесов что нибудь нам покажет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > Александр52 11 июля 2018, 16:45

      Черчесов будет Мутко и Соловьева рекламировать)). Типа, ходовой товар. посмотри и вздрогни.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 июля 2018, 16:24

      Ну теперь ребята поднимутся в глазах рекламщиков, этого стоило ожидать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 11 июля 2018, 16:23

      Парфюм с нотками шашлыка и арбуза?)
      Нашли звезду рекламировать..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 июля 2018, 15:46

      Заслужил! Просто бог угловых!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 > bset 11 июля 2018, 16:05

      Ахахахха, Лучший игрок сборной после Смолова

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > Derzkiy1 11 июля 2018, 16:16

      Смольникова забыл ;)

      7
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > bset 11 июля 2018, 16:27

      Вот мы определили топ-3 игроков нашей сборной))

      3
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