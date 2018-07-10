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    Президент ФФУ: «Возместим Вукоевичу штраф. Слава Хорватии! Слава Украине! Героям слава!»

    Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что организация возместит штраф экс-полузащитнику сборной Хорватии Огнену Вукоевичу.

    Ранее ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за видео со словами «Слава Украине» после победы над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2018.

    «Мы приняли решение компенсировать тот штраф, который на Вукоевича наложили. Можем ему и работу в ФФУ предложить, если он попросит.

    Почему я в футболке Ракитича? Ракитич забил победный гол России, поэтому это очень символично. Хорваты – наши друзья. Слава Хорватии! Слава Украине! Героям слава!

    Не хотел бы комментировать решение ФИФА, потому что сам являюсь членом дисциплинарного комитета, но мы готовы оказать полную юридическую и финансовую помощь при его апелляции в орган ФИФА или CAS. Никакой политики в этих действиях не вижу. Очень патриотичный лозунг. Как «Слава Франции», «Слава Хорватии». Это проявление любви к Украине, которая многое дала. Это благодарность за те годы. Никакой политики в лозунге «Слава Украине» не вижу», – сказал Павелко в эфире телеканала «112».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2018 14:08
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    Комментарии173
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      Рейтинг: +38

      Grindcore 12 июля 2018, 11:57

      /7 u g o p r u

      0
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      Рейтинг: +38

      Grindcore 12 июля 2018, 11:57

      Автомат - Вокзал - АТО - деревянное пальто. Киборги-******* были в виде протухшего фарша отправлены в оцинкованных ящиках по всей Урине. Жовтый цвет мочи (урины), блакитный цвет лгбт. Слава Урине, всем хероям сала в срало! Давайте же помолимся на карлика-дрища бандерку или на свинорылого хряка порошенку :'))

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 июля 2018, 01:11

      Слава Хорватии! Слава Украине! Слава России Героям слава!
      Все мы братья славяне, хоть вот таким образом объединимся и будем болеть вместе за Хорватов! Да и не надо забывать там и Чорлука с Локо есть, наш чемпион!

      0
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      Рейтинг: +11241

      alp 10 июля 2018, 21:56

      настанет время, когда все эти укропридурки типа этого, мера львова и прочих хохломудаков, будут тереть в тырнете свои говновысеры ))))

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 20:30

      Тема уже изрядно поднадоела.

      6
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      Рейтинг: +13

      Сергей Шут 10 июля 2018, 20:14

      Нацистское приветствие посвящать победам? Ещё бы немцам посвятили победу кличем "зик хай!".

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июля 2018, 18:40

      хватит уже из этой темы сенсацию делать и перетирать, сказал и сказал это его дело и к футболу не имеет никакого отношения.

      7
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 10 июля 2018, 18:20

      Два недоумка сказали, причём сначала не поняли что сказали, а когда поняли, то сразу заднюю включили. А теперь третий тоже что-то лопочет, деньги обещает, любовь и верность. Правда совсем недавно, когда хорваты обыграли украинцев и поехали на ЧМ, таких слов о любви и братстве что-то я не припомню. Какая-то "политическая проститутка", а не президент ФФУ.

      6
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll > мы_не_рабы 10 июля 2018, 18:31

      Недоумки - те, кто выложил "славаукраине" в сеть, тем самым подставив хорватов.

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > SinyaaPyll 10 июля 2018, 18:57

      Вряд ли это была сознательная провокация. Думаю, что хорваты, когда это говорили не думали ни о чём. Это была эйфория после победы. И выложили это сами.

      0
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll > мы_не_рабы 10 июля 2018, 19:05

      "в сеть ее закинул украинский журналист Андрей Шахов"

      1
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 10 июля 2018, 18:11

      Я догадывался, что с мозгами у руководства ФФУ не всё в порядке. Но теперь совсем пипец. Тут простым переобуванием не обойтись...

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 июля 2018, 17:45

      Который день перетирают одну и ту же новость.Как же это всё достало.Когда о футболе говорить то начнём ? Пипец блин.

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Мары 10 июля 2018, 17:48

      Когда хохлов клятых огнем священным изничтожим!

      Шутка)

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