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  • Президент ФФУ: «Возместим Вукоевичу штраф. Слава Хорватии! Слава Украине! Героям слава!»

Президент ФФУ: «Возместим Вукоевичу штраф. Слава Хорватии! Слава Украине! Героям слава!»

10 июля 2018, 14:08
186

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что организация возместит штраф экс-полузащитнику сборной Хорватии Огнену Вукоевичу.

Ранее ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за видео со словами «Слава Украине» после победы над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2018.

«Мы приняли решение компенсировать тот штраф, который на Вукоевича наложили. Можем ему и работу в ФФУ предложить, если он попросит.

Почему я в футболке Ракитича? Ракитич забил победный гол России, поэтому это очень символично. Хорваты – наши друзья. Слава Хорватии! Слава Украине! Героям слава!

Не хотел бы комментировать решение ФИФА, потому что сам являюсь членом дисциплинарного комитета, но мы готовы оказать полную юридическую и финансовую помощь при его апелляции в орган ФИФА или CAS. Никакой политики в этих действиях не вижу. Очень патриотичный лозунг. Как «Слава Франции», «Слава Хорватии». Это проявление любви к Украине, которая многое дала. Это благодарность за те годы. Никакой политики в лозунге «Слава Украине» не вижу», – сказал Павелко в эфире телеканала «112».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Хорватия Вукоевич Огнен
Комментарии (186)
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zatonn
1531221014
Ну и зачем этот наброс, Бомбардир? Для массового срача в комментариях? А уж он будет, можно не сомневаться!
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insider_retro
1531221898
Не хорошая тема, зря её подогревают всякими вбросами... И всё же, символично, что "эти" друзей определяют по направлению струи против ветра...
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Чикомас
1531221933
А где гроши то возьмут? Опять на коленях будут перед европой стоять...выпрашивать...Слава хероям и этому убогому хорвату...из за которого многие россияне будут теперь болеть против его страны...
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Hansson
1531223463
Всё бы ничего, если бы только фраза не была произнесена сразу после матча с Россией. Если бы он произнёс эту фразу после победы над Аргентинцами или над другой сборной, тогда бы и никто не отреагировал, а здесь сразу виден контекст. Все всё понимают, но отмазываются , как дети, как орать на камеру - герой, как ответить за слова - в кусты
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triton004
1531224102
Какая б.ля Слава,какие б.ля герои. Чё они х.уилы геройского сделали? Сожгли невинных людей,насильничали и убивали.Херои п.идорасы
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Marley Bob
1531225518
людей старательно,целенаправленно втравливают в еще одну каку.мало им того,что происходит вокруг..еще подольем масла в неугасающий огонь вражды и ненависти.
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kykyi
1531225567
Хорваты и украинцы троллят "рюсский мир" и хохочут. А последние повелись как лохи и устроили такую истерику. А хорваты и украинцы продолжают троллить и хохотать. Перестаньте вестись на этот троллинг и от вас отстанут и перестанут ржать над вами!!!
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Igreks
1531227318
У Брюсселі відбулася презентація документального розслідування про корупцію у ФІФА, що дозволила проведення фінальної частини чемпіонату світу з футболу у РФ, яка веде збройну агресію проти України та утримує українських політичних в’язнів. Найближчим часом фільм «Один кубок світу з футболу, одна війна, а скільки корупції?» покажуть на одному із українських, а також британських телеканалів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Брюсселі. «Нині в Україні триває війна. Очевидно, що всі у світі розуміють, хто є агресором. І ця країна проводить Кубок світу... Як на мене, рішення надати Росії право провести Чемпіонат світу з футболу очевидно було корумпованим. Це нині розслідується. І саме про це мій фільм», - розповів автор фільму (в оригіналі «One World Cup, One War, How Much Corruption?») британський журналіст-розслідувач Тім Уайт. Він зауважив, що добре пам’ятає, як Захід запровадив санкції проти колишнього СРСР та бойкотував московські олімпійські ігри 1980 року у відповідь на уведення радянського військового контингенту до Афганістану. «Відносно Росії цього зроблено не було. ФІФА повинна була відкликати Кубок світу з цієї країни», - переконаний британський журналіст. Він припустив: якщо б такі великі футбольні й економічно розвинуті країни, які замовляють великі футбольні телетрансляції, як Іспанія, Велика Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди та інші, посіли єдину позицію та натиснули на ФІФА, то організатор чемпіонату світу ухвалив би правильне рішення.
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морозз
1531230383
Это лозунг бандеровцев устроивших в Польше Волынскую резню где убили 100 тыс народу...это ихнее приветствие типа ХАЙЛЬ ГИТЛЕР, Слава Украине - Героям Слава! Бесчеловечные ублюдки захватили под патронажем США Украину!
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SPACE TRUCKIN
1531231015
интересно,как бы украинцы и хорваты отреагировали,если бы кто-то из наших игроков кинул клич типа Косово -это Сербия или слава ДНР? увизжались и слюной забрызгали всех от злости...и наших игроков не пощадили бы - дисквалифицировали однозначно...а тут,играют у нас и нам же с.р.у.т...
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