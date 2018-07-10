Президент ФФУ: «Возместим Вукоевичу штраф. Слава Хорватии! Слава Украине! Героям слава!»

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что организация возместит штраф экс-полузащитнику сборной Хорватии Огнену Вукоевичу.

Ранее ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за видео со словами «Слава Украине» после победы над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2018.

«Мы приняли решение компенсировать тот штраф, который на Вукоевича наложили. Можем ему и работу в ФФУ предложить, если он попросит.

Почему я в футболке Ракитича? Ракитич забил победный гол России, поэтому это очень символично. Хорваты – наши друзья. Слава Хорватии! Слава Украине! Героям слава!

Не хотел бы комментировать решение ФИФА, потому что сам являюсь членом дисциплинарного комитета, но мы готовы оказать полную юридическую и финансовую помощь при его апелляции в орган ФИФА или CAS. Никакой политики в этих действиях не вижу. Очень патриотичный лозунг. Как «Слава Франции», «Слава Хорватии». Это проявление любви к Украине, которая многое дала. Это благодарность за те годы. Никакой политики в лозунге «Слава Украине» не вижу», – сказал Павелко в эфире телеканала «112».