Вермален: «Еще до старта турнира говорил, что Франция дойдет до полуфинала»

Защитник «Барселоны» и сборной Бельгии Томас Вермален не удивлен успехом Франции на проходящем в России чемпионате мира-2018.

«Я перед началом турнира сказал, что Франция дойдет до полуфинала, поэтому я не удивлен. У них отлично сочетаются индивидуальные таланты и сильная командная организация», – заявил футболист.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.