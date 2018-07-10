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    Вермален: «Еще до старта турнира говорил, что Франция дойдет до полуфинала»

    Защитник «Барселоны» и сборной Бельгии Томас Вермален не удивлен успехом Франции на проходящем в России чемпионате мира-2018.

    «Я перед началом турнира сказал, что Франция дойдет до полуфинала, поэтому я не удивлен. У них отлично сочетаются индивидуальные таланты и сильная командная организация», – заявил футболист.

    Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: ФИФА

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    10.07.2018 10:42
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