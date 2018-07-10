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    Дзагоев: «В сборной сложился очень сильный коллектив. Мы держались, как кулак, и остаемся им»

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал поражение в матче 1/4 финала ЧМ против Хорватии (2:2; 3:4 по пенальти).

    «Игру с Хорватией можно назвать трагичной. Сперва мы вели, а потом проигрывали. В концовке вырвали ничью. Если сложить все наши усилия, то мы должны были идти к победе, но пенальти – это чистая лотерея. Хочется сказать, что выигрывает команда и проигрывает команд.

    Мне не удалось выложиться на ЧМ из-за травмы? Конечно. Обидно, что так мало получилось сыграть. Таких турниров может и не быть больше.

    У нас сложился очень сильный коллектив. Держался, как кулак, и остается кулаком. Уверен, что это нам и помогло дойти до 1/4 финала», – сказал Дзагоев.

    Сборная встретилась со страной. Это было легендарно

    Источник: РФС

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    10.07.2018 01:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 июля 2018, 09:09

      "что выигрывает команда и проигрывает команд." - золотые слова и это глупо кого то одного выдирать и накидываться на него.
      Футбол это командный вид спорта.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 июля 2018, 09:06

      все же Черчесов заслужил похвалы...

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 10 июля 2018, 08:37

      Дзагоев-приятно удивил в последнем матче ! отличный навес (голевой ) и послематчевый пенальти ! Больше половине страны кажется что легко можно забить послематчевый пенальти !...Страна -ты ошибаешься ! Это не так !..далео не каждый отважится !

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