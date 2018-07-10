Дзагоев: «В сборной сложился очень сильный коллектив. Мы держались, как кулак, и остаемся им»

"что выигрывает команда и проигрывает команд." - золотые слова и это глупо кого то одного выдирать и накидываться на него.
Футбол это командный вид спорта.
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал поражение в матче 1/4 финала ЧМ против Хорватии (2:2; 3:4 по пенальти).
«Игру с Хорватией можно назвать трагичной. Сперва мы вели, а потом проигрывали. В концовке вырвали ничью. Если сложить все наши усилия, то мы должны были идти к победе, но пенальти – это чистая лотерея. Хочется сказать, что выигрывает команда и проигрывает команд.
Мне не удалось выложиться на ЧМ из-за травмы? Конечно. Обидно, что так мало получилось сыграть. Таких турниров может и не быть больше.
У нас сложился очень сильный коллектив. Держался, как кулак, и остается кулаком. Уверен, что это нам и помогло дойти до 1/4 финала», – сказал Дзагоев.
Сборная встретилась со страной. Это было легендарно