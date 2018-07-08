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    Сборная встретилась со страной. Это было легендарно


    4.6
    Голосов: 9
    08.07.2018 21:42
    Новый уровень счастья.

    Утром было трудно дышать. На вдохе – бесконечная гордость за сборную и вообще страну. На выдохе – страх перед возвращением в рутину. В обычной жизни стыдно за крики в метро. В обычной жизни нечерная одежда – понты или курортные шортаны с пальмами. В обычной жизни неловко покупать пиво. Ведь там не принято выпивать от хорошего настроения и в принципе лишний раз обнажать радость. Все ходят раздельно и стесняются встречной улыбки. Помните этот кошмар?

    Но Ракитич забил чертов пеналь. Из-за этого мы полдня метались между телевизором и соцсетями в поиске доказательств, что прошлое все-таки не вернулось. Так наивные дети в полустрахе-полуобиде упорно ищут конфеты, которые сами доели вчера. С каждой попыткой надежды все меньше – но вот осталась последняя дверца. В этом ящике еще не смотрели. Хоть бы там. Хотя бы парочку. Ну пожалуйста.

    Таким ящиком стала фан-зона. Футбольные новости и сверхдушевный поток в соцсетях – прекрасные штуки. Но все фотографии и сюжеты передают эмоции в прошедшем времени, а убедиться в существовании нового настоящего можно только на ощупь. И вдруг сами футболисты пригласили нас на встречу, поделиться чем-то важным и просто поболтать. Воробьевы горы (16:00). Если щупать, то там. Так решили 24 тысячи человек. Об убитых планах на вечер воскресенья не пожалел никто.

    Случившееся в фан-зоне чуть дороже отбитого пенальти от Аспаса и намного нужнее полуфинала. Сейчас кто-то во Владимире или Нижнекамске по-прежнему не верит, что все изменилось. Ребят – ходить в красной форме теперь можно и в обычные дни. Мы можем смело носить ее, потому что сами часть сборной России. И предыдущее предложение не ура-патриотизм. Об этом сказала команда, и это приняли люди – расстояние между парнями и страной наконец-то достигло нуля.

    Вот доказательства.

    Сразу после матча Станислав Саламович отшил репортеров ответами старого грубого Черчесова. На секундочку стало страшно, но до пресс-конференции тренер остыл и признался: «Я пока не в себе». Сегодня наш коуч говорил теплые слова каждому, фотографировался, улыбался и почти плакал. Вы не знали такого Черчесова. Теперь он есть.

    Помните вечно хмурого и закрытого Акинфеева? Трудно представить его радостно орущим со сцены. Пожалуйста.

    С Игнашевичем еще труднее. У вас гарантированно нет знакомого, который слышал его голос. Да – на экране этот человек не раз двигал губами. Но сегодня Сергей Николаевич пообщался вживую и не только с братьями Березуцкими. Спасибо, легенда.

    Я лично ненавидел Самедова за беспредельно скучный образ и тотальную отстраненность от журналистов с болельщиками. Сань, вряд ли ты прочитаешь. Но извини.

    Дзюба – красавчик. Но вы же мечтали ощутить эмоции Артема не только через матч или зону интервью, а лично по направлению к вам. Держите.

    Об еще одном нападающем нужно написать чуть больше. Смолов действительно сыграл плохо, за что проглотил кучу гадостей в соцсетях. Посыл комментариев можно понять, но чудовищный масштаб разноса несправедлив. Когда Федор брал микрофон, от него ждали извинений. Вот только футболист не должен просить прощения за незабитый пенальти – это часть игры. Давайте все же не забывать о сути футбола, тем более Федя действительно переживает. Его речь тоже была от сердца.

    Пару слов сказал почти каждый. Черышев остался и раздавал автографы, Габулов просил толпу пошуметь для памятных селфи, Дзагоев вообще заряжал на уровне безумного фаната. После встречи Андрей Семенов пошел домой пешком и фоткался с любым желающим. Это правда новый мир. По крайней мере – футбольный.

    Совсем скоро мы переоденемся в черное и спрячемся от случайных взглядов в метро. Это неизбежно и так же нормально, как бесконечный бразильский карнавал или скандинавская педантичность. Одна сборная России не способна изменить культуру и заставить людей с исторически сдержанным менталитетом обниматься в общественных местах. Но сборной России вполне по силам объединить страну не только на время турнира, а дальше и монолитнее. Она уже это сделала.

    Осенью начнется отбор на Евро-2020. Давайте пообещаем друг другу хорошенько вжаривать во время каждого матча. Натурально орать. И никаких переобуваний.

    За Россию топили посреди тайги и в самолете. Очень душевная подборка

    Игнашевич − образцовый русский футболист

    Мужики – спасибо!

    Телеграм автора

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 9
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 9 июля 2018, 19:36

      Мужики, просто СПАСИБО!!! Продлили праздник. Только сегодня посмотрел когда полуфинал. Может и вовремя сошли, могло и нервов не хватить ))) УДАЧИ!!!

      -1
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      Рейтинг: +429

      Qranat 9 июля 2018, 16:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Грустно наблюдать за всеобщим, натянутым сверху, сумашедшствием. Во что играла сборная даже с Хорватами ( не грандами Европы), если не в электричку, убогие ??? Соотношение времени владения видел (65 на 35), количество передач (на 3 сотни меньше) и точность у нашей сборной (12%), против 80% у Хорватов - это что по-твоему, не автобус ? Электричка сцепленная двумя составами. И так со всеми командами, даже в самой слабой группе, играли вторым номером. Читайте зарубежных экспертов и больших тренеров - "Россия демонстрирует всему миру у себя дома ТОРЖЕСТВО АНТИФУТБОЛА.." а..." Дзюба и Самедов главные симулянты, а арбитры слишком откровенно лояльны к рос. сборной... своими падениями - нырками, 2-х метровый верзила, пытался заработать хоть один шанс у штрафной соперника... в атаку играть не могут..." (!!!) И они правы.... к сожалению.
      P.S. Хвалите сборную за отстой, тогда и не гнобите "Ростов" с "Амкарами" за автобусы... А то, как в стаде... пастух сказал надо туда идти и хором мычать - пошли и замычали. А как начнется чемпионат, опять дерьмом будете исходить

      -4
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Qranat 9 июля 2018, 20:12

      А ответ тебе по Лавровски: ДЕБИЛ, *****!!!

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 9 июля 2018, 13:09

      Продолжать в том же духе и все у нас получится!!!!

      1
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 9 июля 2018, 10:34

      МОЛОДЦЫ ! СПАСИБО ,ЗА ИГРУ И ПОЛУЧЕННЫЙ АДРЕНАЛИН ! СПАСИБО , МУЖИКИ !!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 9 июля 2018, 10:08

      В такие моменты хочется видеть рожи тех, кто не верил и поливал говном сборную, типа Слепакова))

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 9 июля 2018, 06:33

      молодцы

      2
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      Рейтинг: +37

      Эдуард Келлер 9 июля 2018, 02:11

      Вот это я понимаю настоящая сборная! Радует, что у нас есть новое поколение после Березуцких, Игнашевича, Зырянова и других великих футболистов. Российский футбол жив и будет жить, верим в новую команду. Всё впереди!

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      Рейтинг: +528

      Dguffin 9 июля 2018, 00:40

      Когда наконец до псевдо-авторов с Бомбардира дойдет.

      К Смолову претензии не только и не столько за пенальти, сколько за НИКАКУЮ игру. И отсутствие борьбы на поле. Мы не можем простить именно этого.
      Абсолютную безвольность и хождение пешком там, где другие, проведшие на поле весь матч, делают рывки. Где они выдирают на зубах свои шансы.

      Пусть дальше идет в роликах сниматься.

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      Рейтинг: +153

      Scorp 63 8 июля 2018, 23:07

      Россия-Хорватия!!! "Битва под Бородино" современного футбола!!!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 8 июля 2018, 23:02

      спасибо ребята, многие не верили в вас, и я в их числе, но вы показали нам что нам есть чем гордиться!!! что у нас есть сборная России, которая может бороться и побеждать грантов мирового футбола!!!большое человеческое спасибо вам мужики!!!

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