Сборная встретилась со страной. Это было легендарно

Новый уровень счастья.

Утром было трудно дышать. На вдохе – бесконечная гордость за сборную и вообще страну. На выдохе – страх перед возвращением в рутину. В обычной жизни стыдно за крики в метро. В обычной жизни нечерная одежда – понты или курортные шортаны с пальмами. В обычной жизни неловко покупать пиво. Ведь там не принято выпивать от хорошего настроения и в принципе лишний раз обнажать радость. Все ходят раздельно и стесняются встречной улыбки. Помните этот кошмар?

Но Ракитич забил чертов пеналь. Из-за этого мы полдня метались между телевизором и соцсетями в поиске доказательств, что прошлое все-таки не вернулось. Так наивные дети в полустрахе-полуобиде упорно ищут конфеты, которые сами доели вчера. С каждой попыткой надежды все меньше – но вот осталась последняя дверца. В этом ящике еще не смотрели. Хоть бы там. Хотя бы парочку. Ну пожалуйста.

Таким ящиком стала фан-зона. Футбольные новости и сверхдушевный поток в соцсетях – прекрасные штуки. Но все фотографии и сюжеты передают эмоции в прошедшем времени, а убедиться в существовании нового настоящего можно только на ощупь. И вдруг сами футболисты пригласили нас на встречу, поделиться чем-то важным и просто поболтать. Воробьевы горы (16:00). Если щупать, то там. Так решили 24 тысячи человек. Об убитых планах на вечер воскресенья не пожалел никто.

Случившееся в фан-зоне чуть дороже отбитого пенальти от Аспаса и намного нужнее полуфинала. Сейчас кто-то во Владимире или Нижнекамске по-прежнему не верит, что все изменилось. Ребят – ходить в красной форме теперь можно и в обычные дни. Мы можем смело носить ее, потому что сами часть сборной России. И предыдущее предложение не ура-патриотизм. Об этом сказала команда, и это приняли люди – расстояние между парнями и страной наконец-то достигло нуля.

Вот доказательства.

Сразу после матча Станислав Саламович отшил репортеров ответами старого грубого Черчесова. На секундочку стало страшно, но до пресс-конференции тренер остыл и признался: «Я пока не в себе». Сегодня наш коуч говорил теплые слова каждому, фотографировался, улыбался и почти плакал. Вы не знали такого Черчесова. Теперь он есть.

Помните вечно хмурого и закрытого Акинфеева? Трудно представить его радостно орущим со сцены. Пожалуйста.

С Игнашевичем еще труднее. У вас гарантированно нет знакомого, который слышал его голос. Да – на экране этот человек не раз двигал губами. Но сегодня Сергей Николаевич пообщался вживую и не только с братьями Березуцкими. Спасибо, легенда.

Я лично ненавидел Самедова за беспредельно скучный образ и тотальную отстраненность от журналистов с болельщиками. Сань, вряд ли ты прочитаешь. Но извини.

Дзюба – красавчик. Но вы же мечтали ощутить эмоции Артема не только через матч или зону интервью, а лично по направлению к вам. Держите.

Об еще одном нападающем нужно написать чуть больше. Смолов действительно сыграл плохо, за что проглотил кучу гадостей в соцсетях. Посыл комментариев можно понять, но чудовищный масштаб разноса несправедлив. Когда Федор брал микрофон, от него ждали извинений. Вот только футболист не должен просить прощения за незабитый пенальти – это часть игры. Давайте все же не забывать о сути футбола, тем более Федя действительно переживает. Его речь тоже была от сердца.

Пару слов сказал почти каждый. Черышев остался и раздавал автографы, Габулов просил толпу пошуметь для памятных селфи, Дзагоев вообще заряжал на уровне безумного фаната. После встречи Андрей Семенов пошел домой пешком и фоткался с любым желающим. Это правда новый мир. По крайней мере – футбольный.

Совсем скоро мы переоденемся в черное и спрячемся от случайных взглядов в метро. Это неизбежно и так же нормально, как бесконечный бразильский карнавал или скандинавская педантичность. Одна сборная России не способна изменить культуру и заставить людей с исторически сдержанным менталитетом обниматься в общественных местах. Но сборной России вполне по силам объединить страну не только на время турнира, а дальше и монолитнее. Она уже это сделала.

Осенью начнется отбор на Евро-2020. Давайте пообещаем друг другу хорошенько вжаривать во время каждого матча. Натурально орать. И никаких переобуваний.

За Россию топили посреди тайги и в самолете. Очень душевная подборка

Игнашевич − образцовый русский футболист

Мужики – спасибо!

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