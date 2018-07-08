За Россию топили посреди тайги и в самолете. Очень душевная подборка

Мы футбольная страна.

Сразу после матча мы выпустили текст, в котором поблагодарили мужиков за сказку. Он начинался с абзаца про московский проспект Мира. В любой день и время суток на этой дороге стабильно бесконечный и довольно плотный поток машин. Но перед матчем с Хорватией полотно почти опустило, а тротуары вымерли целиком. Футбол смотрела вся буквально страна. Даже если смотреть было негде.

За Россию болели в самолетах

text Публикация от text (@opahin) 7 Июл 2018 в 9:04 PDT

За Россию болели в поездах

text Публикация от text (@maicojah) 7 Июл 2018 в 10:30 PDT

За Россию болели в театре

text Публикация от text (@spb_one) 7 Июл 2018 в 10:29 PDT

За Россию болели в лесу

text 8 Июл 2018 в 3:02 PDT

За Россию болели в Тайге

text Публикация от text (@kuzyakviktor) 8 Июл 2018 в 2:50 PDT

За Россию болели с котейкой

text Публикация от text (@olesya_fallen) 8 Июл 2018 в 1:32 PDT

За Россию болели на озере

text Публикация от text (@_ekaterina_nikolaevna_2005) 7 Июл 2018 в 10:51 PDT

За Россию болели в машине

text Публикация от text (@nastayilina) 7 Июл 2018 в 10:03 PDT

За Россию болели в гараже

text Публикация от text (@drift_nf) 7 Июл 2018 в 12:17 PDT

За Россию болели всем двором

text Публикация от text (@oli4_belugina) 8 Июл 2018 в 2:49 PDT

За Россию болели как могли

text Публикация от text (@viktoria_shichko____) 8 Июл 2018 в 2:23 PDT

За Россию болели вот так

text Публикация от text (@tamara_rai) 7 Июл 2018 в 4:16 PDT

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