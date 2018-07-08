Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    За Россию топили посреди тайги и в самолете. Очень душевная подборка


    3.7
    Голосов: 3
    08.07.2018 12:35
    Мы футбольная страна.

    Сразу после матча мы выпустили текст, в котором поблагодарили мужиков за сказку. Он начинался с абзаца про московский проспект Мира. В любой день и время суток на этой дороге стабильно бесконечный и довольно плотный поток машин. Но перед матчем с Хорватией полотно почти опустило, а тротуары вымерли целиком. Футбол смотрела вся буквально страна. Даже если смотреть было негде.

    За Россию болели в самолетах

    text

    Публикация от text (@opahin)

    За Россию болели в поездах

    text

    Публикация от text (@maicojah)

    За Россию болели в театре

    text

    Публикация от text (@spb_one)

    За Россию болели в лесу

    text

    За Россию болели в Тайге

    text

    Публикация от text (@kuzyakviktor)

    За Россию болели с котейкой

    text

    Публикация от text (@olesya_fallen)

    За Россию болели на озере

    text

    Публикация от text (@_ekaterina_nikolaevna_2005)

    За Россию болели в машине

    text

    Публикация от text (@nastayilina)

    За Россию болели в гараже

    text

    Публикация от text (@drift_nf)

    За Россию болели всем двором

    text

    Публикация от text (@oli4_belugina)

    За Россию болели как могли

    text

    Публикация от text (@viktoria_shichko____)

    За Россию болели вот так

    text

    Публикация от text (@tamara_rai)

    Игнашевич − образцовый русский футболист

    Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

    Боль Смолова и слезы Дзюбы. Вылет России – в двух фото

    Мужики – спасибо!

    Как страна реагирует на выступление сборной. Гордость

    Фернандес тренировался пьяным и отказал «Реалу». Сегодня он почти затащил Россию

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +155

      Васьок86 9 июля 2018, 06:50

      топор от комаров, видимо)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > Васьок86 10 июля 2018, 15:09

      После проигрыша разрубил смартфон!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      19element87 8 июля 2018, 22:33

      Красавцы! Россия ВПЕРЁД!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 июля 2018, 22:14

      с топором и пивом - топ)))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11