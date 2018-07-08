За Россию топили посреди тайги и в самолете. Очень душевная подборка

Сразу после матча мы выпустили текст, в котором поблагодарили мужиков за сказку. Он начинался с абзаца про московский проспект Мира. В любой день и время суток на этой дороге стабильно бесконечный и довольно плотный поток машин. Но перед матчем с Хорватией полотно почти опустило, а тротуары вымерли целиком. Футбол смотрела вся буквально страна. Даже если смотреть было негде.
За Россию болели в самолетах
За Россию болели в поездах
За Россию болели в театре
За Россию болели в лесу
За Россию болели в Тайге
За Россию болели с котейкой
За Россию болели на озере
За Россию болели в машине
За Россию болели в гараже
За Россию болели всем двором
За Россию болели как могли
За Россию болели вот так
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