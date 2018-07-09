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    Сборная Хорватии вывела Вукоевича из состава делегации на ЧМ-2018 после слов «Слава Украине»

    Хорватский футбольный союз на своем официальном сайте объявил об отстранении из сборной скаута киевского «Динамо» Огнена Вукоевича. Его вывели из состава делегации хорватов. Вукоевич больше не примет какого-либо участия в чемпионате мира-2018.

    После победы Хорватии над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2018 Вукоевич на пару с защитником национальной команды Домагоем Видой записали видео, в котором Вида произносит «Слава Украине», а Вукоевич «эта победа за «Динамо» и Украину!»

    Хорватский футбольный союз сообщил, что ФИФА открыла дело по этому инциденту. У Вукоевича была отозвана аккредитацию, его отстранили от работы скаутом.

    Организация извинилась перед Россией за поведение футболистов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2018 15:52
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +616

      smersh45 9 июля 2018, 22:13

      в семье не без урода , одна паршивая овца всё стадо портит

      0
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 9 июля 2018, 19:09

      Как не все йогурты одинаково полезны, так и не все хорваты одинаково адекватны

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 9 июля 2018, 18:18

      Хоть кто-то понимает, что спорт и политика разные вещи. Спасибо хорватскому футбольному союзу!

      4
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 9 июля 2018, 18:04

      ну записали видео и в рот им кило печенья) скудоумием блещут,это их проблемы.надо поменьше обращать внимания на этих неполноценных и на недоразумение под названием украина

      1
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      Рейтинг: +57

      Ailend 9 июля 2018, 17:25

      Эмм.. я так и не понял РФ тут причем?
      А никто же не тянул их говорить это)) Особенно из Украины.
      Нужно по меньше такие посты на сайте писать. А то только ненависть вокруг. Причем адекватных людей задевают..

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 9 июля 2018, 17:25

      Молодцы,подорвали салоедские пердаки))

      -1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 июля 2018, 17:01

      Значит скаута они легко могут уволить, а вот футболиста выгнать у них смелости не хватает

      2
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 9 июля 2018, 16:51

      Действиями двух идиотов хорваты лишились поддержки россиян на стадионе,уверен что многие будут теперь болеть за Англию, хотя раньше мне симпатизировали хорваты

      3
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      Рейтинг: +582

      lNeTl > sobaka120982 9 июля 2018, 16:58

      Возможно ты и прав,но нельзя оценивать всю сборную из-за двух идиотов.

      4
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      Рейтинг: +23

      Kpitik2008 9 июля 2018, 16:49

      Годами авторитет зарабатывали и потеряли его за одну минуту, подставив свою страну.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 июля 2018, 16:46

      Поумнели хорваты.
      Ход правильный.Фактически приносят свои извинения за глупый инцидент.

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Мары 9 июля 2018, 16:52

      Не хватает отстранения виды,тогда было бы извинения

      4
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