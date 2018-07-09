Сборная Хорватии вывела Вукоевича из состава делегации на ЧМ-2018 после слов «Слава Украине»

в семье не без урода , одна паршивая овца всё стадо портит
Хорватский футбольный союз на своем официальном сайте объявил об отстранении из сборной скаута киевского «Динамо» Огнена Вукоевича. Его вывели из состава делегации хорватов. Вукоевич больше не примет какого-либо участия в чемпионате мира-2018.
После победы Хорватии над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2018 Вукоевич на пару с защитником национальной команды Домагоем Видой записали видео, в котором Вида произносит «Слава Украине», а Вукоевич «эта победа за «Динамо» и Украину!»
Хорватский футбольный союз сообщил, что ФИФА открыла дело по этому инциденту. У Вукоевича была отозвана аккредитацию, его отстранили от работы скаутом.
Организация извинилась перед Россией за поведение футболистов.