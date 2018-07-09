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  • Сборная Хорватии вывела Вукоевича из состава делегации на ЧМ-2018 после слов «Слава Украине»

Сборная Хорватии вывела Вукоевича из состава делегации на ЧМ-2018 после слов «Слава Украине»

9 июля 2018, 15:52
45

Хорватский футбольный союз на своем официальном сайте объявил об отстранении из сборной скаута киевского «Динамо» Огнена Вукоевича. Его вывели из состава делегации хорватов. Вукоевич больше не примет какого-либо участия в чемпионате мира-2018.

После победы Хорватии над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2018 Вукоевич на пару с защитником национальной команды Домагоем Видой записали видео, в котором Вида произносит «Слава Украине», а Вукоевич «эта победа за «Динамо» и Украину!»

Хорватский футбольный союз сообщил, что ФИФА открыла дело по этому инциденту. У Вукоевича была отозвана аккредитацию, его отстранили от работы скаутом.

Организация извинилась перед Россией за поведение футболистов.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Хорватия Россия Вукоевич Огнен
Комментарии (45)
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KOLBIS
1531141405
И гниду Виду в низшую эфиопскую лигу...
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Павел Буре
1531141510
ну крикнул слава украине и что теперь??? а если бы он крикнул слава нигерии или слава алжыру??? Что хохлы такие особенные или мы сильно особенные??? А ВООБЩЕ НЕ ПУТАЙТЕ ФУТБОЛ С ДЕ Б И ЛА МИ ПОЛИТИКАМИ, которые только 3,14здят и 3,14здЯт!!!
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_Marqella_
1531142055
Вообще наплевать на этих двух "чудаков",единственное, что болеть теперь я буду против хорватов,хотя изначально именно за них болела...))
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Вомбат
1531142422
Если бы мы не обратили внимания, обязательно последовал бы следующий акт мерлезонского балета. Нельзя не обращать внимания на идиотов. Это значит обречь себя и свою страну на поражение в информационной войне. Всего один пример. Сейчас евроСМИ раскручивают вот какую мульку - русские потому так хорошо сыграли, что (по результатам независимого журналистского расследования агенства Bellingcat) вдыхали пары некоего вещества. Обещают скоро выяснить его химсостав. Есть фотография Кутепова, нюхающего что-то у кромки поля (см. немецкий Бильд, финский Илталехти и др.). Врач Безуглов уже был опрошен по этому поводу и сказал, что это нашатырь, котрый дают, чтобы привести игрока в чувство после ударов по ногам. Если оставить эти публикации без внимания и не подать в суд, то в глазах всего свободного мира игра сборной России по футболу на этом ЧМ будет восприниматься как игра на допинге, а наши футболисты прослывут мерзкими обманщиками. Если вы их потом назовете героями, это будет уже минус всему русскому народу (у мерзких русских обманщики - герои). Вас это устраивает, господин страус?
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Старикан
1531142454
Виду и Вукоевич хотели в.ы.е.б.н.у.т.ь.с.я, а по сути обосрались и всю федерацию Хорватии подставили!
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giluxa1963
1531142491
хорваты сами украли у себя поддержку в России
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AZ
1531142650
Если бы еще Виду убрали, вообще бы все правильно было.... А так... Один фашист на поле будет...
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hofman
1531142845
Надеюсь на два ужасных матча со стороны хорватов. Поддержки точно много теперь не будет
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СаняСанчез
1531143190
два дегенерата,которые представляют Хорватию,а не Украину
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SunRomeS
1531149521
Хоть кто-то понимает, что спорт и политика разные вещи. Спасибо хорватскому футбольному союзу!
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