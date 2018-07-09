Луис Энрике – новый главный тренер сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация объявила о назначении Луиса Энрике на пост главного тренера. Контракт рассчитан сроком на два года.

В своей карьере 48-летний специалист возглавлял «Рому», «Сельту» и «Барселону».

Экс-тренер испанской команды Хулен Лопетеги был уволен перед началом чемпионата мира-2018. На турнире «красной фурией» руководил Фернандо Йерро, с которым испанцы дошли до 1/8 финала, где проиграли России (1:1, 3:4 по пенальти).