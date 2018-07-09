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Луис Энрике – новый главный тренер сборной Испании

9 июля 2018, 15:13
9

Королевская испанская футбольная федерация объявила о назначении Луиса Энрике на пост главного тренера. Контракт рассчитан сроком на два года.

В своей карьере 48-летний специалист возглавлял «Рому», «Сельту» и «Барселону».

Экс-тренер испанской команды Хулен Лопетеги был уволен перед началом чемпионата мира-2018. На турнире «красной фурией» руководил Фернандо Йерро, с которым испанцы дошли до 1/8 финала, где проиграли России (1:1, 3:4 по пенальти).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Испания Испания Энрике Луис
Комментарии (9)
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KOLBIS
1531138876
Ну вот,пора и обновиться,чтобы радовала своей игрой,как 2008-2012г...
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Vladarg
1531138979
Ожидаемо.успехов на новом поприще!
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Max Bobr
1531139121
Звёздные войны. Новая надежда!!!
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21082014
1531151962
наверное,самая оптимальная кандидатура из всех,кто ныне не задействован.впору возвращать Испанию в лидеры мирового футбола.удачи!
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zigbert
1531216321
Самый подходящий вариант.
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