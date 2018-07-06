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    Тарханов: «Суаресу без Кавани будет трудно на поле»

    Советник президента «Урала» Александр Тарханов уверен, что успех сборной Уругвая в 1/4 финала чемпионата мира-2018 с Францией будет зависеть от Эдинсона Кавани.

    «Если Эдинсон Кавани не будет играть, то Уругваю будет трудно. Как показал матч с Португалией, когда его заменили, у них вообще исчезла атака. Луису Суаресу было тяжело одному», – считает Тарханов.

    Ранее сообщалось, что Кавани испытывает проблемы со здоровьем. Это ставит под вопрос его участие в данной игре.

    Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай – Франция пройдет в Нижнем Новгороде в пятницу, 6 июля, в 17:00 по московскому времени

    Источник: Газета.ру

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    06.07.2018 10:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 17:01

      Потерять такого игрока на кануне важного матча, сопряжено с большими трудностями для Уругвая.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 6 июля 2018, 11:35

      То, что Кавани травмировался, это даже... хорошо!
      Поставьте себя на место Табареса: когда у тебя в составе Суарес и Кавани, ты просто не имеешь права оставлять кого-то из них на скамейке. Но сборной Уругвая комфортнее играть с одним форвардом!
      Правильно сказал Василий Уткин: Кавани - это не потеря. Вот травма Година или Хименеса была бы трагедией.

      0
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 6 июля 2018, 11:20

      Кавани хорош

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июля 2018, 11:11

      Есть ещё Стуани и Гомес. Табарес что-нибудь придумает в этой ситуации. Но очень жаль, когда такой ключевой игрок, лидер команды не будет играть в таком важном матче.

      1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 6 июля 2018, 11:09

      Без Кавани будет трудно... Может смогут поднять его???

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 июля 2018, 11:09

      это точно кусачка в одного не потянет

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июля 2018, 11:08

      если кавани не сыграет то франция пройдет дальше

      1
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      Рейтинг: +260

      XoVoS > спанчес 6 июля 2018, 11:36

      Если играл Матадор тогда Уругвай ...

      0
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