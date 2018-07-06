Тарханов: «Суаресу без Кавани будет трудно на поле»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов уверен, что успех сборной Уругвая в 1/4 финала чемпионата мира-2018 с Францией будет зависеть от Эдинсона Кавани.

«Если Эдинсон Кавани не будет играть, то Уругваю будет трудно. Как показал матч с Португалией, когда его заменили, у них вообще исчезла атака. Луису Суаресу было тяжело одному», – считает Тарханов.

Ранее сообщалось, что Кавани испытывает проблемы со здоровьем. Это ставит под вопрос его участие в данной игре.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай – Франция пройдет в Нижнем Новгороде в пятницу, 6 июля, в 17:00 по московскому времени