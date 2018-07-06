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Тарханов: «Суаресу без Кавани будет трудно на поле»

6 июля 2018, 10:53
8

Советник президента «Урала» Александр Тарханов уверен, что успех сборной Уругвая в 1/4 финала чемпионата мира-2018 с Францией будет зависеть от Эдинсона Кавани.

«Если Эдинсон Кавани не будет играть, то Уругваю будет трудно. Как показал матч с Португалией, когда его заменили, у них вообще исчезла атака. Луису Суаресу было тяжело одному», – считает Тарханов.

Ранее сообщалось, что Кавани испытывает проблемы со здоровьем. Это ставит под вопрос его участие в данной игре.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай – Франция пройдет в Нижнем Новгороде в пятницу, 6 июля, в 17:00 по московскому времени

Источник: Газета.ру
Чемпионат мира Уругвай Суарес Луис Кавани Эдинсон Тарханов Александр
Комментарии (8)
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спанчес
1530864480
если кавани не сыграет то франция пройдет дальше
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giluxa1963
1530864554
это точно кусачка в одного не потянет
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Denis SPb
1530864593
Без Кавани будет трудно... Может смогут поднять его???
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Рубик Докоян
1530864663
Есть ещё Стуани и Гомес. Табарес что-нибудь придумает в этой ситуации. Но очень жаль, когда такой ключевой игрок, лидер команды не будет играть в таком важном матче.
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chegevaro
1530865249
Кавани хорош
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SinyaaPyll
1530866139
То, что Кавани травмировался, это даже... хорошо! Поставьте себя на место Табареса: когда у тебя в составе Суарес и Кавани, ты просто не имеешь права оставлять кого-то из них на скамейке. Но сборной Уругвая комфортнее играть с одним форвардом! Правильно сказал Василий Уткин: Кавани - это не потеря. Вот травма Година или Хименеса была бы трагедией.
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zigbert
1530885704
Потерять такого игрока на кануне важного матча, сопряжено с большими трудностями для Уругвая.
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