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    Врсалько: «Россия не случайно играет в четвертьфинале, это хорошая команда»

    Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько дал оценку сопернику по четвертьфиналу чемпионата мира-2018 команде России.

    «Мы сосредоточены только на своей игре. Мы уважаем Россию, ведь эта команда не случайно играет в четвертьфинале.

    Сборная России – хорошая команда, которую будут поддерживать местные фанаты. Для нас условия в Сочи могут быть еще тяжелее, чем в Нижнем Новгороде. Но это не должно нас оправдывать», – цитирует Врсалько пресс-служба федерации футбола Хорватии.

    Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2018 07:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июля 2018, 09:39

      Россия сыграла в группе с очень слабыми команды и выиграла
      у них, а вот сильной команде Уругвая проиграла. Что касается
      разобранной и без тренера Испании, то это просто случайность
      и везение. Не стоит завышать планку уровня сборной России.
      Я уже говорил, что групповая шелуха отвалилась, в 1/8 остались
      достойные команды, но не все. Настоящее определение сильнейших, произойдет в 1/4 и самых сильных в 1/2 и финале.



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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 июля 2018, 08:02

      Бойся Врсалько,впендюрька вам будет...ВЕРИМ!!!

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