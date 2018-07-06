Врсалько: «Россия не случайно играет в четвертьфинале, это хорошая команда»

Россия сыграла в группе с очень слабыми команды и выиграла
у них, а вот сильной команде Уругвая проиграла. Что касается
разобранной и без тренера Испании, то это просто случайность
и везение. Не стоит завышать планку уровня сборной России.
Я уже говорил, что групповая шелуха отвалилась, в 1/8 остались
достойные команды, но не все. Настоящее определение сильнейших, произойдет в 1/4 и самых сильных в 1/2 и финале.
Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько дал оценку сопернику по четвертьфиналу чемпионата мира-2018 команде России.
«Мы сосредоточены только на своей игре. Мы уважаем Россию, ведь эта команда не случайно играет в четвертьфинале.
Сборная России – хорошая команда, которую будут поддерживать местные фанаты. Для нас условия в Сочи могут быть еще тяжелее, чем в Нижнем Новгороде. Но это не должно нас оправдывать», – цитирует Врсалько пресс-служба федерации футбола Хорватии.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.