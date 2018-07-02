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  • Лоза: «Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол»

Лоза: «Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол»

2 июля 2018, 06:31
28

Известный музыкант Юрий Лоза считает, что многим не понравится стиль, в котором сборная России в 1/8 чемпионата мира-2018 обыграла Испанию.

«Будет еще много отзывов по поводу этого матча. Я уже прочитал в интернете, что такой матч, как этот, будут показывать футбольным фанатам в аду. Он получился длительный, муторный, утомительный.

Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счет пенальти. Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол.

Это не те испанцы, которых мы боялись. И даже эти испанцы должны были у нас выиграть, они атаковали наши ворота, но, видимо, земля помогает. Видимо, мы болели и молились больше», – заявил Лоза.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

«Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Испания
Комментарии (28)
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KOLBIS
1530506109
Меня удивляют люди-дилетанты,которые во время людского счастья,умудряются поднасрать и испортить настроение...
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Дядя Серёжа
1530506861
Люди не умеющие петь не должны выходить на эстраду.
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alex1951
1530508607
Полагаю,что след.игра будет раскрепощенной.... Задачи мини,миди - выполнены,страха не должно быть, Это как на ,,поле чудес,, - суперигра! А игра с испанцами? Там было не до красот,там надо было делать результат,тк победа над ,,Шейхами,, и ,,Фараонами,, - это все таки не тот уровень.....
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bset
1530508724
Да, Испания была лучше. Да, поражение по пенальти - это чудовищная несправедливость для них. Но кто мешал им за первые 90 минут решить все вопросы и спокойно пройти в 1/4? Если одна из команд не выигрывает, то выигрывает другая команда - все логично. Пройдут года и игра забудется. Результат же останется.
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bset
1530508785
И вообще. Что показала Португалия на прошлом Евро? Да ничего. Обычно середняк, постоянные ничьи в основное время, серии пенальти. Но они чемпионы и никто ничего не может с этим поделать.
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батог
1530509347
Юрик, это что за сборная- 150 минут бьет по воротам и не может забить мяч? Ой, это сборная Испании ,такая беспомощная попалась россиянам, да?
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21082014
1530518430
Да,это футбол.а у вас на эстраде разве тоже не так?
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Makaweli
1530519743
Как малые дети,кто знает футбол тот знает что у России просто, нет другого варианта, только так мы могли выиграть испанию,а игроки Испании плачутся типа счет не справедливый, вы что первый день в футболе? Вы играете в лучших клубах Европы, помните как Греция выиграла Евро? Показывала примерно такой футбол!кто любит футбол тот знает, что сделала сборная России это чудо футбольное, и только так её можно было сотворить, сейчас вылезут псевдо эксперты которые не знают с какой стороны по мячу бить утверждать что сборная России играла в антифутбол,да мы много сборную критиковать(я тоже) но не зря, вы нам доли надежду не отнимайте у нас её, нужен скальпель Хорватии, УДАЧИ СБОРНОЙ РОССИИ МЫ ВЕРИМ В ВАС!
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реалушка
1530521878
вот именно,что это-не футбол.
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zigbert
1530534448
В такой футбол наша команда играла исходя из собственных сил. И осуждать ее за это никто не в праве.
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