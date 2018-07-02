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    Лоза: «Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол»

    Известный музыкант Юрий Лоза считает, что многим не понравится стиль, в котором сборная России в 1/8 чемпионата мира-2018 обыграла Испанию.

    «Будет еще много отзывов по поводу этого матча. Я уже прочитал в интернете, что такой матч, как этот, будут показывать футбольным фанатам в аду. Он получился длительный, муторный, утомительный.

    Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счет пенальти. Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол.

    Это не те испанцы, которых мы боялись. И даже эти испанцы должны были у нас выиграть, они атаковали наши ворота, но, видимо, земля помогает. Видимо, мы болели и молились больше», – заявил Лоза.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    «Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

    Источник: Р-Спорт

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    02.07.2018 06:31
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1

      vbn123 3 июля 2018, 00:48

      По сути он прав на сто процентов, радости никакой от этого нет. Сборная образца 2006-2012 играла в зрелищный атакующий футбол, а ту гордость за наших парней и те необъятные и яркие эмоции что мы испытали после Евро 2008 никто и никогда не забудет!! А сейчас все серо, уныло и предсказуемо.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 15:27

      В такой футбол наша команда играла исходя из собственных сил. И осуждать ее за это никто не в праве.

      2
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 2 июля 2018, 16:01

      Однако здраствуй Ляксандр!
      Ты чё ,от нахлынувших эмоции заплюсовал меня?
      Смотри ,зазнаюсь и займу место Утки Васи!))))
      ps А,если честно ,то я еще во власти эмоции ,как после Калининграда (игры,цены,отношение людей к нам!) и игры с ,,хуанитами и пуэблами,,
      Все вместе - это что то с чем то......
      А щас берем перерыв ,до 7го числа! Удачи и хорошего настроения!

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      ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert > alex1951 2 июля 2018, 16:31

      Привет Алексей! Понял что ты зря время не терял. Вижу что наши идеи в чем то совпадают, вот и плюсанул. Сейчас конечно все под впечатлением этой победы. Всего хорошего.

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 2 июля 2018, 12:07

      Лоза что то понимает в футболе?))Поздравь парней с выходом в следующий круг!!!!

      1
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      Рейтинг: +150

      реалушка 2 июля 2018, 11:57

      вот именно,что это-не футбол.

      3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 2 июля 2018, 11:25

      А кто-нибудь помнит как Греция выиграла Чемпионат Европы, как Португалия "фиерично" стала чемпионом Европы, - нет, так примерно также. Только справедливости требуют от нашей сборной, мол не достойна победы. Заткнитесь, это игра и наши достойно, придерживаясь своей тактики, ПОБЕДИЛА Испанию!!!
      Россия - вперёд!!!

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      Рейтинг: +742

      Makaweli 2 июля 2018, 11:22

      Как малые дети,кто знает футбол тот знает что у России просто, нет другого варианта, только так мы могли выиграть испанию,а игроки Испании плачутся типа счет не справедливый, вы что первый день в футболе? Вы играете в лучших клубах Европы, помните как Греция выиграла Евро? Показывала примерно такой футбол!кто любит футбол тот знает, что сделала сборная России это чудо футбольное, и только так её можно было сотворить, сейчас вылезут псевдо эксперты которые не знают с какой стороны по мячу бить утверждать что сборная России играла в антифутбол,да мы много сборную критиковать(я тоже) но не зря, вы нам доли надежду не отнимайте у нас её, нужен скальпель Хорватии, УДАЧИ СБОРНОЙ РОССИИ МЫ ВЕРИМ В ВАС!

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 2 июля 2018, 11:00

      Да,это футбол.а у вас на эстраде разве тоже не так?

      2
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob > 21082014 2 июля 2018, 11:41

      в истории немало примеров,когда команда добивалась титулов при этом не показывая абсолютно чемпионской игры.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 2 июля 2018, 10:28

      Чего греха таить, многие, если не вся страна критиковала сборную за ее плохую игру в контрольных матчах! Но сегодня мы в четвертьфинале и вся страна уже радуется этому!

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 2 июля 2018, 10:27

      Раньше не понимал. как можно радоваться. когда твой любимый клуб играет в автобус,
      Но теперь я счастлив. даже при том. что наша сборная играла в автобус...

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Кинстифа 2 июля 2018, 10:31

      Играть в открытый футбол с Испанией было смерти подобно! Вот и отбивались всей командой! Некрасиво? Но эффективно!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Опорник84 2 июля 2018, 11:03

      По моему марокко играл в довольно открытый )

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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 2 июля 2018, 09:35

      Человек написавший одну известную песню не должен считаться Лозой ))

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