Лоза: «Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол»

По сути он прав на сто процентов, радости никакой от этого нет. Сборная образца 2006-2012 играла в зрелищный атакующий футбол, а ту гордость за наших парней и те необъятные и яркие эмоции что мы испытали после Евро 2008 никто и никогда не забудет!! А сейчас все серо, уныло и предсказуемо.
Известный музыкант Юрий Лоза считает, что многим не понравится стиль, в котором сборная России в 1/8 чемпионата мира-2018 обыграла Испанию.
«Будет еще много отзывов по поводу этого матча. Я уже прочитал в интернете, что такой матч, как этот, будут показывать футбольным фанатам в аду. Он получился длительный, муторный, утомительный.
Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счет пенальти. Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол.
Это не те испанцы, которых мы боялись. И даже эти испанцы должны были у нас выиграть, они атаковали наши ворота, но, видимо, земля помогает. Видимо, мы болели и молились больше», – заявил Лоза.
Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.
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