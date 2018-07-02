Лоза: «Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол»

Известный музыкант Юрий Лоза считает, что многим не понравится стиль, в котором сборная России в 1/8 чемпионата мира-2018 обыграла Испанию.

«Будет еще много отзывов по поводу этого матча. Я уже прочитал в интернете, что такой матч, как этот, будут показывать футбольным фанатам в аду. Он получился длительный, муторный, утомительный.

Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счет пенальти. Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол.

Это не те испанцы, которых мы боялись. И даже эти испанцы должны были у нас выиграть, они атаковали наши ворота, но, видимо, земля помогает. Видимо, мы болели и молились больше», – заявил Лоза.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

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