Кирьяков: «У испанцев будет мяч, а у нас – Дзюба»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев. Эксперт надеется на нашего форварда Артема Дзюбу.

«Конечно, надеюсь, что мы совершим подвиг. С одной стороны, это потребует сверхусилий. С другой – очень много неожиданных результатов на этом чемпионате мира. Не хочу сказать, что россияне намного слабее Испании, но у нее достаточно сильный состав, классные футболисты, которые выступают в топ-клубах.

У нас же все, за исключением Дениса Черышева, играют во внутреннем чемпионате. Но мы хорошо готовы физически, здорово настроены быстрые атаки, есть футболисты, способные потерзать оборону соперника за счет высокой скорости. Есть Дзюба: рвет и мечет, навязывает силовую и верховую борьбу. Это наши козыри.

У испанцев будет мяч и контроль. Нам нужно терпеть и в моменты, когда его отбираем, организовывать контрвыпады. И при стандартах нужно действовать агрессивно – это маленький шанс, которым можно воспользоваться. В матче с Уругваем у Александра Самедова не пошли подачи со штрафных, надеюсь, что сегодня все сложится по-другому.

Нужно стараться как можно дольше держать свои ворота сухими, это заставит испанцев нервничать и рисковать. А если еще и забьем, это поменяет психологию матча», – сказал эксперт.

Матч начнется в 17:00 по Москве.

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