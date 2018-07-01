Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кирьяков: «У испанцев будет мяч, а у нас – Дзюба»

1 июля 2018, 14:38
5

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев. Эксперт надеется на нашего форварда Артема Дзюбу.

«Конечно, надеюсь, что мы совершим подвиг. С одной стороны, это потребует сверхусилий. С другой – очень много неожиданных результатов на этом чемпионате мира. Не хочу сказать, что россияне намного слабее Испании, но у нее достаточно сильный состав, классные футболисты, которые выступают в топ-клубах.

У нас же все, за исключением Дениса Черышева, играют во внутреннем чемпионате. Но мы хорошо готовы физически, здорово настроены быстрые атаки, есть футболисты, способные потерзать оборону соперника за счет высокой скорости. Есть Дзюба: рвет и мечет, навязывает силовую и верховую борьбу. Это наши козыри.

У испанцев будет мяч и контроль. Нам нужно терпеть и в моменты, когда его отбираем, организовывать контрвыпады. И при стандартах нужно действовать агрессивно – это маленький шанс, которым можно воспользоваться. В матче с Уругваем у Александра Самедова не пошли подачи со штрафных, надеюсь, что сегодня все сложится по-другому.

Нужно стараться как можно дольше держать свои ворота сухими, это заставит испанцев нервничать и рисковать. А если еще и забьем, это поменяет психологию матча», – сказал эксперт.

Матч начнется в 17:00 по Москве.

Самый важный матч России. Ждем тут

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Испания Россия Дзюба Артем Кирьяков Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vickont
1530446189
У испанцев будет мяч, а у нас- палка, только это не лапта, Сергей Вячеславович, правила немного другие
Ответить
hevbn 28
1530446431
"А если ещё забьём гол это поменяет психологию матча", а если ещё выиграем то точно сойдём с ума так наверно ?
Ответить
тщмек 19
1530447199
Гмкххгм...А поменяться нельзя?
Ответить
DeStar
1530447844
Ни в коем случае не подпускайте самедова к исполнению к стандартам. Если он вновь будет подавать... это будет, означать что тренер нихрена не делает выводы по игре, а это ... это херня .Дзюбу закроет пике спокойно, они одинакового роста. Посмотрим. Удачи России! глухая защита, и вся надежда на линию полузащиты! чтобы не выбивать мяч на одного дзюбу впереди, а комбинировать и разносить атаки , пусть и контратаки..
Ответить
zigbert
1530519915
План на игру был выбран верный.
Ответить
Главные новости
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
3
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
6
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
4
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
20
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+