Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кирьяков: «У испанцев будет мяч, а у нас – Дзюба»

    Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев. Эксперт надеется на нашего форварда Артема Дзюбу.

    «Конечно, надеюсь, что мы совершим подвиг. С одной стороны, это потребует сверхусилий. С другой – очень много неожиданных результатов на этом чемпионате мира. Не хочу сказать, что россияне намного слабее Испании, но у нее достаточно сильный состав, классные футболисты, которые выступают в топ-клубах.

    У нас же все, за исключением Дениса Черышева, играют во внутреннем чемпионате. Но мы хорошо готовы физически, здорово настроены быстрые атаки, есть футболисты, способные потерзать оборону соперника за счет высокой скорости. Есть Дзюба: рвет и мечет, навязывает силовую и верховую борьбу. Это наши козыри.

    У испанцев будет мяч и контроль. Нам нужно терпеть и в моменты, когда его отбираем, организовывать контрвыпады. И при стандартах нужно действовать агрессивно – это маленький шанс, которым можно воспользоваться. В матче с Уругваем у Александра Самедова не пошли подачи со штрафных, надеюсь, что сегодня все сложится по-другому.

    Нужно стараться как можно дольше держать свои ворота сухими, это заставит испанцев нервничать и рисковать. А если еще и забьем, это поменяет психологию матча», – сказал эксперт.

    Матч начнется в 17:00 по Москве.

    Самый важный матч России. Ждем тут

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2018 14:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 11:25

      План на игру был выбран верный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 1 июля 2018, 15:24

      Ни в коем случае не подпускайте самедова к исполнению к стандартам. Если он вновь будет подавать... это будет, означать что тренер нихрена не делает выводы по игре, а это ... это херня .Дзюбу закроет пике спокойно, они одинакового роста. Посмотрим. Удачи России! глухая защита, и вся надежда на линию полузащиты! чтобы не выбивать мяч на одного дзюбу впереди, а комбинировать и разносить атаки , пусть и контратаки..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 1 июля 2018, 15:13

      Гмкххгм...А поменяться нельзя?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 июля 2018, 15:00

      "А если ещё забьём гол это поменяет психологию матча", а если ещё выиграем то точно сойдём с ума так наверно ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 1 июля 2018, 14:56

      У испанцев будет мяч, а у нас- палка, только это не лапта, Сергей Вячеславович, правила немного другие

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11