Смертин: «Чемпионат мира-2018 разрушил все негативные стереотипы о России»

Офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин выразил точку зрения, что чемпионат мира-2018 позитивно повлиял на восприятие России в других странах.

«До чемпионата мира иностранные СМИ высказывали много опасений, и мы рады, что все негативные стереотипы были разрушены после того, как они приехали сюда. Все увидели многообразие России и наше гостеприимство.

Система FAN ID получила высочайшие отзывы, города превосходно подготовили всю инфраструктуру для чемпионата. Что самое важное, этот праздник получился успешным. Мы получаем восторженные отзывы об этом чемпионате – от команд, болельщиков, официальных лиц. Все счастливы, что этот праздник футбола проходит здесь, в России.

Лично для меня это лучший чемпионат мира в истории. Во всех городах царит невероятная атмосфера, вся страна живет футболом целый месяц. Уверен, это лучшее наследие, и самое приятное в том, что мы можем наслаждаться этим праздником еще две недели. Самая интересная часть турнира еще впереди», – сказал функционер.

Смертин – экс-игрок сборной России.