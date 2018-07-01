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    Смертин: «Чемпионат мира-2018 разрушил все негативные стереотипы о России»

    Офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин выразил точку зрения, что чемпионат мира-2018 позитивно повлиял на восприятие России в других странах.

    «До чемпионата мира иностранные СМИ высказывали много опасений, и мы рады, что все негативные стереотипы были разрушены после того, как они приехали сюда. Все увидели многообразие России и наше гостеприимство.

    Система FAN ID получила высочайшие отзывы, города превосходно подготовили всю инфраструктуру для чемпионата. Что самое важное, этот праздник получился успешным. Мы получаем восторженные отзывы об этом чемпионате – от команд, болельщиков, официальных лиц. Все счастливы, что этот праздник футбола проходит здесь, в России.

    Лично для меня это лучший чемпионат мира в истории. Во всех городах царит невероятная атмосфера, вся страна живет футболом целый месяц. Уверен, это лучшее наследие, и самое приятное в том, что мы можем наслаждаться этим праздником еще две недели. Самая интересная часть турнира еще впереди», – сказал функционер.

    Смертин – экс-игрок сборной России.

    Источник: Goal.com

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    01.07.2018 13:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 июля 2018, 14:33

      и одно нытье в комментах ))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 1 июля 2018, 13:53

      "...вся страна живет футболом целый месяц". Да неужели?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3414

      AZ > Eddyson 1 июля 2018, 14:05

      Ну конечно кроме правительства... Которые как настоящие крысы, ИСПОДТИШКА поднимают пенсионный возраст, НДС, принимают глупые решения и т.д.... Страна прекрасная, а вот государство - ублюдочное!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +276

      Black77718 > AZ 1 июля 2018, 14:25

      Скорее правительство если быть точным.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 июля 2018, 13:47

      Каждый адекватный человек который живёт в России прекрасно понимал ,что чемпионат как "афиша" страны будет идеальным, потому что любой помнит о "Потёмкинских деревнях " наша власть всегда умела ( и почему то любила ) "пустить пыль в глаза" иностранцам.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2051

      almanev 1 июля 2018, 13:31

      Ну да, никаких бюджетных денег не жалко, лишь бы какие-нибудь немцы с французами о России хорошо думали.

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 июля 2018, 13:15

      Матч со сборной Испанией станет переломным для нашей сборной....надеемся и верим в победу))

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