Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смертин: «Чемпионат мира-2018 разрушил все негативные стереотипы о России»

Смертин: «Чемпионат мира-2018 разрушил все негативные стереотипы о России»

1 июля 2018, 13:07
7

Офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин выразил точку зрения, что чемпионат мира-2018 позитивно повлиял на восприятие России в других странах.

«До чемпионата мира иностранные СМИ высказывали много опасений, и мы рады, что все негативные стереотипы были разрушены после того, как они приехали сюда. Все увидели многообразие России и наше гостеприимство.

Система FAN ID получила высочайшие отзывы, города превосходно подготовили всю инфраструктуру для чемпионата. Что самое важное, этот праздник получился успешным. Мы получаем восторженные отзывы об этом чемпионате – от команд, болельщиков, официальных лиц. Все счастливы, что этот праздник футбола проходит здесь, в России.

Лично для меня это лучший чемпионат мира в истории. Во всех городах царит невероятная атмосфера, вся страна живет футболом целый месяц. Уверен, это лучшее наследие, и самое приятное в том, что мы можем наслаждаться этим праздником еще две недели. Самая интересная часть турнира еще впереди», – сказал функционер.

Смертин – экс-игрок сборной России.

Источник: Goal.com
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Смертин Алексей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
a-rakhmatov
1530440150
Матч со сборной Испанией станет переломным для нашей сборной....надеемся и верим в победу))
Ответить
almanev
1530441115
Ну да, никаких бюджетных денег не жалко, лишь бы какие-нибудь немцы с французами о России хорошо думали.
Ответить
hevbn 28
1530442055
Каждый адекватный человек который живёт в России прекрасно понимал ,что чемпионат как "афиша" страны будет идеальным, потому что любой помнит о "Потёмкинских деревнях " наша власть всегда умела ( и почему то любила ) "пустить пыль в глаза" иностранцам.
Ответить
Eddyson
1530442434
"...вся страна живет футболом целый месяц". Да неужели?
Ответить
FanatSerj
1530444804
и одно нытье в комментах ))
Ответить
Главные новости
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
3
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
5
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
4
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
19
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+