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  • Тите: «Луис Адриано, Фернандо и Педро Роша могли попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2018»

Тите: «Луис Адриано, Фернандо и Педро Роша могли попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2018»

28 июня 2018, 16:49
15

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что рассматривал возможность вызова в национальную команду для участия в чемпионате мира трех игроков «Спартака»: полузащитника Фернандо и нападающих Луиса Адриано и Педро Рошу.

«Мы следили за бразильцами в российской Премьер-лиге. Структура нашего тренерского штаба позволяла отслеживать разных игроков в разных клубах Европы, в том числе в России.

Знаем, что есть Луис Адриано, Фернандо, Педро Роша. Но на данном этапе это уже не имеет значения, потому что мы уже выступаем на турнире», – сказал Тите.

На ЧМ-2018 «пентакампеонес» заняли первое место в группе Е со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией. 2 июля в Самаре в 1/8 финала турнира бразильцы встретятся с Мексикой.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Бразилия Спартак Адриано Луис Фернандо Роша Педро Тите
Комментарии (15)
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Cules2013
1530195499
Ну не знаю. Не то, чтобы плохие игроки, но у бразильцев там такой список имён...
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VGreen
1530197199
ахах, заголовк ппц)) ну из текста самой статьи можно сделать вывод, что любой футболист-бразилец мог попасть с сборную)))
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oyabun
1530197313
О чем вы говорите! Такому суперфутболисту как Халк места в сборной не нашлось, а уж Роша.. звучит вообще смешно.
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Мары
1530197340
Будем честными.У бразильцев игроков не на один состав наберётся.Так что ни чего страшного не вижу , что ребят не вызвали.
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T_REX
1530198743
Поржал, особенно над Педро
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OfaZavr
1530201453
это для нас они топ а у них такой подбор игроков что неудивительно почему их не взяли.
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ВетеR
1530203695
Роша ))!!! думаю,все трое употреблены для"словца" не дотягивают он до действующих игроков,причём конкретно..
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frizom
1530209096
очень круто что за нашими бразильцами следит тренерский штаб, значит они действительно хороши! По Педро конечно авансы, но я думаю в новом сезоне он сможет себя показать.
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zigbert
1530212459
Ну Луис Адриано ,точно бы пригодился.
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Владислав Vlad
1530223560
Ну, всё. Теперь Мексику не пройдёте.)))
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