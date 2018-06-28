Тите: «Луис Адриано, Фернандо и Педро Роша могли попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что рассматривал возможность вызова в национальную команду для участия в чемпионате мира трех игроков «Спартака»: полузащитника Фернандо и нападающих Луиса Адриано и Педро Рошу.

«Мы следили за бразильцами в российской Премьер-лиге. Структура нашего тренерского штаба позволяла отслеживать разных игроков в разных клубах Европы, в том числе в России.

Знаем, что есть Луис Адриано, Фернандо, Педро Роша. Но на данном этапе это уже не имеет значения, потому что мы уже выступаем на турнире», – сказал Тите.

На ЧМ-2018 «пентакампеонес» заняли первое место в группе Е со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией. 2 июля в Самаре в 1/8 финала турнира бразильцы встретятся с Мексикой.