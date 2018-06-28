Уткин – о повреждении Марсело: «Причиной стал матрац? Вот так «Атлетико» травмировал игрока «Реала»  

Комментатор Василий Уткин обвинил «Атлетико» в травме защитника сборной Бразилии Марсело в матче третьего тура группового раунда ЧМ-2018 с Сербией (2:0). Игрок «Реала» покинул поле уже на 10-й минуте из-за спазма мышц спины.

Сегодня врач «пентакампеонес» заявил, что причиной этого мог стать слишком мягкий матрац в гостинице.

«Кстати! Причина замены Марсело вчера – спазм мышцы возле позвоночника. Причина этого может быть связана со слишком мягким матрацем в гостинице.

Вот так «матрасники» (прим. – одно из прозвищ «Атлетико») причинили травму игроку «Реала», – написал Уткин на своей странице в твиттере.