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  • Врач сборной Бразилии: «Одной из причин травмы Марсело мог стать гостиничный матрац»

Врач сборной Бразилии: «Одной из причин травмы Марсело мог стать гостиничный матрац»

28 июня 2018, 14:39
12

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о возможной причине травмы защитника Марсело, которую футболист получил в начале матча третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Сербией (2:0). Игрок был заменен уже на 10-й минуте поединка из-за спазма мышц спины.

«У Марсело был мышечный спазм в районе позвоночника. Сейчас все чуть лучше. Мы провели некоторые физиотерапевтические процедуры, от которых ему уже стало немного лучше. Давайте подождем день-два.

Сложно найти причину. Это застарелая травма. Проблемы у него были и раньше. Есть вероятность, что матрац в гостинице был мягче обычного. Однако ключевой фактор – его неудачное движение в матче», – приводит слова Ласмара O Tempo.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Бразилия Сербия Марсело
Комментарии (12)
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za logiku
1530187054
И завтра британские газеты напишут, что путинские спецслужбы специально это подстроили.
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DOCTOR PENALTY
1530188419
Причиной травмы мог стать "предмет" находившийся в тот момент между Марсело и матрацем.
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KOLBIS
1530189138
Вторая причина банальна...открытое окно-продуло...сквозняк однако...
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Тибер
1530194216
что значит одной из причин ? либо да либо нет )))
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Бабушка Зильзиля
1530195272
Спать надо на полу в спартанских условиях.
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sanirin
1530196841
Баба у него ночью в мягком матрасе проваливалась, вот и мышечный спазм в спине. Старшие товарищи по команде объяснили как надо в следующий раз не травмироваться.. Дословный перевод речи врача...
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Рубик Докоян
1530197641
Хорошо, что не умывальник тому причиной...
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rubinovyi2
1530198826
Не,про матрац круче!))
Ответить
Отчаянный Пердун
1530207486
С собой нужно матрац возить!
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zigbert
1530209071
К следующей игре восстановится.
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