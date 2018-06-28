Врач сборной Бразилии: «Одной из причин травмы Марсело мог стать гостиничный матрац»

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о возможной причине травмы защитника Марсело, которую футболист получил в начале матча третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Сербией (2:0). Игрок был заменен уже на 10-й минуте поединка из-за спазма мышц спины.

«У Марсело был мышечный спазм в районе позвоночника. Сейчас все чуть лучше. Мы провели некоторые физиотерапевтические процедуры, от которых ему уже стало немного лучше. Давайте подождем день-два.

Сложно найти причину. Это застарелая травма. Проблемы у него были и раньше. Есть вероятность, что матрац в гостинице был мягче обычного. Однако ключевой фактор – его неудачное движение в матче», – приводит слова Ласмара O Tempo.