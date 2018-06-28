Агент Чалеты-Цар отказался отвечать на вопрос об интересе «Спартака» к защитнику

Агент Дарко Неяшмич, представляющий интересы центрального защитника «Зальцбурга» и сборной Хорватии Дуйе Чалеты-Цар, не стал комментировать информацию об интересе «Спартака» к его клиенту.

«Правда, что красно-белые все еще претендует на Чалету-Цар? Извините, но мне, правда, нечего сказать. Без комментариев», – сказал Неяшмич.

Ранее сообщалось, что красно-белые хотят приобрести 21-летнего футболиста в это трансферное окно.

В прошлом сезоне Чалета-Цар провел 28 матчей в австрийской Бундеслиге, отметившись двумя голами. Его действующий контракт рассчитан до 2021 года.