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  • Агент Чалеты-Цар отказался отвечать на вопрос об интересе «Спартака» к защитнику

Агент Чалеты-Цар отказался отвечать на вопрос об интересе «Спартака» к защитнику

28 июня 2018, 14:59
7

Агент Дарко Неяшмич, представляющий интересы центрального защитника «Зальцбурга» и сборной Хорватии Дуйе Чалеты-Цар, не стал комментировать информацию об интересе «Спартака» к его клиенту.

«Правда, что красно-белые все еще претендует на Чалету-Цар? Извините, но мне, правда, нечего сказать. Без комментариев», – сказал Неяшмич.

Ранее сообщалось, что красно-белые хотят приобрести 21-летнего футболиста в это трансферное окно.

В прошлом сезоне Чалета-Цар провел 28 матчей в австрийской Бундеслиге, отметившись двумя голами. Его действующий контракт рассчитан до 2021 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Австрия. Бундеслига Спартак Зальцбург Чалета-Цар Дуйе
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1530188583
Не царское это дело обсуждать несостоявшиеся переходы.
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hevbn 28
1530190564
Я мало его видел , но то, что видел довольно сильный центральный защитник с очень хорошим первым пасом , если он перейдёт в Спартак , то думаю это будет хорошая новость для команды , но думаю у него будут и другие не плохие варианты ,посмотрим , что он выберет.
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Тибер
1530194593
Меняйте на Кутепова ))))
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Мары
1530197042
Плоховато знаю данного игрока, но отзывы о нём достаточно хорошие. Другой вопрос не утка ли это ?
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OfaZavr
1530200839
ну раз агенту сказать нечего значит пока никаких ясностей нет, если это не просто утка то мы еще услышим про этого игрока и конкретику от клуба.
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zigbert
1530209618
Хорошо бы было узнать его трансферную стоимость.
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frizom
1530375798
очень походе что наше руководство пытается договориться и скрывает подробности. Если так то молодцы!
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