Компания Aeromexico снизила цены на полеты в Корею за помощь мексиканцам в выходе в плей-офф ЧМ-2018

В минувшую среду состоялся матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Южной Кореи и Германии. Игра завершилась со счетом 2:0. После этой встречи немецкая сборная покинула турнир, заняв последнее место в группе F. В плей-офф вышли сборные Швеции и Мексики.

Авиакомпания Aeromexico устроила приятный подарок своим клиентам, которые намерены отправиться в Корею. Цены на билеты в этом направлении были снижены на 20 процентов. В компании заявили, что этим они отблагодарили команду Южной Кореи за победу над Германией (2:0).

Вылет Германии – шок. Но мы предупреждали