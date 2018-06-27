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ЧМ-2018. Германия проиграла Южной Корее и вылетела с турнира

27 июня 2018, 18:58
167

Сборная Германии проиграла Южной Корее во встрече третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Победу азиатской команде в компенсированное время принесли точные удары защитника Ким Юнь-Квона и нападающего Хонг-Мин Сона.

Таким образом, команда Йоахима Лева набрала три очка, заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф турнира.

ЧМ-2018. Групповой раунд. Группа F. 3-й тур

Южная Корея – Германия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Юнь-Квон, 90+4; 2:0 – Сон, 90+6.

Южная Корея: Хен У, Ен, Юн, Ву-Ен, Ким, Чан, Ку (Хванг, 56; Ен Хан, 79), , Ен, Джэ Сон, Сон Мин (Се Джон, 69), Сон.

Германия: Нойер, Хектор (Брандт, 78), Хуммельс, Зюле, Киммих, Хедира (Гомес, 58), Кроос, Озил, Горецка (Мюллер, 63), Ройс, Вернер.

Предупреждения: Ву-Ен, 9; Джэ Сон, 23; Сон Мин, 48; Сон, 65 – нет.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Южная Корея Германия
Комментарии (167)
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Кинстифа
1530115149
Браво Южная Корея!!!!
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Tsigan
1530115183
Потеря для чемпионата.
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Пестрый
1530115510
Непобедимой немецкой машине пришел капут на просторах России! Что то в этом есть мистически-символичное) Афидерзеен немцы чешите репу))
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Blossiya
1530122730
2006 Италия победитель ЧМ 2010 Италия не прошла групповую стадию 2010 Испания - чемпион 2014 Испания выбывает на групповой стадии 2014 Германия - чемпион 2018 Германия выбыла на групповом этапе. Так что просто такая планида и ничего более.
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teodogat
1530123033
Разница лишь в том что Германия первый раз не вышла из группы, а Россия первый раз вышла...
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Мары
1530124061
Офигеть можно. Сюрприз так сюрприз.
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Ral13
1530125141
А может и Испанию домой отправим???
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Таганский
1530125477
Приятно удивили корейцы.. Немцы тоже..
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zatonn
1530126038
Больно и горько это осмысливать. Но настоящие болельщики верят в свою команду при любых обстоятельствах. Ждём новых побед Германии!
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Кирпичный
1530130441
У немцев на генетическом уровне заложено проигрывать на русской земле
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