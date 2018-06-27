ЧМ-2018. Германия проиграла Южной Корее и вылетела с турнира

Сборная Германии проиграла Южной Корее во встрече третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Победу азиатской команде в компенсированное время принесли точные удары защитника Ким Юнь-Квона и нападающего Хонг-Мин Сона.

Таким образом, команда Йоахима Лева набрала три очка, заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф турнира.

ЧМ-2018. Групповой раунд. Группа F. 3-й тур

Южная Корея – Германия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Юнь-Квон, 90+4; 2:0 – Сон, 90+6.

Южная Корея: Хен У, Ен, Юн, Ву-Ен, Ким, Чан, Ку (Хванг, 56; Ен Хан, 79), , Ен, Джэ Сон, Сон Мин (Се Джон, 69), Сон.

Германия: Нойер, Хектор (Брандт, 78), Хуммельс, Зюле, Киммих, Хедира (Гомес, 58), Кроос, Озил, Горецка (Мюллер, 63), Ройс, Вернер.

Предупреждения: Ву-Ен, 9; Джэ Сон, 23; Сон Мин, 48; Сон, 65 – нет.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018