ЧМ-2018. Япония и Сенегал сыграли вничью, Хонда забил гол

Сборные Японии и Сенегала сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа ЧМ – 2:2.
В составе Японии голы забили полузащитники Такаши Инуи и Кейсуке Хонда. У Сенегала – нападающий Садьо Мане и защитник Мусса Ваге.
ЧМ-2018. Групповой этап. 2-й тур. Группа Н
Голы: 0:1 – Мане, 11; 1:1 – Инуи, 34; 1:2 – Ваге, 71; 2:2 – Хонда, 78.
Япония: Кавашима, Нагатомо, Седзи, Йошида, Сакаи, Инуи (Усами, 87), Шибасаки, Хасебе, Харагучи (Окадзаки, 75), Кагава (Хонда, 72), Осако.
Сенегал: Ндиайе, Сабали, Кулибали, Сане, Ваге, П. А. Диайе (Н'Дойе, 81), А. Ндиайе (Куяте, 81), Гана, Сарр, Ньянг (Дриуф, 86), Мане.
Предупреждения: Инуи, 68 – Ньянг, 59; Сабали, 90; Н'Дойе, 90+1.
Календарь чемпионата мира-2018
Источник: Бомбардир.ру