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ЧМ-2018. Япония и Сенегал сыграли вничью, Хонда забил гол

24 июня 2018, 19:51
9

Сборные Японии и Сенегала сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа ЧМ – 2:2.

В составе Японии голы забили полузащитники Такаши Инуи и Кейсуке Хонда. У Сенегала – нападающий Садьо Мане и защитник Мусса Ваге.

ЧМ-2018. Групповой этап. 2-й тур. Группа Н

Япония – Сенегал – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Мане, 11; 1:1 – Инуи, 34; 1:2 – Ваге, 71; 2:2 – Хонда, 78.

Япония: Кавашима, Нагатомо, Седзи, Йошида, Сакаи, Инуи (Усами, 87), Шибасаки, Хасебе, Харагучи (Окадзаки, 75), Кагава (Хонда, 72), Осако.

Сенегал: Ндиайе, Сабали, Кулибали, Сане, Ваге, П. А. Диайе (Н'Дойе, 81), А. Ндиайе (Куяте, 81), Гана, Сарр, Ньянг (Дриуф, 86), Мане.

Предупреждения: Инуи, 68 – Ньянг, 59; Сабали, 90; Н'Дойе, 90+1.

Календарь чемпионата мира-2018

Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Япония Сенегал
Комментарии (9)
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SinyaaPyll
1529859331
Пока лучший матч на чемпионате.
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kaop88
1529859621
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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Marley Bob
1529861165
топил за Африку,но самураи показались мне поинтереснее в целом.если поляки сегодня обыграют Колумбию,то шансы на выход возврастают вразы.
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Krossmen73
1529861892
Сыновья Ямато в очередной раз показали свой самурайский характер.Настойчиво и дисциплинировано спасли проигранный было матч.Африканцы как всегда команда- настроение.Поэтому и не выиграли.Но матч получился действительно одним из лучших на данный момент.Побольше бы таких!
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KARAT777
1529865526
Японцы жгут с Поляками очень интересный будет матч
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Муруал
1529899497
Мне одному второй гол японцев показался немного подозрительным?
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zigbert
1529912870
Японцы проявили волевые качества.
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