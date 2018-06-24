Черчесов: «Нас пугали Салахом, но так ничего и не получилось ни у кого»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью за день до матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая.

– Как чувствуют себя игроки? Все отлично, или есть давление перед игрой против Уругвая?

– Нас все время спрашивают про давление. Опять медицинский термин!

Мы профессиональные футболисты. Это чемпионат мира, команда должна быть готова в наилучшем состоянии к каждому матчу.

Играть будут те, кто готов лучше всех. Мы играем с хорошей командой. И мы хотим быть первыми – вот и все.

– Будет ли игра в обороне и опорной зоне отличаться, учитывая что против нас выйдут сразу два более мастеровитых нападающих: Суарес и Кавани?



– Завтра и увидим. Нас пугали Салахом. Но так ничего и не получилось ни у кого. Скоро у нас как всегда теория.

Мы готовимся – нам предстоит игра другого накала и качества. Объясним игрокам нюансы, они должны все исполнить.

Напомним, в матче открытия турнира россияне обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. В игре 2-го тура групповой стадии – Египет (3:1).