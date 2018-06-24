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  • Черчесов: «Нас пугали Салахом, но так ничего и не получилось ни у кого»

Черчесов: «Нас пугали Салахом, но так ничего и не получилось ни у кого»

24 июня 2018, 15:00
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью за день до матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая.

– Как чувствуют себя игроки? Все отлично, или есть давление перед игрой против Уругвая?

– Нас все время спрашивают про давление. Опять медицинский термин!

Мы профессиональные футболисты. Это чемпионат мира, команда должна быть готова в наилучшем состоянии к каждому матчу.

Играть будут те, кто готов лучше всех. Мы играем с хорошей командой. И мы хотим быть первыми – вот и все.

– Будет ли игра в обороне и опорной зоне отличаться, учитывая что против нас выйдут сразу два более мастеровитых нападающих: Суарес и Кавани?

– Завтра и увидим. Нас пугали Салахом. Но так ничего и не получилось ни у кого. Скоро у нас как всегда теория.

Мы готовимся – нам предстоит игра другого накала и качества. Объясним игрокам нюансы, они должны все исполнить.

Напомним, в матче открытия турнира россияне обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. В игре 2-го тура групповой стадии – Египет (3:1).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Уругвай Россия Египет Саудовская Аравия Салах Мохамед Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Иванов Иван Иванович
1529844820
Саламыч, язык твой, враг твой )))
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KOLBIS
1529845270
Салах не в форме был,а вот КришРо очень даже и испанцы подтянутся,но я очень надеюсь,что пугать будут Азмуном...
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cska-62
1529845535
Тем не менее, Салах и заработал пенальти, и исполнил его. Да и ещё разок очень неожиданно и опасно пробил по воротам с разворота... Хотя, конечно, можно сказать, что сыграли против него хорошо. С учётом того, что сами играли и забивали! А без этого и счёт мог бы оказаться 0:1.
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ВетеR
1529850461
Завтра всё будет ясно....
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zigbert
1529910009
Только игра может подтвердить его слова.
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