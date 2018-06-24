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    Черчесов: «Нас пугали Салахом, но так ничего и не получилось ни у кого»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью за день до матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая.

    – Как чувствуют себя игроки? Все отлично, или есть давление перед игрой против Уругвая?

    – Нас все время спрашивают про давление. Опять медицинский термин!

    Мы профессиональные футболисты. Это чемпионат мира, команда должна быть готова в наилучшем состоянии к каждому матчу.

    Играть будут те, кто готов лучше всех. Мы играем с хорошей командой. И мы хотим быть первыми – вот и все.

    – Будет ли игра в обороне и опорной зоне отличаться, учитывая что против нас выйдут сразу два более мастеровитых нападающих: Суарес и Кавани?

    – Завтра и увидим. Нас пугали Салахом. Но так ничего и не получилось ни у кого. Скоро у нас как всегда теория.

    Мы готовимся – нам предстоит игра другого накала и качества. Объясним игрокам нюансы, они должны все исполнить.

    Напомним, в матче открытия турнира россияне обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. В игре 2-го тура групповой стадии – Египет (3:1).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2018 15:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 10:00

      Только игра может подтвердить его слова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR 24 июня 2018, 17:27

      Завтра всё будет ясно....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 июня 2018, 16:05

      Тем не менее, Салах и заработал пенальти, и исполнил его. Да и ещё разок очень неожиданно и опасно пробил по воротам с разворота... Хотя, конечно, можно сказать, что сыграли против него хорошо. С учётом того, что сами играли и забивали! А без этого и счёт мог бы оказаться 0:1.

      2
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 > cska-62 24 июня 2018, 17:32

      Стас в космосе, там была чисто удача и старанее

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 июня 2018, 16:01

      Салах не в форме был,а вот КришРо очень даже и испанцы подтянутся,но я очень надеюсь,что пугать будут Азмуном...

      0
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 24 июня 2018, 15:53

      Саламыч, язык твой, враг твой )))

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