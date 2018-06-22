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    «Спартак» может обменять Комбарова на Рауша

    «Спартак» рассматривает вариант с обменом левого защитника Дмитрия Комбарова на своего коллегу по амплуа Константина Рауша из «Динамо». Вполне вероятно, что со стороны красно-белых последует доплата.

    В прошлом сезоне 31-летний Комбаров провел 36, отметившись пятью результативными передачами.

    28-летний Рауш присоединился пополнил состав бело-голубых в начале 2018 года. В минувшем розыгрыше РФПЛ принял участие в 10 поединках, сделав три голевых паса.

    Футболисты не были включены в заявку сборной России на чемпионат мира-2018, несмотря на то, что оба находились в предварительном списке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2018 23:54
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 20:46

      В этом нет никакого смысла.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 июня 2018, 15:15

      В Динаме тоже не дураки сидят, чтобы их кидали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 11:53

      шило на мыло получается, не вижу особых преимуществ одного перед другим, не стоит. хотя опять больше на выдумку похожа новость)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 23 июня 2018, 08:15

      шило на мыло...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 23 июня 2018, 07:33

      Комбаров шестерня в отлаженном механизме, где много наигранного плюс
      работает интуиция своя и партнеров. Через три-четыре года Рауш станет таким же. Смысл????

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 июня 2018, 01:19

      Как сообщили "СЭ" коллеги из немецкой телекомпании Deutsche Welle, руководство красно-белых рассматривает возможность обмена 31-летнего левого защитника Дмитрия Комбарова на его коллегу по амплуа из "Динамо" – 28-летнего Константина Рауша.
      Немцы-то знают, кого Спартак меняет.))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 23 июня 2018, 00:54

      вот мастера пускать слухи.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Viktor-Spartak 23 июня 2018, 00:36

      надо же такое сочинить.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 23 июня 2018, 00:36

      Номинация: самый бессмысленный обмен сезона.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 23 июня 2018, 00:24

      В чём смысл обмена вообще не понятно.

      2
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