«Спартак» может обменять Комбарова на Рауша

«Спартак» рассматривает вариант с обменом левого защитника Дмитрия Комбарова на своего коллегу по амплуа Константина Рауша из «Динамо». Вполне вероятно, что со стороны красно-белых последует доплата.

В прошлом сезоне 31-летний Комбаров провел 36, отметившись пятью результативными передачами.

28-летний Рауш присоединился пополнил состав бело-голубых в начале 2018 года. В минувшем розыгрыше РФПЛ принял участие в 10 поединках, сделав три голевых паса.

Футболисты не были включены в заявку сборной России на чемпионат мира-2018, несмотря на то, что оба находились в предварительном списке.