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«Спартак» может обменять Комбарова на Рауша

22 июня 2018, 23:54
15

«Спартак» рассматривает вариант с обменом левого защитника Дмитрия Комбарова на своего коллегу по амплуа Константина Рауша из «Динамо». Вполне вероятно, что со стороны красно-белых последует доплата.

В прошлом сезоне 31-летний Комбаров провел 36, отметившись пятью результативными передачами.

28-летний Рауш присоединился пополнил состав бело-голубых в начале 2018 года. В минувшем розыгрыше РФПЛ принял участие в 10 поединках, сделав три голевых паса.

Футболисты не были включены в заявку сборной России на чемпионат мира-2018, несмотря на то, что оба находились в предварительном списке.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Комбаров Дмитрий Рауш Константин
Комментарии (15)
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Боцман59rus
1529701055
просто отдайте и доплатите...
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Army_Fan
1529701141
Давно пора избавиться было от Комбарова, нулевый как в защите и такой же в нападении, а Рауш лезет только так в атаку и странно, что он защитник, настоящий игрок атаки
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TihonAlt
1529701655
сейчас таких инсайдов будет вагон и полная тележка.
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Сержтир
1529702655
В чём смысл обмена вообще не понятно.
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DOCTOR PENALTY
1529703373
Номинация: самый бессмысленный обмен сезона.
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Viktor-Spartak
1529703395
надо же такое сочинить.
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orech
1529704453
вот мастера пускать слухи.
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батог
1529728406
Комбаров шестерня в отлаженном механизме, где много наигранного плюс работает интуиция своя и партнеров. Через три-четыре года Рауш станет таким же. Смысл????
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Кинстифа
1529730945
шило на мыло...
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OfaZavr
1529744036
шило на мыло получается, не вижу особых преимуществ одного перед другим, не стоит. хотя опять больше на выдумку похожа новость)
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