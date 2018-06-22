Президент USADA предложил проверить россиян на допинг после ЧМ-2018

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт призвал ФИФА еще раз проверить сборную России на допинг после чемпионата мира.

Согласно The Telegraph, функционер недоволен тем, что ФИФА не раскрыла результатов допинг-теста россиян после матча с Саудовской Аравией (5:0, 2-й тур группы B) и Египтом (3:1, 2-й тур). В стартовых матчах подопечные Станислава Черчесова установили турнира рекорд по километражу.

«Экстраординарные выступления требуют дополнительных тестов.

В моей стране есть золотые стандарты, которые гарантируют, что вы не только можете услышать от меня, что я чист, но и можете верить мне, что я чист. К сожалению, есть страны, очевидно и Россия, где это не так.

Спортивным чиновникам и лидерам страны должно быть стыдно за то, что они не дали шанса своим футболистам на чемпионате мира, когда появляются такие вопросы, а они появляются, сказать: «Послушайте, мы придерживаемся самых высоких стандартов и мы придерживались самых высоких стандартов».

Мы знаем, что это не так, правда? Мы знаем, что происходило еще в недавнем прошлом.

Статистика тестирования не такая, какой должна быть. Мы не видим имен людей, которых тестируют.

То, что происходит на поле, – это одно. Ключевое значение имеет то, что игроки делают на протяжении последних 6-12 месяцев.

К сожалению, вопросы возникают, и это действительно несправедливо по отношению к самим игрокам. Я ненавижу, когда происходит нечто подобное. Очевидно, это происходит из-за провала спортивных чиновников страны. Это не вина игроков, – цитирует Тайгерта Sports.ru.

Напомним, хозяева ЧМ-2018 досрочной вышли в плей-офф.

В заключительном матче группового раунда команда встретится с уругвайцами.