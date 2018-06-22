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  • Президент USADA предложил проверить россиян на допинг после ЧМ-2018

Президент USADA предложил проверить россиян на допинг после ЧМ-2018

22 июня 2018, 13:00
41

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт призвал ФИФА еще раз проверить сборную России на допинг после чемпионата мира.

Согласно The Telegraph, функционер недоволен тем, что ФИФА не раскрыла результатов допинг-теста россиян после матча с Саудовской Аравией (5:0, 2-й тур группы B) и Египтом (3:1, 2-й тур). В стартовых матчах подопечные Станислава Черчесова установили турнира рекорд по километражу.

«Экстраординарные выступления требуют дополнительных тестов.

В моей стране есть золотые стандарты, которые гарантируют, что вы не только можете услышать от меня, что я чист, но и можете верить мне, что я чист. К сожалению, есть страны, очевидно и Россия, где это не так.

Спортивным чиновникам и лидерам страны должно быть стыдно за то, что они не дали шанса своим футболистам на чемпионате мира, когда появляются такие вопросы, а они появляются, сказать: «Послушайте, мы придерживаемся самых высоких стандартов и мы придерживались самых высоких стандартов».

Мы знаем, что это не так, правда? Мы знаем, что происходило еще в недавнем прошлом.

Статистика тестирования не такая, какой должна быть. Мы не видим имен людей, которых тестируют.

То, что происходит на поле, – это одно. Ключевое значение имеет то, что игроки делают на протяжении последних 6-12 месяцев.

К сожалению, вопросы возникают, и это действительно несправедливо по отношению к самим игрокам. Я ненавижу, когда происходит нечто подобное. Очевидно, это происходит из-за провала спортивных чиновников страны. Это не вина игроков, – цитирует Тайгерта Sports.ru.

Напомним, хозяева ЧМ-2018 досрочной вышли в плей-офф.

В заключительном матче группового раунда команда встретится с уругвайцами.

Источник: Telegraph.co.uk
Чемпионат мира Россия США
Комментарии (41)
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Мары
1529661883
Началось в колхозе утро.
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Mr Rikko
1529661886
"В моей стране есть золотые стандарты, которые гарантируют, что вы не только можете услышать от меня, что я чист, но и можете верить мне, что я чист." Да ты офигел, хренов янки!? Половина ваших спортсменов похожа на перекаченных горилл! А верить вам на слово да и любым вашим пробиркам "с белым порошком", как показала практика - это себя не уважать...
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Бабушка Зильзиля
1529661998
Иди дегустирую кал и мочу братьев Уильямс!
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m40
1529662470
Вот же м.разь какая. ..Давай уж тогда Хорватов проверяй заодно, уж больно подозрительно они аргов обыграли. Да, Кристину тоже не забудь- 4 мяча в 2 матчах это очень странно.
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тщмек 19
1529662723
И наши полудурки голосовали за проведение чемпионата-26 в этой поганой стране
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woyser
1529663454
Наssыти ему в рот всей командой, пусть захлебнётся.
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shinnik
1529663543
проверку на бешенство надо ему пройти..
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Lenin26
1529663562
Пусть сестрёнок Вильямс проверит,там много чего интересного найдёт,хотя подождите проверяли,нашли,вот только умолчали,пендосы самая лицемерная нация в мире!!!!
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Vepras
1529663860
Нашелся бы шутник и под видом проб российских футболистов подсунул анализы качков Уильямс , то то же крику, а потом смеху было.
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Zubo
1529667855
... предложил проверить и в ходе выполнения проверки тихо подменить пробы - было предложено на заседании специального наднационального Бильдерберского Олимпийского комитета, памятки были разосланы в нижестоящие организации северной Америки и Европы и их либеральные специальные службы (СС) .. Отделы пропаганды Дойче Велле, Билд, и другие предупреждены
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