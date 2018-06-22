Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент USADA предложил проверить россиян на допинг после ЧМ-2018

    Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт призвал ФИФА еще раз проверить сборную России на допинг после чемпионата мира.

    Согласно The Telegraph, функционер недоволен тем, что ФИФА не раскрыла результатов допинг-теста россиян после матча с Саудовской Аравией (5:0, 2-й тур группы B) и Египтом (3:1, 2-й тур). В стартовых матчах подопечные Станислава Черчесова установили турнира рекорд по километражу.

    «Экстраординарные выступления требуют дополнительных тестов.

    В моей стране есть золотые стандарты, которые гарантируют, что вы не только можете услышать от меня, что я чист, но и можете верить мне, что я чист. К сожалению, есть страны, очевидно и Россия, где это не так.

    Спортивным чиновникам и лидерам страны должно быть стыдно за то, что они не дали шанса своим футболистам на чемпионате мира, когда появляются такие вопросы, а они появляются, сказать: «Послушайте, мы придерживаемся самых высоких стандартов и мы придерживались самых высоких стандартов».

    Мы знаем, что это не так, правда? Мы знаем, что происходило еще в недавнем прошлом.

    Статистика тестирования не такая, какой должна быть. Мы не видим имен людей, которых тестируют.

    То, что происходит на поле, – это одно. Ключевое значение имеет то, что игроки делают на протяжении последних 6-12 месяцев.

    К сожалению, вопросы возникают, и это действительно несправедливо по отношению к самим игрокам. Я ненавижу, когда происходит нечто подобное. Очевидно, это происходит из-за провала спортивных чиновников страны. Это не вина игроков, – цитирует Тайгерта Sports.ru.

    Напомним, хозяева ЧМ-2018 досрочной вышли в плей-офф.

    В заключительном матче группового раунда команда встретится с уругвайцами.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2018 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 18:38

      опять вражеские силы хотят активизироваться и найти повод к чему прицепиться. наши результаты видать оказались для них неожиданными) пускай себя вначале проверят на вменяемость))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10442

      ivany4 22 июня 2018, 17:23

      Если удовлетворять запросы USADA, WADA, и прочих ада по первому требованию, то нашим спортсменам только и останется, что сидеть в туалетах и наполнять тару.))
      Может они ДНК выделяют из проб наших спортсменов?!?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 22 июня 2018, 17:08

      ждём-с.да,да очень-очень-с...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 22 июня 2018, 17:04

      Футболисты США и их марионетки из Украины не попали на всемирный праздник футбола в России. Им приходится наблюдать со стороны, как 32 страны сражаются на футбольных полях и радуют своей игрой миллионы болельщиков. Зависть и злоба душит этих футбольных отщепенцев. Они готовы сделать всё, вплоть до военного вмешательства, чтобы сорвать это прекрасное спортивное событие.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 июня 2018, 16:57

      Пусть этого пи*арюгу проверяют после каждого матча. А еще лучше ему очко проверить, на всякий пожарный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 июня 2018, 15:59

      Если раньше были разговоры типа "Вы видели как они играют? Какой может быть допинг?", то сейчас всё стало намного серьёзнее, и низким уровнем игры сборной уже не отговоришься.
      Глава Антидопингового агентства США насчёт допинга может не волноваться. Наши футболисты болеют астмой и принимают какие-то там таблетки лишь для лечения этой болезни. Всё делаем так же, как и другие европейские и американские спортсмены)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 июня 2018, 15:52

      Свою ч-ж Уильямс проверь, пиндос позорный!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 июня 2018, 15:49

      Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт: Я дебил по всем золотым стандартам и придерживаюсь этого золотого правила!Я из страны где не просто можно услышать что я дебил,но и проверить и поверить в это!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      Grom1987 22 июня 2018, 15:37

      Все очевидно! На Россию готовилась очередная атака и должна она была произойти на фоне плохой игры сборной, ( плюс либеральный высер с повышением пенсионного возраста) , но наши парни бьются за себя и за страну!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +507

      Arrow10 22 июня 2018, 15:19

      Не ну эти пиндосы все никак не успокоятся , как же уже задолбали со своим допингом , у нас его нет , но они все равно пищат , а вот их инвалиды и калеки , там запрещенные препараты могут принимать на это почему-то всем пох

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11