Альба – об интересе из АПЛ: «Не вижу себя вне «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба хотел бы продолжить выступления в составе каталонского клуба. На него претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».

«У меня в «Барсе» все хорошо. Если бы все зависело только от меня, то я остался бы здесь на всю жизнь. Но здесь много факторов, в том числе – желание клуба.

Но и от моей игры тоже многое зависит. В этом сезоне, считаю, я играю очень хорошо. Я не вижу себя вне «Барселоны», – сказал Альба.

Действующий контракт 29-летнего защитника с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года. В нем прописана сумма отступных – 150 миллионов евро.