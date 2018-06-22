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Альба – об интересе из АПЛ: «Не вижу себя вне «Барселоны»

22 июня 2018, 08:18
2

Защитник «Барселоны» Жорди Альба хотел бы продолжить выступления в составе каталонского клуба. На него претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».

«У меня в «Барсе» все хорошо. Если бы все зависело только от меня, то я остался бы здесь на всю жизнь. Но здесь много факторов, в том числе – желание клуба.

Но и от моей игры тоже многое зависит. В этом сезоне, считаю, я играю очень хорошо. Я не вижу себя вне «Барселоны», – сказал Альба.

Действующий контракт 29-летнего защитника с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года. В нем прописана сумма отступных – 150 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Барселона Манчестер Юнайтед Челси Тоттенхэм Альба Жорди
Комментарии (2)
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KOLBIS
1529648331
Ясен пень,на хер АПЛ...
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3ton
1529653374
Понижение и в команде и чемпионате
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