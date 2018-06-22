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    Альба – об интересе из АПЛ: «Не вижу себя вне «Барселоны»

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба хотел бы продолжить выступления в составе каталонского клуба. На него претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».

    «У меня в «Барсе» все хорошо. Если бы все зависело только от меня, то я остался бы здесь на всю жизнь. Но здесь много факторов, в том числе – желание клуба.

    Но и от моей игры тоже многое зависит. В этом сезоне, считаю, я играю очень хорошо. Я не вижу себя вне «Барселоны», – сказал Альба.

    Действующий контракт 29-летнего защитника с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года. В нем прописана сумма отступных – 150 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    22.06.2018 08:18
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 22 июня 2018, 10:42

      Понижение и в команде и чемпионате

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 июня 2018, 09:18

      Ясен пень,на хер АПЛ...

      0
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