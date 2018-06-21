Дешам: «Россияне могут гордиться своей сборной. Поздравляю ее с выходом в плей-офф»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход сборной России в плей-офф чемпионата мира-2018. Специалист поздравил команду.

«Хотел бы поздравить российскую сборную. Они прекрасно стартовали в турнире. Это хорошо для России, как и для организатора ЧМ.

Но все это не означает, что они далеко пройдут на турнире, как и мы. Но российские болельщики могут гордиться своей сборной», – сказал Дешам.

Россияне матч 1/8 финала проведут 30 июня или 1 июля.

Россия – спасибо! Но теперь серьезно

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!