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    Дешам: «Россияне могут гордиться своей сборной. Поздравляю ее с выходом в плей-офф»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход сборной России в плей-офф чемпионата мира-2018. Специалист поздравил команду.

    «Хотел бы поздравить российскую сборную. Они прекрасно стартовали в турнире. Это хорошо для России, как и для организатора ЧМ.

    Но все это не означает, что они далеко пройдут на турнире, как и мы. Но российские болельщики могут гордиться своей сборной», – сказал Дешам.

    Россияне матч 1/8 финала проведут 30 июня или 1 июля.

    Россия – спасибо! Но теперь серьезно

    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

    Источник: Sport24

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    21.06.2018 21:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 22 июня 2018, 06:27

      Матч с Уругваем покажет ,насколько стоит гордится сб. России

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      Рейтинг: +261

      salexeich 22 июня 2018, 00:45

      30 июня в Сочи встретятся Россия и Иран, который проиграет.

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