Дешам: «Россияне могут гордиться своей сборной. Поздравляю ее с выходом в плей-офф»

Матч с Уругваем покажет ,насколько стоит гордится сб. России
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход сборной России в плей-офф чемпионата мира-2018. Специалист поздравил команду.
«Хотел бы поздравить российскую сборную. Они прекрасно стартовали в турнире. Это хорошо для России, как и для организатора ЧМ.
Но все это не означает, что они далеко пройдут на турнире, как и мы. Но российские болельщики могут гордиться своей сборной», – сказал Дешам.
Россияне матч 1/8 финала проведут 30 июня или 1 июля.
Россия – спасибо! Но теперь серьезно
Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!