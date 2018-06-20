Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Россия – спасибо! Но теперь серьезно


    4.4
    Голосов: 10
    20.06.2018 12:20
    Никита Басынин с важнейшим посылом.

    Я не переобувался. Вот доказательство – накануне чемпионата мира все ненавидели сборную, Черчесова и мир вокруг. Уже тогда неловкими текстами и совсем стыдным поведением в метро я призывал топить за наших. Ответные заряды случались – чтобы не выглядеть совсем тухлыми на фоне прибывающих тысячами перуанцев. Искренне русским духом от них вставляло лишь иногда.

    После матча с Аравией все радикально сменилось. Но просто победа над таким соперником не сработала бы. Чувства катализировала куча внезапных факторов: целый ушат голов, тактическая гибкость, мощное возвращение Дзюбы и по-человечески правильный жест отторгающе холодного до того дня Черчесова. Сборную полюбили.

    На Египет шли не соревноваться в громкости с иностранными фанами, а реально болеть. Да и конкуренции не было – впервые за чемпионат на стадионе, улицах, фанзоне, подземке и везде образовалась монополия из российских флагов. Орали однообразно, но душевно и громко. Впервые видел, как офигевшие аргентинцы (лакмус околофутбольной культуры) расчехлили сториз именно ради русских кричалок и одобрительно кивали головой.

    Вовремя и после матча было совсем хорошо. Карнавал творила наша команда и наши люди – таким и должен быть домашний чемпионат мира. Россия вышла из группы на ЧМ впервые в истории и пробилась в плей-офф крупного турнира спустя десяток мучительных лет. Слабейшее поколение игроков в этом веке оказалось самым сильным. Черчесов оказался крутым мужиком и хорошим тренером. Головин и Черышев – талантами уровня топ-клубов. Люди вокруг – настоящей семьей. Все, как мы мечтали. Точнее, и не мечтали вовсе.

    Главное – не поплыть.

    Контраст между ожиданиями и реальностью настолько смещен в положительную сторону, что первые могут бесконтрольно улететь в космос. И чуть позже – возможно – станет крайне эмоционально уже в другую сторону. Чтобы подобного не произошло, нужно осознать ровно две простых вещи. Первая: выход из группы и такой футбол достойны праздника. Вторая: настоящих трудностей еще не было.

    Саудовская Аравия очень слабая. Египет никогда не побеждал на чемпионатах мира и в принципе проходил на ЧМ всего трижды (1934, 1990, 2018). В этом году команда Эктора Купера крайне серая (5 поражений и 2 ничьи). Не выиграть у таких ребят было бы совсем грустно. И пусть уровень саудовцев и египтян не наши проблемы, следующий матч – принципиально другая история.

    «Все понятно – просто соперники были никакими». Вот самая неправильная мысль, если мы не-дай-боже сольем Кавани с Суаресом или Испании/Португалии. Нашей проблемой станет нелогичная злость от проигрыша действительно мощным сборным (каюсь за отсылку к неуместно сказанной, но верной мысли Аршавина). К третьему матчу в группе нужно вообще отнестись риторически и благодарно проводить сборную в следующую стадию, несмотря на исход. А там объединиться, как никогда.

    text

    Публикация от text (@shnurovs)

    Это все к чему. Перуанцы прикатили всей страной, чтобы отпраздновать само попадание на ЧМ. После поражения от Дании они сказали: «Плевать – мы рады все равно». Россия сильнее. Но давайте мы тоже адекватно оценим собственные возможности и продолжим топить за парней, что бы ни нарисовалось на табло. И устроим карнавал похлеще вчерашнего, даже если Роналду положит пацанам трешку. Куда ему до такой России.

    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

    Главный герой матча Дзюба − в одном кадре

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +790

      JI e x a 21 июня 2018, 12:38

      не надо ничего ждать, надо просто наслаждаться дальнейшей игрой и надеяться на проход как можно дальше. Докуда дойдут, дотуда дойдут, спасибо скажем и поддержим. Ведь никто даже выхода не ожидал, все орали, как потерпевшие, что нас Египет вынесет =) а мы после двух туров досрочно в плей-офф, и похрен, каких команд мы обыграли, они вышли на ЧМ, и значит, достойные!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 21 июня 2018, 08:46

      Конечно приятно, что Россия лидирует в группе, но по факту мы обыграли два сарая .... и гордится особо не чем...посмотрим как наши сыграют с той же Испанией или Португалией, там сразу будет виден уровень нашей сборной....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Andrering87 21 июня 2018, 20:46

      Есть чем гордиться! И дело не в уровне, а в отношении к игре и зрителям. Ругали то их, в основном, за безразличие и непрофессиональное отношение к своей работе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 21 июня 2018, 07:40

      выходить на первое место

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      smit1096 20 июня 2018, 21:36

      Надеюсь наши приберегли ещё парочку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      smit1096 20 июня 2018, 21:36

      Между прочим, Испании в 2010 году хватило 8 голов для победы в турнире

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 июня 2018, 12:30

      Трешку не положит,Игореха не даст и Жирков с Игнашевичем помогут,да и не попадем мы на Португалию.Испания или Иран...(на последнее очень надеюсь)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > KOLBIS 20 июня 2018, 12:35

      иран такое же днище как и саудиты. Шансов у них нет. Португалы и испанцы выйдут на легке и все. Кто с первого кто со второго решит разница голов, и начинается игра от порту и фурии под названием "закинь марокко и ирану с десяток голов"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > KOLBIS 20 июня 2018, 12:50

      Прямо с языка снял, былобы очень круто для нас, если бы Португальцы вовсе не вышли из группы (к сожалению для Роналду) Но им повезло с Испанией. С Ираном у нас были-бы шансы пройти дальше. Испанцы пусть рвут всех и нашим ничейку с Уругаваем. ( хотя это всего лишь моя мечта :))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Victor.Vings 20 июня 2018, 14:05

      для нас будет лучше если мы попадём на испано-португалов,победив их мы откроем дорогу к финалу,мотивация у игроков будет запредельная.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11