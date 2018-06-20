Россия – спасибо! Но теперь серьезно

Никита Басынин с важнейшим посылом.

Я не переобувался. Вот доказательство – накануне чемпионата мира все ненавидели сборную, Черчесова и мир вокруг. Уже тогда неловкими текстами и совсем стыдным поведением в метро я призывал топить за наших. Ответные заряды случались – чтобы не выглядеть совсем тухлыми на фоне прибывающих тысячами перуанцев. Искренне русским духом от них вставляло лишь иногда.

После матча с Аравией все радикально сменилось. Но просто победа над таким соперником не сработала бы. Чувства катализировала куча внезапных факторов: целый ушат голов, тактическая гибкость, мощное возвращение Дзюбы и по-человечески правильный жест отторгающе холодного до того дня Черчесова. Сборную полюбили.

На Египет шли не соревноваться в громкости с иностранными фанами, а реально болеть. Да и конкуренции не было – впервые за чемпионат на стадионе, улицах, фанзоне, подземке и везде образовалась монополия из российских флагов. Орали однообразно, но душевно и громко. Впервые видел, как офигевшие аргентинцы (лакмус околофутбольной культуры) расчехлили сториз именно ради русских кричалок и одобрительно кивали головой.

Вовремя и после матча было совсем хорошо. Карнавал творила наша команда и наши люди – таким и должен быть домашний чемпионат мира. Россия вышла из группы на ЧМ впервые в истории и пробилась в плей-офф крупного турнира спустя десяток мучительных лет. Слабейшее поколение игроков в этом веке оказалось самым сильным. Черчесов оказался крутым мужиком и хорошим тренером. Головин и Черышев – талантами уровня топ-клубов. Люди вокруг – настоящей семьей. Все, как мы мечтали. Точнее, и не мечтали вовсе.

Главное – не поплыть.

Контраст между ожиданиями и реальностью настолько смещен в положительную сторону, что первые могут бесконтрольно улететь в космос. И чуть позже – возможно – станет крайне эмоционально уже в другую сторону. Чтобы подобного не произошло, нужно осознать ровно две простых вещи. Первая: выход из группы и такой футбол достойны праздника. Вторая: настоящих трудностей еще не было.

Саудовская Аравия очень слабая. Египет никогда не побеждал на чемпионатах мира и в принципе проходил на ЧМ всего трижды (1934, 1990, 2018). В этом году команда Эктора Купера крайне серая (5 поражений и 2 ничьи). Не выиграть у таких ребят было бы совсем грустно. И пусть уровень саудовцев и египтян не наши проблемы, следующий матч – принципиально другая история.

«Все понятно – просто соперники были никакими». Вот самая неправильная мысль, если мы не-дай-боже сольем Кавани с Суаресом или Испании/Португалии. Нашей проблемой станет нелогичная злость от проигрыша действительно мощным сборным (каюсь за отсылку к неуместно сказанной, но верной мысли Аршавина). К третьему матчу в группе нужно вообще отнестись риторически и благодарно проводить сборную в следующую стадию, несмотря на исход. А там объединиться, как никогда.

text Публикация от text (@shnurovs) 19 Июн 2018 в 11:45 PDT

Это все к чему. Перуанцы прикатили всей страной, чтобы отпраздновать само попадание на ЧМ. После поражения от Дании они сказали: «Плевать – мы рады все равно». Россия сильнее. Но давайте мы тоже адекватно оценим собственные возможности и продолжим топить за парней, что бы ни нарисовалось на табло. И устроим карнавал похлеще вчерашнего, даже если Роналду положит пацанам трешку. Куда ему до такой России.

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

Главный герой матча Дзюба − в одном кадре