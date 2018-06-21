Экс-тренер Головина: «Саша мечтает играть в АПЛ. Он болел за «Арсенал»

Тренер Сергей Васютин, работавший с полузащитником сборной России и ЦСКА Александром Головиным, рассказал, какой европейский чемпионат является предпочтительным для футболиста.

«Саша с юных лет мечтал об Англии. Он появился у меня в 15-летнем возрасте. Я всегда стараюсь организовать тренировки в некоторой театрализованной манере. Допустим, перед двусторонкой говорю: «Вы – сборная Англии, а вы – сборная Бразилии». Включаю гимны, ребята слушают, приложив руку к сердцу. А во время матча комментирую его а-ля Николай Озеров.

«Полный стадион, на трибунах 100 тысяч зрителей. Сегодня встречаются сборные Англии и Бразилии». Это придает дополнительные эмоции. В то время вся группа, в которой занимался Головин, болела за «Арсенал» Арсена Венгера. Ребят привлекал умный, комбинационный футбол», – сказал Васютин.

Ранее «Бомбардир» писал, что в переходе Головина заинтересован «Арсенал».

Головин и трансфер в Европу. Что известно на данный момент