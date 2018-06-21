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  • Экс-тренер Головина: «Саша мечтает играть в АПЛ. Он болел за «Арсенал»

Экс-тренер Головина: «Саша мечтает играть в АПЛ. Он болел за «Арсенал»

21 июня 2018, 19:09
6

Тренер Сергей Васютин, работавший с полузащитником сборной России и ЦСКА Александром Головиным, рассказал, какой европейский чемпионат является предпочтительным для футболиста.

«Саша с юных лет мечтал об Англии. Он появился у меня в 15-летнем возрасте. Я всегда стараюсь организовать тренировки в некоторой театрализованной манере. Допустим, перед двусторонкой говорю: «Вы – сборная Англии, а вы – сборная Бразилии». Включаю гимны, ребята слушают, приложив руку к сердцу. А во время матча комментирую его а-ля Николай Озеров.

«Полный стадион, на трибунах 100 тысяч зрителей. Сегодня встречаются сборные Англии и Бразилии». Это придает дополнительные эмоции. В то время вся группа, в которой занимался Головин, болела за «Арсенал» Арсена Венгера. Ребят привлекал умный, комбинационный футбол», – сказал Васютин.

Ранее «Бомбардир» писал, что в переходе Головина заинтересован «Арсенал».

Головин и трансфер в Европу. Что известно на данный момент

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия ЦСКА Арсенал Головин Александр
Комментарии (6)
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OfaZavr
1529598932
чувствуется что прирожденный тренер который умеет работать с детьми и находить к ним подход.
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val-berezko
1529599949
У Саши хорошая мечта. Главное не пролететь там ,куда возьмут. Аршавин был в Арсенале,но Кайрат-тоже не плохо.
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Рубик Докоян
1529602999
Детский тренер -- это диагноз. Там работают подвижники влюблённые в своё дело. Это счастье для пацанов когда у них такой тренер. Ведь всё закладывается в этом возрасте.
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zigbert
1529610396
Повезло ему с тренером.
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tilvan
1529612883
короче, Санек с детства за Арсенал
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hofman
1529646435
Унаи знаком с рфпл,почему бы и нет
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