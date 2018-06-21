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    Экс-тренер Головина: «Саша мечтает играть в АПЛ. Он болел за «Арсенал»

    Тренер Сергей Васютин, работавший с полузащитником сборной России и ЦСКА Александром Головиным, рассказал, какой европейский чемпионат является предпочтительным для футболиста.

    «Саша с юных лет мечтал об Англии. Он появился у меня в 15-летнем возрасте. Я всегда стараюсь организовать тренировки в некоторой театрализованной манере. Допустим, перед двусторонкой говорю: «Вы – сборная Англии, а вы – сборная Бразилии». Включаю гимны, ребята слушают, приложив руку к сердцу. А во время матча комментирую его а-ля Николай Озеров.

    «Полный стадион, на трибунах 100 тысяч зрителей. Сегодня встречаются сборные Англии и Бразилии». Это придает дополнительные эмоции. В то время вся группа, в которой занимался Головин, болела за «Арсенал» Арсена Венгера. Ребят привлекал умный, комбинационный футбол», – сказал Васютин.

    Ранее «Бомбардир» писал, что в переходе Головина заинтересован «Арсенал».

    Головин и трансфер в Европу. Что известно на данный момент

    Источник: «Советский спорт»

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    21.06.2018 19:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +232

      hofman 22 июня 2018, 08:47

      Унаи знаком с рфпл,почему бы и нет

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 21 июня 2018, 23:28

      короче, Санек с детства за Арсенал

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 22:46

      Повезло ему с тренером.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июня 2018, 20:43

      Детский тренер -- это диагноз. Там работают подвижники влюблённые в своё дело. Это счастье для пацанов когда у них такой тренер. Ведь всё закладывается в этом возрасте.

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 21 июня 2018, 19:52

      У Саши хорошая мечта. Главное не пролететь там ,куда возьмут. Аршавин был в Арсенале,но Кайрат-тоже не плохо.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 19:35

      чувствуется что прирожденный тренер который умеет работать с детьми и находить к ним подход.

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