Головин и трансфер в Европу. Что известно на данный момент

Суммируем всю информацию.

«Арсенал»

Это тема прошлых дней. Слухи усилились после красивого гола, забитого Головиным на «Эмирэйтс» со штрафного, футболиста похвалил Арсен Венгер: «Очень хороший, интересный игрок. Сегодня он снова сыграл превосходно». Однако по мере возникновения других новостей о возможном трансфере, тема с «Арсеналом» шла на спад, да и Венгер после сезона покинул клуб.

«Наполи»

В апреле Нобель Арустамян в своей программе «Секретные материалы» сообщил о серьезном интересе к Александру Головину со стороны «Наполи». «На прошлой неделе агенты, посредники этой сделки, были в Италии и разговаривали с «Наполи» о возможном предложении, которое поступит летом в ЦСКА», – поделился информацией комментатор. Позже, уже после смены тренера в «Наполи», мы узнали, что Головин очень нравится Маурицио Сарри. Вероятно, это и была главная причина интереса неаполитанцев. В то же время, есть и трудности – жесткий лимит в Италии на легионеров не из ЕС.

«Монако»

Такой вариант появился в конце весны. По информации «Чемпионата», монегаскам требуется обновление в полузащите, к чему отлично подходит фигура Головина. Известный агент Шандор Варга предположил, что «Монако» будет отказано из-за низкой суммы трансфера, одноклубник Головина Федор Чалов и вовсе назвал возможный переход «бессмысленным», считая, что полузащитник достоит куда более сильного клуба. «Он нам интересен, но до сделки еще очень далеко», – прокомментировал слухи вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

«МЮ»

Во время товарищеского матча между сборными Австрии и России в Инсбруке заметили Жозе Моуринью. Сначала сообщили, что он наблюдал за Арнаутовичем, потом оказалось, что за Головиным. И даже дал добро на покупку россиянина. Но с начала июня разговоров о «МЮ» и Головине больше не возникало.

«Милан»

За несколько дней до начала чемпионата мира итальянцы из Calciomercato сообщили, что миланцы отправили своих представителей на игру Россия – Саудовская Аравия, чтобы последить за футболистом. Днем позже стало известно, что «Милан» интересуется еще и Алексеем Миранчуком. Головин не подкачал – три очка по системе «гол плюс пас» в одной игре. С Миранчуком сложнее – на поле он не появился.

«Ювентус»

Это был самый мощный слух последнего месяца. В начале июня появилась информация об интересе со стороны «Ювентуса», а 12 июня портал Superscommesse.it поразил: «Уже сегодня Головин может стать игроком «Юве». Было сложно поверить в то, что эта трансферная история закончится так быстро, но итальянцы не унимались: Головин, по их данным, уже дал согласие на переход в «Ювентус», а представители клубов готовы завершить сделку к вечеру.

В дальнейшем все это сопровождалось хвалебными интервью: Массимо Каррера сравнивал его с Недведом, Фабио Капелло вспоминал, как впервые пригласил его в сборную, Массимилиано Аллегри назвал его «хорошим игроком», похвалил Головина и Блез Матюиди (будущий одноклубник?). Но с тех пор прошла почти неделя, а дело никуда не сдвинулось.

«Барселона»

Сборная России ошарашила Саудовскую Аравию пятью голами, в трех из которых поучаствовал Головин. ЧМ – шикарная реклама для любого футболиста, неудивительно, что после такого матча поползли еще более громкие слухи. По информации Marca, «Барселона» интересовалась Френки де Йонгом из «Аякса» (за которого требуют больше 50 млн), а Головин – альтернативный вариант, за который и платить придется меньше. Похоже, публикацией от Marca каталонский интерес пока и ограничивается. Хотя была еще статья об обсуждении игры Головина в WhatsApp между футболистами «Барселоны».

«Челси»

И снова Нобель Арустамян с инсайдами. Если коротко – контракт Головина с «Ювентусом» согласован, но туринцы пока не готовы контактировать с ЦСКА, российский же клуб ждет более выгодного предложения из Англии. Оно может поступить, если Маурицио Сарри возглавит «Челси».

«Маурицио Сарри – давний поклонник Головина. Еще в мае и даже в апреле, когда были некоторые переговоры между «Наполи» и агентом Головина, Сарри дал добро на них. Если Сарри придет в «Челси», Головин будет близок к переходу в «Челси», – сказал Арустамян.

Цена Головина на Transfermarkt составляет 18 миллионов евро, ЦСКА, похоже, хочет больше. Во вторник, 19 июня, у футболиста будет отличный шанс еще вырасти в цене. Надо только помочь сборной России досрочно решить вопрос выхода из группы.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая