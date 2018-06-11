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  • «Милан» просмотрит Головина в матче против Саудовской Аравии

«Милан» просмотрит Головина в матче против Саудовской Аравии

11 июня 2018, 10:05
10

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли планируют посетить матч открытия чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии, сообщает Calciomercato.

Главной целью приезда итальянцев станет просмотр полузащитника ЦСКА Александра Головина. Известно, что Гаттузо и Мирабелли планируют пробыть в России около недели.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Ювентуса». В прошлом сезоне хавбек провел 43 матча в составе ЦСКА во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Италия. Серия А Россия ЦСКА Милан Головин Александр Гаттузо Дженнаро
Комментарии (10)
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Рубик Докоян
1528702806
Готов Головин играть в Европе или нет пока одни гадалки, а время покажет. Надо учитывать, что он ещё как футболист только вначале пути. Опыта игр на высоком уровне на протяжении всего сезона через 2-3 дня нет. Если попадёт в команду которая играет в еврокубках игры и нагрузки добавятся, плюс вызовы в сборную и перелёты. Хорошо, если будут подводить постепенно, давать адаптироваться и наигрывать к основе.
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giluxa1963
1528703877
дай бог ему удачи и не затеряться на европейских задворках
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val-berezko
1528703915
Готов-не готов,покажет время ,если возьмут. С физикой у наших плоховато. Будем надеяться.
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multiscan
1528704443
Попридержали бы "коней" наши журналюжки со всяческими переходами. А то понаписали уже целые талмуды, что все наши васи косоногие обязаны играть в европах. А закончиться это может тем(вероятность этого, к сожалению,очень высока), что после ЧМ все энти иностранцы завопят:"Родите энтих кривож...х обратно!"
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САДЫЧОК
1528706031
«Милан» просмотрит Головина в матче против Саудовской Аравии.... Шинник тоже будет за ним следить!
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BRO_football
1528714185
Как же они достали со своими просмотрами. Арсенал, Боруссия, Наполи, Манчестер Юнайтед, Монако, Челси, Милан, Ювентус... Да сколько можно? Как будто картошку на рынке выбирают! С таким успехом Головиным интересоваться может кто угодно, вплоть до команд чемпионата Монголии. Любой тренер любой команды мира может посетить матч России с Саудовской Аравией, а желтушные СМИ напишут, что он просматривает Головина
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OfaZavr
1528735042
хорош придумывать уже, какому клубу только не приписывали интерес к нему за последние пару недель, такое чувство что только за Головиным и следят все.
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dinar7777dinar
1528740847
просмотрит и забудет !
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zigbert
1528790357
Головин находится в постоянной слежке.
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