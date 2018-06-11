«Милан» просмотрит Головина в матче против Саудовской Аравии

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли планируют посетить матч открытия чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии, сообщает Calciomercato.

Главной целью приезда итальянцев станет просмотр полузащитника ЦСКА Александра Головина. Известно, что Гаттузо и Мирабелли планируют пробыть в России около недели.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Ювентуса». В прошлом сезоне хавбек провел 43 матча в составе ЦСКА во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.