Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Милан» просмотрит Головина в матче против Саудовской Аравии

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли планируют посетить матч открытия чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии, сообщает Calciomercato.

    Главной целью приезда итальянцев станет просмотр полузащитника ЦСКА Александра Головина. Известно, что Гаттузо и Мирабелли планируют пробыть в России около недели.

    Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Ювентуса». В прошлом сезоне хавбек провел 43 матча в составе ЦСКА во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2018 10:05
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 10:59

      Головин находится в постоянной слежке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 июня 2018, 21:14

      просмотрит и забудет !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2018, 19:37

      хорош придумывать уже, какому клубу только не приписывали интерес к нему за последние пару недель, такое чувство что только за Головиным и следят все.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 июня 2018, 13:49

      Как же они достали со своими просмотрами. Арсенал, Боруссия, Наполи, Манчестер Юнайтед, Монако, Челси, Милан, Ювентус... Да сколько можно? Как будто картошку на рынке выбирают! С таким успехом Головиным интересоваться может кто угодно, вплоть до команд чемпионата Монголии.
      Любой тренер любой команды мира может посетить матч России с Саудовской Аравией, а желтушные СМИ напишут, что он просматривает Головина

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 июня 2018, 11:33

      «Милан» просмотрит Головина в матче против Саудовской Аравии....
      Шинник тоже будет за ним следить!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 11 июня 2018, 11:07

      Попридержали бы "коней" наши журналюжки со всяческими переходами. А то понаписали уже целые талмуды, что все наши васи косоногие обязаны играть в европах. А закончиться это может тем(вероятность этого, к сожалению,очень высока), что после ЧМ все энти иностранцы завопят:"Родите энтих кривож...х обратно!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 июня 2018, 10:58

      Готов-не готов,покажет время ,если возьмут. С физикой у наших плоховато. Будем надеяться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 11 июня 2018, 10:57

      дай бог ему удачи и не затеряться на европейских задворках

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июня 2018, 10:40

      Готов Головин играть в Европе или нет пока одни гадалки, а время покажет. Надо учитывать, что он ещё как футболист только вначале пути. Опыта игр на высоком уровне на протяжении всего сезона через 2-3 дня нет. Если попадёт в команду которая играет в еврокубках игры и нагрузки добавятся, плюс вызовы в сборную и перелёты. Хорошо, если будут подводить постепенно, давать адаптироваться и наигрывать к основе.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11